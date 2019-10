Osa ammattikouluista varautuu mahdollisiin uusiin hyökkäyksiin: "Valvonta sisäänkäynneillä lisääntyy"

Oppilaitoksissa eri puolilla Suomea on seurattu tiiviisti Kuopion kouluhyökkäyksen aiheuttamia reaktioita.

Kuopion kouluhyökkäys on aiheuttanut runsaasti reaktioita oppilaitoksissa ympäri maata.

Esimerkiksi Kouvolassa ammattiopisto KSAO on nostanut valmiustasoaan sen jälkeen, kun Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui.

– Heti kun tieto tuli, sovimme, että vahtimestarit lisäävät valvontaa sisäänkäynneillä. Myös muuta henkilökuntaa on pyydetty olemaan tarkkaavaisempia, rehtori Timo Olli kertoo.

Ammattiopistossa Kouvolassa on oltu pääosin rauhallisin mielin.

– Ymmärrämme, ettei sen kummempaa ole tehtävissä, mutta yritämme varautua mahdollisimman hyvin. Koulun pitää jatkua ja mennä mahdollisimman normaalisti eteenpäin, Olli sanoo.

Keskusteluapua tarvittaessa

Hämeenlinnassa toimivan Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujala kertoo, että opiskelijapalvelujen henkilökunta on varautunut antamaan henkistä tukea ja keskusteluapua tarvittaessa. Kuopion tapahtumat otetaan myös esille illalla uusien opiskelijoiden kotiväen illassa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtaja Jouni Haajanen kertoo, että Tavastialla on jo koekäytössä Secapp-järjestelmä, jolla pystytään välittämään hälytys sisäisesti henkilökunnan matkapuhelimiin. Järjestelmä on tarkoitus ottaa koko henkilökunnan käyttöön tänä syksynä.

– Sillä saadaan henkilökohtaisesti viesti ihmisille ja kännykkä on kuitenkin aina ihmisillä mukana, kertoo Haajanen.

Tavastiassa on myös harjoiteltu sisällä suojautumista ja poistumista rakennuksesta, viimeksi tällä viikolla.

Myös Lapin koulutuskeskus REDU:ssa on varauduttu siihen, jos uutisesta järkyttyneet oppilaat haluavat jutella asiasta.

– Jos tulee tarvetta, niin apua löytyy, rehtori Taisto Arkko sanoo.

Sama viesti kerrotaan myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiasta. Turvallisuuspäällikkö Erkki Mäntymaa kertoo, että henkilökuntaa on informoitu ja opettajat kuuntelevat ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa tarvittaessa. Arki Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella jatkuu kuitenkin normaalisti, eikä oppilaitoksiin kohdistuvia uhkia ole tiedossa.

Kriisinjohtoryhmä koolla

Lappeenrannassa kouluhyökkäys on aiheuttanut pikapalaverin. Päivä kampuksilla on jatkunut muutoin normaalisti, mutta kriisinjohtoryhmä on ollut koolla.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen kriisinjohtoryhmä harjoittelee säännöllisesti erilaisia poikkeustilanteita varten.

– Jos tällaisia vastaavia tilanteita tulee, tai minkäänlaisia kriisejä millä tahansa koulutustasolla, niin meillä on valmius kokoontua, ja olemme hetki sitten olleet koolla, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa sanoo.

Koulutuskeskus Salpauksessa Päijät-Hämeessä poistumisharjoituksia on tehty viimeksi tänään.

Kehittämis- ja henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger sanoo, että turvallisuusasioita muistutellaan nyt mieleen Salpauksen toimipisteissä. Huominen koulupäivä pyritään pitämään mahdollisimman normaalina.

Osassa oppilaitoksissa kouluhyökkäys ei ole aiheuttanut erityisiä toimenpiteitä.

– On tietenkin tervettä lisätä tarkkaavaisuutta ja tarkkailla tilanteita. Tässä vaiheessa meillä ei onneksi ole ollut mitään ilmiöitä, mitkä olisivat edellyttäneet toimenpiteitä, Kotkassa ja Haminassa toimivan Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston rehtori Sami Tikkanen sanoo.

Myös Etelä-Savon ammattiopistossa valvontatilanne on ollut normaali. Lisätoimiin ei ole ryhdytty myöskään Oulun seudun ammattiopistossa. OSAO:n Myllytullin yksikköön tehtiin puukkoisku syksyllä 2013, jonka jälkeen valmiustaso on ollut korkealla.