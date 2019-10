Saamelaiskäräjien uusi kokoonpano seurannee nykyisen jalanjäljissä – “ei” rautatielle ja kaivoksille, “kyllä” valtion anteeksipyynnölle

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi.

Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen uusi Saamelaiskäräjät jatkaa edeltäjänsä poliittisella linjalla, jos on uskomista uusien saamelaiskäräjäjäsenten vaalikonevastauksiin. Tietyt asiat tulevat kuitenkin varmasti myös herättämään keskustelua uudessa kokoonpanossa.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta julkaisi tiistaina aamupäivällä saamelaiskäräjävaalien epävirallisen tuloksen. Vaalitulokseen voi tutustua Yle Sápmin vaalitulospalvelussa.

Saamelaiskäräjille valitaan 21 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Yhdeksän nykyistä jäsentä jatkaa Saamelaiskäräjille vaalikaudella 2020–2023, neljä vanhaa jäsentä palaa ja kahdeksan ensikertalaista aloittaa.

Kaikki uudet jäsenet ja varajäsenet, yhtä lukuun ottamatta, ovat vastanneet Yle Sápmin vaalikoneeseen.

Yle Sápmin vaalikonevastausten perusteella on havaittavissa, että Saamelaiskäräjät ei jatkossakaan halua kaivoksia tai rautatietä pohjoiseen. Enemmistö suhtautuu myös kriittisesti saamelaisalueella toteutettaviin metsähakkuisiin.

Saamelaiskäräjien uusien jäsenten ja varajäsenten keskimääräinen näkemys on, että metsiä hakataan liikaa saamelaisalueella.

Saamelaiskäräjien uusien jäsenten ja varajäsenten keskimääräinen näkemys on, että metsiä hakataan liikaa saamelaisalueella. Vesa Toppari / Yle

Nykyinen Saamelaiskäräjät on toiminut samansuuntaisten näkemysten mukaan. Se on aktiivisesti vastustanut Jäämeren rataa ja malminetsintöjä saamelaisalueella.

Maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä on pääasiassa vastannut Saamelaiskäräjien hallitus.

On todennäköistä, että uusi Saamelaiskäräjät edistää Suomen valtion ja saamelaisten välistä totuus- ja sovintoprosessia. Sen valmistelu aloitettiin kuluneella vaalikaudella.

Suurin osa Saamelaiskäräjien uusista jäsenistä nimittäin näkee, että Suomen valtion tulee pyytää saamelaisilta anteeksi pyrkimyksiään suomalaistaa saamen kansa. Jo alkaneella totuus- ja sovintoprosessilla on tarkoitus selvittää historiassa tapahtuneet vääryydet.

Saamelaiskäräjien uusien jäsenten ja varajäsenten keskimääräinen näkemys on, että Suomen valtion on pyydettävä anteeksi historiassa saamelaisiin kohdistamiaan suomalaistamispyrkimyksiä. Govva: Vesa Toppari / Yle

Yle Saamen vaalikoneen väittämistä eniten uusien saamelaiskäräjäjäsenien näkemyksiä jakavat muun muassa kaupunkisaamelaisten tukeminen ja oikeudet sekä saamen kielityön painotukset.

Uudet saamelaiskäräjäjäsenet ovat samaa mieltä siitä, että saamen kielityössä tulee ottaa huomioon sekä äidin- että vieraskielisten tarpeet. Jäsenten näkemykset kuitenkin hajaantuvat sen suhteen, kumman ryhmän tarpeita tulisi priorisoida.

Keskimääräisesti Saamelaiskäräjien 2020–2023 jäsenet ja varajäsenet näkevät, että saamen kielityössä on painotettava hiukan äidinkielisten tarpeita.

Keskimääräisesti Saamelaiskäräjien 2020–2023 jäsenet ja varajäsenet näkevät, että saamen kielityössä on painotettava hiukan äidinkielisten tarpeita. Vesa Toppari / Yle

Jäsenten näkemyksiä jakaa myös kysymys siitä, tulisiko saamelaisten kotiseutualueelta poismuuttaneilla saamelaisilla olla saamelaisalueella samat oikeudet maahan ja veteen kuin paikallisilla. Tähän kysymykseen jäsenillä ei ole vahvoja mielipiteitä. Kyse on lisäksi asiasta, johon Saamelaiskäräjillä itsellään ei välttämättä ole päätösvaltaa.

Jonkin verran keskustelua saattaa synnyttää kysymys siitä, tuleeko Saamelaiskäräjien käyttää resurssejaan ja osoittaa toimintaansa saamelaisalueelta enemmän kaupunkeihin. Vaalikonevastausten pohjalta osa jäsenistä säilyttäisi toiminnan painotuksen saamelaisten kotiseutualueella ja osa taas olisi valmis jakamaan resursseja myös saamelaisalueen ulkopuolelle.

Suomen saamelaismääritelmä

Saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen:

1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka

3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. (Laki saamelaiskäräjistä 3§)

Äänioikeutetun on myös oltava täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalitoimituksen viimeisenä päivänä sekä Suomen kansalainen tai hänellä on ulkomaan kansalaisena oltava kotikunta Suomessa silloin, kun pyyntö vaaliluetteloon ottamisesta on viimeistään tehtävä (Laki saamelaiskäräjistä 21§).

Lähde: Laki saamelaiskäräjistä, Finlex