Vartijat ampuivat al-Holin leirissä – useita loukkaantui, kertovat järjestöt ja leirissä olevat suomalaisnaiset Ylelle: "Luodit lensivät teltoista sisään"

Turvallisuustilanne on heikentynyt al-Holin leirissä Syyriassa.

Al-Holin leirissä on sattunut useita väkivaltaisuuksia viime päivinä. Suomalaisnainen kertoo Ylelle paloitellusta ruumiista, joka löydettiin ulkokäymälästä.

Syyriassa al-Holin leirissä on puhjennut levottomuuksia, joiden seurauksena leirin vartijat ovat avanneet tulen. Useita ihmisiä on loukkaantunut ja ainakin yksi ihminen on mitä todennäköisimmin kuollut.

Yle on saanut viestejä aiheesta kolmelta suomalaisnaiselta. Kaikki sanovat, että leirissä ammuttiin. He väittävät, että jopa kolmesta kuuteen ihmistä olisi kuollut.

– Ihan silmitöntä ammuntaa. Luodit lensi teltoista sisään, yksi kirjoittaa.

– Me maattiin lasten kanssa tuntikausia, koska pelkäsimme luoteja. Täällä ei todellakaan ole turvallista. Ja säälittävintä tässä on se ettei meidän maita kiinnosta, viestittää toinen.

Yle ei ole pystynyt vahvistamaan naisten kertomia yksityiskohtia, mutta myös Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö ja uutistoimisto Hawar kertovat ammuskelusta leirillä.

Suomalaisnaisen al-Holin leiristä Ylelle lähettämä viesti. Yle

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan leiriä vartioivat kurdisotilaat vastasivat maanantaina voimalla leirissä olevien naisten ja lasten mielenosoitukseen. Sen mukaan ainakin neljä naista sai ampumahaavoja.

– Ryhmämme hoiti neljää naispotilasta ja yritti samaan aikaan hakea suojaa tulitukselta potilaiden kanssa, järjestö sanoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Syyrian kurdialueella toimivan uutistoimisto Hawarin mukaan tapahtumat alkoivat, kun joukko naisia kokoontui teltassa. Kun kurdisotilaat tulivat paikalle, syntyi jonkinlainen kahakka, ja sotilaat avasivat tulen (siirryt toiseen palveluun).

Norjalaisen VG -lehden toimittajat ovat haastatelleet kurdiviranomaista tapahtumista (siirryt toiseen palveluun). Shexmos Ahmad sanoo haastattelussa, että naisia oli maanantaina kokoontunut sharia-tuomioistuimeen. He rankaisivat indonesialaista naista puukottamalla hänet kuoliaaksi, koska nainen oli rikkonut pukeutumiskoodia. Kun kurdivartijat saapuivat paikalle, olivat naiset uhanneet vartijoita veitsillä. Sen jälkeen he avasivat tulen.

Kurdiviranomaisten mukaan yksi nainen olisi kuollut ja seitsemän haavoittunut tulituksessa, sanoo uutistoimisto Hawar, joka on lähellä kurdihallintoa ja kurdien YPG-armeijaa. Lisäksi viitisenkymmentä naista otettiin uutistoimiston mukaan kiinni (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaisnaisen al-Holin leiristä Ylelle lähettämä viesti. Yle

Suomalaisnaiset: "Luodit lensi teltoista sisään"

Al-Holin leiriin on koottu naisia ja lapsia terroristijärjestö Isisin aiemmin hallitsemalta alueelta.

Joukossa on Ylen tietojen mukaan yksitoista suomalaista äitiä ja kolmisenkymmentä suomalaista lasta. Yle on tavannut heistä useita käydessään leirissä keväällä ja loppukesästä.

– Erittäin pelottava päivä meillä on ollut tänään [maanantaina]. Sotilaat alkoivat ampua päättömästi ja täyttäessämme vettä luoteja vaan lensi päämme yli, kolmas kirjoittaa.

Yle ei ole voinut vahvistaa välikohtaukseen liittyviä yksityiskohtia eikä sitä, ovatko naiset kirjoittaneet viestinsä yhdessä. Naisten nimiä ei julkaista turvallisuussyistä.

Järjestö: Leirin olot surkeat, protesteja odotettavissa

Al-Holissa työskentelevä Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoo, että sen työntekijät eivät loukkaantuneet tulituksessa. He joutuivat kuitenkin poistumaan leiristä.

Washington Post haastatteli kahta avustustyöntekijää toisesta järjestöstä, jonka työntekijä puhui lehdelle nimettömänä.

– Tilanne oli kaoottinen. Kuulimme vain ammuskelua, lähde sanoo. (siirryt toiseen palveluun)

Lääkärit ilman rajoja varoittaa, että mielenosoitukset al-Holissa tulevat jatkumaan, koska leirin elinolosuhteet ovat surkeat ja sinne on vaikea toimittaa apua.

– Jatkamme tilanteen seuraamista. Olemme äärimmäisen huolestuneita leirin asukkaiden hyvinvoinnista. Leirin tämänhetkinen turvallisuustilanne on pakottanut meidät ja muita humanitaarisia järjestöjä vähentämään avun tarjoamista leirissä, järjestö sanoo.

Järjestö vaatii leirin johtoa varmistamaan, että protesteja ja kahakoita ei kukisteta voimatoimin.

Al-Holin leirissä on noin 70 000 ihmistä, joista noin 20 000 Isis-taisteilijoiden perheenjäseniksi epäiltyä on suljettu kurdisotilaiden vartioimalle alueelle. Heistä noin 11 000 on muualta kuin Syyriasta ja Irakista.

Syyrian Al-Holin leirille on eristetty noin 11 000 ulkomaalaista, jotka on tuotu Isisin hallitsemilta alueilta. Yle ei ole haastatellut kuvan henkilöitä. Antti Kuronen / Yle

Lähteet: Käymälästä löytyi paloiteltu ruumis

Al-Holin leirissä on ollut muitakin välikohtauksia viime päivinä.

Lauantaiaamuna ulkokäymälästä löytyi naisen paloiteltu ruumis. Se oli kätketty ulosteiden sekaan.

Yksi leirissä olevista suomalaisnaisista sanoo Ylelle nähneensä ruumiin. Hänen mukaansa se löydettiin hänen telttansa läheisyydestä.

– Näin omin silmin sen paloitellun siskon. Käsivarsi, pää ja torso ainakin kaivettiin ylös, nainen kirjoittaa viestissään.

Ruumiin löytymisen vahvistaa myös Ylen käyttämä avustaja, joka vieraili al-Holissa lauantaina. Leirin johto oli kertonut hänelle ruumiista ja arvioinut, että se oli ollut käymälässä ainakin kymmenen päivää.

Myös kurdien uutistoimisto Hawar kirjoittaa paloittelusurmasta. Uutistoimiston mukaan naisen (siirryt toiseen palveluun) ruumiista löytyi jälkiä väkivallasta: murtumia oli päässä ja eri puolilla ruumista.

Suomalaisnaisen al-Holin leiristä Ylelle lähettämä viesti. Yle

Ylen avustajan mukaan leirin johto uskoo, että surma voi liittyä epäilyihin avioliiton ulkopuolisista suhteista.

Yksi leirissä olevista suomalaisnaisista kirjoittaa viestissään Ylelle, että leirissä olisi aiemmin tapettu ihmisiä muun muassa rahan takia. Viime aikoina nuorten poikien ja tyttöjen tai naisten väliset avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat hänen mukaansa aiheuttaneet kiistoja leirissä, jopa joukkotappeluita.

– Nyt kun ei enää ole [islamilaista lakia eli] shariaa, niin porukka ei oikein tiedä miten näitä tapauksia hoitaa. Jotkut haluavat tappaa tähän syyllistyneet... ja ilmeisesti yksi sisko käytiin jo hakkaamassa.

Hän kertoo pelkäävänsä väkivaltaa käyttäviä "pimeitä siskoja, jotka paloittelee ihmisiä". Pelon takia hän sanoo viettävänsä mahdollisimman paljon aikaa teltassaan.

Kaikki kolme Ylen tavoittamaa naista kertovat pelkäävänsä oman ja lastensa turvallisuuden puolesta.

VG -lehden haastatteleman kurdiviranomaisen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseessä on indonesialainen nainen, joka tapettiin sharia-tuomioistuimen toimesta. Hänen mukaansa leirissä on naisia, jotka yrittävät luoda Isis-järjestelmän leiriin.

Kurdien uutistoimisto Hawarin mukaan (siirryt toiseen palveluun) al-Holissa myös pahoinpideltiin viikonloppuna vakavasti kaksi naista, jotka olivat kieltäytyneet osallistumasta koraanioppituntiin. Yle ei ole voinut vahvistaa pahoinpitelyyn liittyviä tietoja muista lähteistä.

On tavallista, että vanhemmat lapset hoitavat päivisin pikkusiskojaan ja -veljiään. Kuvan lapset eivät ole suomalaisia. Antti Kuronen / Yle

USA: Leiri voi johtaa Isisin vahvistumiseen

Leirissä on ollut turvallisuusongelmia aiemminkin. Heinäkuun lopussa indonesialainen nainen tapettiin sen jälkeen, kun hän oli keskustellut toimittajan kanssa (siirryt toiseen palveluun).

Kesäkuun lopussa nuori nainen tapettiin todennäköisesti siitä syystä, että hän kieltäytyi pukeutumasta peittävään kaapuun. Leiriltä on raportoitu myös leipäveitsin tehdyistä hyökkäyksistä vartijoita vastaan (siirryt toiseen palveluun).

Syyrian kurdien autonomisen hallinnon mukaan leiri on aikapommi. Paikallishallinto on patistanut ulkomaita ottamaan vastaan kansalaisensa al-Holista. Hallinnon mukaan sen resurssit eivät riitä takaamaan suuren leirin turvallisuutta.

Myös Yhdysvaltain asevoimat ovat varoittaneet leirin voivan johtaa terroristijärjestö Isisin uuteen nousuun. Yhdysvaltain mukaan järjestö on vahvistumassa Syyriassa ja Irakissa (siirryt toiseen palveluun).

Syyskuun puolivälissä Isisin johtaja Abu Bakr al-Bagdadi kannusti (siirryt toiseen palveluun)audiotallenteessa kannattajiaan vapauttamaan al-Holin leirissä olevat Isisin jäsenet.

Yhdysvallat on kehottanut Euroopan unionin maita vastaanottamaan kansalaisiaan leiristä turvallisuussyistä.

