Perun parlamentti ja presidentti taistelevat vallasta, poliittinen kriisi syvenee

Presidentti on määrännyt maahan uudet vaalit.

Eteläamerikkalainen Peru on ajautunut vakavaan sisäpoliittiseen kriisiin. Parlamentin ja presidentti Martin Vizcarran välille on syntynyt valtataistelu, joka on ajanut kansan mielenosoituksiin.

Presidentti on hajottanut parlamentin ja määrännyt maahan uudet vaalit. Opposition hallitsema parlamentti puolestaan äänesti Vizcarran pois virastaan ja nimitti varapresidentti Mercedes Araozin hänen tilalleen.

Varapresidentti Araoz ilmoitti, että hän ei ota tehtävää vastaan ja erosi. Araoz kehotti Vizcarraa järjestämään uudet vaalit lyhyellä aikavälillä.

Vizcarra on syyttänyt maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tyttären, Keiko Fujimorin, johtamaa oppositiopuoluetta demokratian vastaisista toimista, joilla puolue on suojellut korruptoituneita poliitikkoja rikostutkinnoilta.

Uutistoimisto AP:n mukaan näyttää siltä, että valtaosa perulaisista tukee Vizcarraa, mutta siitä huolimatta poliittinen kriisi voi johtaa levottomuuksiin.

Lähteet: AFP, AP, Reuters