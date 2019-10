Juuli Kuittinen, 21, antoi verinäytteen tieteen hyväksi ja niin tekee yhä useampi Suomessa: "Uskon, että elän pidempään"

Esimerkiksi Tampereen Biopankki on saanut vuodessa jopa nelinkertaisesti enemmän näytteitä ja suostumuksia.

– Pikkuisen nipisti, ei enempää, 21-vuotias sairaanhoidon opiskelija Juuli Kuittinen sanoo.

Hän on juuri antanut näytteen biopankkiin ja suostumuksen sen käyttöön. Biopankki on monissa suomalaisissa sairaanhoitopiireissä, mutta usea suomalainen on vielä tietämätön siitä.

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näyte voi olla esimerkiksi verta, kudosta, virtsaa, sylkeä tai aivo-selkäydinnestettä.

Sairaanhoidon opiskelija Juuli Kuittinen tahtoi antaa verinäytteen, jotta sairauksien tutkiminen helpottuisi.

– Saan olla mukana kehittämässä lääketiedettä, onhan se hienoa, Kuittinen sanoo.

Opiskelija toivoo tieteen tuovan vastauksia suomalaisten kansantauteihin ja sairauksiin, joihin ei ole keksitty parantavia hoitokeinoja. Hän toivoo helpotusta erityisesti syöpäsairauksiin.

Yhä useampi antaa näytteen

Tampereella on vietetty tällä viikolla biopankkiviikkoa, jossa toimintaa tehdään tunnetuksi opiskelijoille ja opettajille. Sairaanhoitajaopiskelijat keräsivät Tampereella biopankkisuostumuksia, bioanalyytikko-opiskelijat puolestaan toimivat näytteenottajina.

Mitä enemmän biopankista löytyy näytteitä, sitä helpompi on tehdä lääketieteellistä tutkimusta. Näytteiden määrällä on väliä esimerkiksi harvinaisten sairauksien tutkimisessa.

Tampereen Biopankki on keskittynyt vuoden ajan siihen, että biopankkisuostumuksia ja -näytteitä saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon. Biopankki on jalkautunut esimerkiksi yleisötapahtumiin. Tämä on tuonut tulosta.

– Olemme saaneet kerättyä kuukausitasolla jopa nelinkertaisesti näytteitä ja suostumuksia aikaisempaan verrattuna, Biopankin palvelupäällikkö Johanna Mäkelä kertoo.

Tähän mennessä Pirkanmaalla toimivassa Tampereen Biopankissa on verinäytteet 13 000 henkilöltä, ja suostumuksen on täyttänyt 21 000.

Helsingin Biopankki (siirryt toiseen palveluun)kertoo nettisivuillaan, että sillä on jo yli 100 000 suostumusta ja näytteitä on lähes 70 000.

"Uskon, että elän pidempään"

Juuli Kuittinen odottaa, että elämän laatu paranee, kun sairauksiin löytyy ratkaisuja. Hän uskoo, että läpimurtoja tulee.

– Vaikka ei voisi parantaa sairauksia, niin niitä voidaan hidastaa. Uskon, että elän pidempään, hän sanoo.

Potilas ei tiedä, mihin näytteitä käytetään lopulta

Biopankkisuostumuksen antaessaan potilas ei tiedä, mihin tutkimuksiin hänen näytteitään tullaan mahdollisesti käyttämään. Tämä arveluttaa joitakin.

Saara Hirvonen toivoo, että biopankkien tutkimus auttaa monia sairastuneita. Antti Eintola / Yle

Tampereen Biopankki keskittyy erityisesti Tampereen yliopiston ja Taysin tutkimusstrategian mukaisiin tutkimushankkeisiin, joita ovat muun muassa sydän- ja verisuonitautien tutkimus, syöpätutkimus, autoimmuunisairauksien tutkimus sekä lapsuusiän diabeteksen tutkimus.

Juuli Kuittinen ei pelkää, että dna-näyte menee vääriin käsiin.

Samat ajatukset on bioanalytiikan opiskelijalla Siiri Hirvosella, 23. Hän on kuullut biopankista luennon.

– Meille kerrottiin, että näytteet on koodattu miljoonalla eri tavalla. Saa kyllä kaivaa että selviäisi, kenen dna-näyte on.

Hirvonen toivoo apua syöpätutkimukseen ja muihin sairauksiin.

"En pelkää näytteiden menevän vääriin käsiin"

Valtteri Aaltonen uskoo suomalaisen lääketieteen eettisyyteen, kun biopankeista haetaan näytteitä. Antti Eintola / Yle

Laboratoriotekniikkaa opisikelija Valtteri Aaltonen, 22, halusi antaa näytteen biopankkiin, koska hänen opiskelualansa sivuaa aihetta. Aaltonen toivoo biopankin auttamaan hoitoa perimän aiheuttamaan sairauksiin.

– Olin paikan päällä ja tähän oli hyvin aikaa. Näytteenotto ei sattunut, kyllä tässä on näytteitä annettu ennenkin.

– En pelkää näytteiden menevän vääriin käsiin, uskon biopankin Suomessa olevan hyvin suojattua.

