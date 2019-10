Läheiset häpeävät talousongelmiin joutunutta ja kärsivät mukana: "Mistään hauskasta ei keskustella kuten joskus ennen"

Aino Peltonen tietää, millaista on olla suuren velkataakan alla.

Peltoselle suuret velat lankesivat, kun hän takasi läheisensä lainan. Läheinen menehtyi, ja velat kaatuivat Peltosen hoidettavaksi.

Peltonen ei kuitenkaan kadu päätöstään, joka johti velkoihin. Päätös tuntui silloin oikealta, ja lopulta Peltonen sai velkansa maksettua. Nyt hän haluaa auttaa muita rahaongelmien kanssa kamppailevia.

Peltosen ympärillä on ollut vuosien aikana paljon ihmisiä, jotka ovat olleet ongelmissa velkojensa kanssa.

Ei ole ihme, että apua kaivanneita on ollut paljon, sillä maksuhäiriöisten ihmisten määrä on kasvanut kymmenen vuoden ajan tasaisesti. Suomessa kahdeksalla prosentilla aikuisista on maksuhäiriömerkintä. Monella on myös rahavaikeuksia, jotka eivät päädy tilastoihin.

Rahavaikeudet eivät vaikuta vain velalliseen, vaan usein myös lähipiiriin. Kysyimme lukijoiltamme kokemuksia maksuongelmaisen läheisenä olemisesta. Vastauksia tuli heti lähes neljäkymmentä. Talousvaikeudet ovat sekä erottaneet ihmisiä, että lähentäneet. Maksuhäiriöiden selviäminen on synnyttänyt suuria tunteita, jopa suuttumusta. Monet läheiset olivat huolissaan omasta jaksamisestaan.

Monet eivät halunneet jättää kyselyssä yhteystietojaan, koska kokivat aiheen olevan vaikea. Yksi vastaajista oli Aino Peltonen, joka pitää asiasta puhumista tärkeänä.

Ymmärtämättömyys johtaa velkoihin

Talous- ja velkaneuvoja Petteri Suominen kertoo, että neuvontaan saapuvilla on monenlaisia syitä rahavaikeuksiinsa. Paljon apua hakevat yrittäjät, joilla on jäänyt veroja maksamatta, peliriippuvaiset, joiden rahat nettipelit ovat huventaneet sekä monenlainen joukko ihmisiä, jotka ovat langenneet pikavippeihin.

Suominen arvioi, että erityisesti nuoret ovat ajautuneet ongelmiin lainojen kanssa, koska heillä ei ole ollut ymmärrystä korkojen suuruudesta. Esimerkiksi eräs hänen asiakkaistaan oli ottanut 6 000 euron pikavipin ja maksanut vuoden aikana tuhat euroa lainasta, minkä jälkeen velkaa oli jäljellä 6 600 euroa.

Myös lukijoiden vastauksissa huoli nuorista aikuisista näkyi. Joitakin vanhempia ihmetytti ja suretti, miksi nuori ei ollut oppinut perheeltä taloudenhallintaa.

Asia vie välillä yöunet. Kyse on jo omaa elämää viettävästä lapsestani. Koen epäonnistuneeni kasvattajana, koska en ole saanut opetettua näin tärkeää ja elämässä välttämätöntä taitoa kuin taloudenhallintaa. Syytän itseäni. Pelkään hänen tulevaisuutensa puolesta. (alle kolmekymppinen mies)

Tuomitseva puoli suuttuu raha-asiansa möhlineelle

Maksuvaikeudet ovat tulleet ilmi Peltoselle monella tavalla: joku on itse kertonut suoraan, jonkun tilanne on tullut ilmi keskustelun ohessa, joskus Peltonen on itse huomannut, että kaikki ei ole hyvin. Usein talous on ollut jo pahasti solmussa, kun ihminen on uskaltautunut siitä puhumaan.

Kun ihmisen huono taloudellinen tilanne on selvinnyt, usein Peltonen on ensin miettinyt, miten niin on päässyt käymään. Yleensä alitajunta alkaa tahtomattakin töihin etsiä keinoja, miten velkasolmun saisi selvitettyä.

Aino Peltonen menee aina autettavan ehdoilla. Jos autettava ei halua apua, häntä ei voi siihen pakottaa. Usein ihminen kertoo talousvaikeuksistaan vasta kun hätä on suuri. Ville Viitamäki / Yle

Vaikka talous- ja velkaneuvoja Suomisen mukaan maksuhäiriömerkintä tai ulosotto eivät ole maailmanloppu, aiheuttavat ne silti paljon tunteita. Monet kyselyyn vastanneista kertoivat, että kun he saivat tietää läheisensä maksuvaikeuksista, he suuttuivat. Monet kokivat myös surua, huolta ja pelkoa toisen puolesta.

Koin ensin raivoa siitä, miten asiat ovat päässeet tuolle tolalle. Myöhemmin koin myötätuntoa ja ymmärrystä. (kolmekymppinen mies)

Pelotti, ahdisti ja huolestutti toisen puolesta. Voimaton olo kun ei itse pystynyt kontrolloimaan tilannetta. (kolmekymppinen nainen)

Raha herättää niin paljon tunteita, koska se liittyy varhaisiin tunnemuistoihimme. Psykoterapeutti Ossi Takalan mukaan varhaisessa lapsuudessa vaihdamme esimerkiksi hymyjä saadaksemme ruokaa. Vaihdannalla tyydytämme myös muita perustarpeitamme, kuten halua saada rakkautta. Aikuistuessamme vaihdannan välineeksi tulee raha, jolla täytetään samalla tavoin tarpeita. Raha on lupaus saada kaikki, mitä tarvitsemme. Kun rahaa on tilillä, voi saada matkoja, tavaroita ja seksiä.

Takalan mukaan rahaan liittyy myös rajojen asettamista.

– Suurin osa ihmisistä joutuu kieltäytymään asioista. Kun joku tuhlaa yli varojensa, meistä nousee tuomitseva puoli, joka sanoo "hyi hyi, ei olisi pitänyt nautiskella rahoista". Kiukku saattaa tulla siitä, että on joutunut itse kieltäytymään ja toinen ei ole.

Vaikka suuttumus on inhimillistä, Suominen suosittelee, ettei maksuongelmissa olevaa syyllistettäisi tilanteesta. Velkaneuvoja Suominen on huomannut, että usein hänen asiakkaansa syyllistävät itseään aivan tarpeeksi. Syyllistämisen sijaan voi alkaa heti etsimään keinoja asian ratkaisemiseksi.

Rahavaikeuksia verhoaa häpeä

Joidenkin kyselyyn vastanneiden kokemuksissa rahavaikeuksia verhosi häpeä niin, että niistä vaiettiin.

Rahaongelmat vaikuttavat koko lähipiiriimme: häpeää, peittelyä, parhain päin selittelyä. (viisikymppinen nainen)

Omat unelmani ovat saaneet odottaa kymmenen vuotta. Puolisoni rahaongelmat ovat perheessämme punainen vaate. Asiasta ei ole saanut puhua, joten auttaminen on melko vaikeaa. (kolmekymppinen nainen)

Vaikka maksuongelmat ovat yleisiä, Suomisen mukaan häpeän tunne liittyy rahavaikeuksiin lähes poikkeuksetta. Monet yrittävät pitkään selvitä kertomatta vaikeuksistaan kenellekään.

Psykoterapeutti Ossi Takalan mielestä häpeä voi liittyä rahan tuomaan itsetuntoon ja arvostukseen. Vaikka raha ei ole ihmisen arvon mittari, kuitenkin usein hyvin toimeentulevia arvostetaan enemmän. Jos ei ole varaa ostaa merkkifarkkuja, autoa tai ei pysty lähtemään kavereiden kanssa ravintolaan, se hävettää.

Usein rahaongelmissa olevat läheiset eivät tunne kuitenkaan häpeää, koska velallisella ei ole varaa ostaa vaikkapa uusia farkkuja. Häpeä syntyy, koska emme haluaisi ajatella tärkeää ihmistä epäonnistuneena. Yhteiskunnan mittarit voivat kuitenkin saada velallisen näyttämään säälittävältä. Tällaiset tahdosta riippumattomat ja tuomitsevat ajatukset nolottavat.

Takalalla ei ole antaa suoraa reseptiä siihen, miten rahavaikeuksien aiheuttamasta häpeästä pääsee eroon. Ihmisen tulisi tuntea, ettei ihmisen arvo ole kiinni rahallisesta tilanteesta. Siihen voi auttaa velallisen taitojen ja hyvien ominaisuuksien etsiminen sekä ihmissuhteisiin mammonan sijasta sijoittaminen.

Velallisen puhetta hallitsee raha

Aino Peltonen ei ole huomannut, että rahavaikeudet olisivat vaikuttaneet siihen, mitä hän tekee vaikeuksista kärsivien kanssa.

– On niin paljon kivoja asioita, joita ei mitata rahassa. Esimerkiksi kirpputoreilu on hauskaa. Ei ole pakko ostaa mitään, tai jos jotain haluaa, sen saa pikkurahalla.

Peltonen on myös mennyt monien kanssa kiviretkille eli kävelemään luontoon ja etsimään hienoja korukiviä eväiden lomassa.

Peltonen on huomannut, että usein velkataakan alla olevan puhetta hallitsevat vaikeudet. Kun rahaa ei ole, sen puute vaikuttaa kaikkeen. Toisaalta vaikeuksista revitään myös huumoria, jotta niiden keskellä jaksettaisiin.

Aino Peltonen haluaa tuoda iloa autettavien elämiin. Pieninä keinoina ovat kirpputoreilla käynti ja retket luontoon. Ville Viitamäki / Yle

Monissa kyselyn vastauksissa näkyi, että rahavaikeudet vaikuttivat suhteisiin. Auttajat kokivat, että suhteessa ei ole enää iloa ja puheenaiheena on vain raha. Myös täysin erilainen elämäntyyli vieraannutti ihmisiä toisistaan. Jotkut rahavaikeuksien kanssa kamppailevien läheiset kokivat huonoa omatuntoa hyvistä tuloistaan.

Rahaongelmat ovat pilanneet välimme jo kauan aikaa sitten ja pirstaloivat suhteen rippeitä yhä edelleen. (kolmekymppinen nainen)

Lapseni kanssa välimme ovat kiristyneet. Puhumme vain rahasta. Mistään hauskasta ei keskustella, kuten joskus ennen. (viisikymppinen nainen)

Rahaongelmat ovat huonontaneet välejämme. Riita syntyy helposti. Välttelemme, mutta samalla ikävöimme toisiamme. (alle kolmekymppinen mies)

Joskus yhteinen ongelma myös lähentää. Joissakin vastauksissa näkyi, että rahaongelmat olivat muuttaneet suhdetta avoimemmaksi ja kannustaneet puhaltamaan yhteen hiileen.

Psykoterapeutti Ossi Takalan mielestä ihmissuhteen kannalta on tärkeintä, että auttamisesta ei tulisi ihmissuhdetta määrittävä asia.

– Toinen ei ole auttaja ja toinen autettava, vaan kaksi tasavertaista ihmistä, joilla on annettavaa toinen toisilleen vaikeuksista huolimatta.

Takala suosittelee, että rahasta puhuttaisiin avoimesti, jotta hiljaisuus ei hierrä suhdetta. Kummalla tahansa on hänestä oikeus nostaa aihe esiin. Jos asia mietityttää, se kannattaa sanoa ääneen eikä miettiä, että voiko aiheesta puhua.

Joskus häpeä estää aiheesta puhumisen. Takalan mielestä ihmissuhde voi toimia, jos molemmat hyväksyvät puhumattomuuden. Aiheen välttely voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä se tulee joka paikassa vastaan.

Toisaalta jos rahasta puhutaan avoimesti, puheelle tulisi löytää tasapaino, jotta suhteessa puhuttaisiin myös muustakin. Ihmissuhteen osapuolet voivat vaikka päättää tietoisesti päiviä tai hetkiä, jolloin rahasta ei puhuta.

Lainan sijaan avuksi mielikuvitus

Auttaja tarvitsee tahtoa ja periksi antamattomuutta. Ne riittävät Aino Peltosen mielestä pitkälle. Hän haluaa rohkaista ihmisiä auttamaan, sillä hänestä auttaminen ei vaadi rahaa tai fyysistä voimaa.

Peltosen mielestä auttaja tarvitsee kuitenkin ehkä kaikkein eniten mielikuvitusta. Peltonen on tottunut nyhjäisemään tyhjästä tapoja auttaa. Hänestä on tärkeää tuoda ahdingossa olevalle ilon aiheita.

– Ihminen on usein mustassa kuplassa, eikä näe kuplan ulkopuolelle. Kun auttajalla on mielikuvitus, hän voi sanoiksi pukien kertoa lopputuloksen, jotta autettavakin näkee sen. Silloin on hyvä mennä sitä kohti.

Mielikuvitusta on tarvittu myös ongelmien ratkaisemisessa. Peltonen on auttanut tekemään maksusuunnitelman, hinnoitellut kirpparille myytäviä tavaroita ja kuljettanut hoitamaan asioita. Hänestä pienet teot ovat arvokkaampia kuin pelkän rahan antaminen. Auttajan tulisi olla valmis kulkemaan yhdessä koko matkan, perille saakka.

Aino Peltonen askartelee myytäväksi jalokivienkeleitä. Hän on joskus tehnyt enkeleitä, jotta lapsi on päässyt luokkaretkelle tai hoitoa tarvitseva hoitoon. Ville Viitamäki / Yle

Talous- ja velkaneuvoja Suomisen mukaan juuri lähellä pysyvät ihmiset ovat talousahdingossa olevalle erittäin arvokkaita. Moni on kertonut vastaanotolla, että kun rahaongelmat paljastuvat, ystävien määrä vähenee. Monet eivät enää tervehdi edes kaupungilla.

Ihmisten häviäminen vaikeuksissa olevan ympäriltä saattaa johtua siitä, että he eivät tiedä miten kohdata ihminen, jolla menee elämässä huonosti. Psykoterapeutti Takalan mielestä jotkut saattavat kokea, että asiasta on vaikea puhua ja he pelkäävät toisen ihmisen tunteita. On vaikea löytää sanoja uudessa tilanteessa. Takalan mielestä tällöin riittää, että sanoo olevansa käytettävissä, jos toinen tarvitsee. Ei tarvitse osata suoraan lohduttaa tai auttaa.

Jo se on Takalasta auttamista, ettei hylkää toista ongelmien keskellä.

Kyselyssä useampi oli auttanut maksamalla läheisensä velan pois. Erityisesti vanhemmat halusivat antaa lapsensa aloittaa puhtaalta pöydältä.

Otin itse velan, jotta sain maksettua lapseni pikavipit. Nyt lyhennämme niitä yhdessä. Rahanongelmat ovat puhdistaneet ja lähentäneet välejämme. Luomme yhdessä tsemppihenkeä. (viisikymppinen nainen)

Takala on nähnyt paljon tapauksia, jossa velalliset ovat oppineet läksynsä, vaikka heidän velkansa on joku muu hoitanut. Hänestä pitäisi miettiä ennen kuin maksaa toisen lainaa pois, mikä tilanteeseen johti ja voiko sama ongelma toistua. Kenenkään ei myöskään pidä antaa enemmän kuin pystyy. Auttajan kannattaa varmistaa, ettei itse joudu vaikeuksiin, vaikka ei saisi maksuistaan mitään takaisin.

Suominen ei kannusta lainaamaan läheiselle rahaa, koska hänestä on muitakin keinoja. Hän on nähnyt kuinka sisarusten välit ovat menneet poikki lainojen vuoksi. Hän suosittelee tekemään velkakirjan, jotta raha-asiat pysyvät selkeinä.

Rakkaus auttaa jaksamaan

Aino Peltoselle auttaminen on elämäntapa. Hän on tottunut siihen, että tuntemattomatkin ihmiset saattavat alkaa avautumaan hänelle ongelmistaan. Peltosen mielestä hän saa energiaa toisten auttamisesta.

Peltonen onkin kehitellyt pieniä tekoja, joilla jakaa iloa ympärilleen. Hän esimerkiksi käy välillä kesäisin ulkona etsimässä neliapiloita, joita hän kuivaa askarrellakseen niistä onnen luottokortteja jaettaviksi.

Yksi Aino Pesosen keksimistä pienistä ilahduttamisen keinoista ovat neliapilakortit, joita hän antaa, kun kokee jonkun niitä tarvitsevan. Ville Viitamäki / Yle

Peltonen ei välitä katsoa aikaa, jonka auttaminen häneltä vie. Hän kuulostaa tehopakkaukselta, jonka avusta varmasti moni on ollut iloinen. Silti joskus hänkin kuulostaa hieman väsyneeltä.

Vaikka monet auttavat mielellään, vie auttaminenkin voimia.

Monet kyselyyn vastaajista olivat huolissaan omasta jaksamisestaan, eikä ihme. Suomessa velan vanhenemisaika on pitkä: ulosoton jälkeen se voi kestää jopa 25 vuotta. Se on pitkä aika kulkea vierellä, jos velallinen tarvitsee paljon tukea.

On mahdotonta löytää selkeää keinoa, jolla jaksaisi paremmin. Psykoterapeutti Takala uskoo, että rakkaus auttaa jaksamaan. Auttajan tulisi saada ihmissuhteesta ystävyyttä ja rakkautta. Tärkeää olisi edelleen tehdä yhdessä mukavia asioita, jotta ihmissuhde pysyy yllä. Muistuttaa itselleen ja toiselle, miksi olemme tärkeitä toisilleen.

Peltosen saa jaksamaan auttamisen tuoma ilo. Vaikka auttaminen vie aikaa, hän ei halua lannistua vastoinkäymisistä.

– Vaikka epäonnistuisi, se on vain polku, joka johtaa onnistumiseen.

