Analyysi: Postin Heikki Malinen törmäsi mahdottomaan tehtävään – pistä yhtiö pörssikuntoon, karsi menoja ja pidä poliitikot tyytyväisenä

Heikki Malinen on ammattijohtaja, joka veti johtopäätöksensä valtiosta omistajana.

Heikki Malinen on ammattijohtaja, joka veti johtopäätöksensä valtiosta omistajana. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Heikki Malinen on ammattijohtaja, joka palkattiin Postin johtoon seitsemän vuotta sitten omistajan eli valtion selvällä toimeksiannolla. Siihen selvyydet sitten loppuivatkin.

Toimeksiantoon kuului pitää Postin toiminta kannattavana. Käskyn mukaan Malisen oli turvattava yhtiön tulevaisuus luomalla uusia bisneksiä. Tämän kaiken ohella suurten muutosten keskellä olevasta Postista piti rakentaa pörssikelpoinen yhtiö.

Malisen ja Postin hallituksen mielestä tavoitteisiin on päästy. Mutta rapatessa roiskuu.

Johtajille muhkeat palkkiot

Samalla kun Postia laitettiin pörssikuntoon, yhtiön johto joutui saneeraamaan toimintojaan rajusti. Väen vähennykset ja työntekijöiden palkanalennusaikeet saivat poliitikot liikkeelle.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) puuttuivat Postin leikkausaikeisiin, ja jakelivat sekalaisia neuvoja yhtiön johdolle. Samaan kuoroon liittyi iso liuta muitakin poliitikkoja.

Poliitikkojen närkästystä lisäsivät julkisuuteen nousseet Malisen iso palkka, ja ylipäätään johdon palkkiot. Golf-osakkeitakin Postin johto oli ostanut.

Toisaalta ei Postin omakaan viestintä ole mennyt aivan nappiin. Pahimpien kohujen aikana kateissa olivat sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja. Kriisiviestinnän puutteeseen on kaatunut moni johtaja.

Tilanne Postin ympärillä ei ole rauhoittunut, vaikka valtio omistajana olisi niin toivonutkin. Tänään ammattijohtaja Malinen veti johtopäätöksensä ja erosi.

Valtion omistukset taas pinnalle

Viesti on selkeä: jos omistaja ei kerro yhtiölle tahtoaan, johto ei pysty toimimaan. Tapaus Posti on jälleen kerran osoitus siitä, kuinka huono omistaja valtio on.

Ensin omistaja kertoo yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle, mihin tähdätään, mutta se jälkeen kelkka voi kääntyä moneen kertaan. Jos johto saavuttaa annetut tavoitteet, sen on vaikea ymmärtää saamaansa kritiikkiä. Ja julkisuuskin kohtelee kaltoin.

Valtiolla on osakeomistuksia peräti 66 merkittävässä yhtiössä. Valtion omaisuuden myynnit nousevat aika ajoin pinnalle. Niin tulee taas pian käymään.

Miljardien eurojen kysymys kuuluu, pitäisikö valtion luopua osasta kruunujalokivistään ja kuitata huimat myyntitulot? Valtion otteet eivät ole vakuuttaneet omistajana - eivätkä osaomistajanakaan.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt Postin ja Veikkauksen lisäksi lukuisissa muissakin yhtiöissä, joissa valtio on ollut enemmän tai vähemmän mukana.

Lue myös:

Postin Markku Pohjola ministeri Paaterosta: "Omistajaohjaus muuttui vaalien jälkeen" – Postin toimitusjohtaja jää ilman erorahoja

Postin työntekijöiden PAU: Laajat lakot uhkaavat edelleen, eikä Malisen erolla ole siihen mitään merkitystä