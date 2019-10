Poplegenda Elton Johnin jäähyväiskiertue ensi vuonna Suomeen

Brittiläinen popin legenda Elton John esiintyy ensi vuonna Suomessa osana The Farewell Yellow Brick Road -maailmankiertuettaan.

Elton John esiintyy Helsingin Hartwall Arenalla 22. ja 23. syyskuuta 2020. Konserttien liput tulevat myyntiin maanantaina 11. marraskuuta.

The Farewell Yellow Brick Road -kiertue alkoi Yhdysvalloista viime vuoden syyskuussa. Kiertueellaan Elton John tekee yli 350 keikkaa viidellä mantereella.

Vuonna 2021 päättyvä kiertue on artistin viimeinen. Elton John esiintyi edellisen kerran Suomessa vuonna 2014.

Elton Johnin yli 50-vuotisen uran hitteihin kuuluvat muun muassa Your Song, Rocket Man ja Oscar-palkittu Can You Feel The Love Tonight. Tänä vuonna julkaistiin myös Elton John -aiheinen elokuva Rocket man.

Mittavan musiikkiuransa lisäksi Elton John on ollut aktiivinen hiv:n ja aidsin vastaisessa taistelussa. Artisti perusti vuonna 1992 Elton John AIDS Foundationin, joka on yksi kerännyt yli 450 miljoonaa dollaria aidsin ja hiv:n vastaiseen työhön.