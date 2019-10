Israelin pitkäaikaisimman pääministerin kohtalon hetket alkoivat – Nämä syytteet uhkaavat Netanjahua

Israelissa alkoi tänään pitkään odotettu kuuleminen, jossa ratkeaa pitkäaikaisen pääministerin Benjamin Netanjahun poliittinen tulevaisuus.

Oikeuskansleri Avichai Mandelblit päättää nelipäiväisen kuulemisen perusteella sen, nostetaanko Netanjahua vastaan rikossyytteitä.

Kuulemiset ovat Netanjahun viimeinen mahdollisuus välttää korruptiosyytteet. Hänen epäillään muun muassa pyrkineen vaikuttamaan Israelin mediaan.

Netanjahu voi saada syytteet kolmesta petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä sekä yhdestä lahjonnasta. Oikeuskansleri Mandelblitin odotetaan tekevän ratkaisunsa vuoden loppuun mennessä.

Epäilyt kiistävä Netanjahu on sanonut joutuneensa poliittisen ajojahdin kohteeksi. Hänen mukaansa tarkoituksena on ollut syöstä hänet vallasta. Tällä hetkellä Netanjahu on hallitustunnustelijan tehtävässä.

Mistä Netanjahua epäillään?

Syyteluonnoksia on kolme ja ne on nimetty koodeilla 4 000, 2 000 ja 1 000. Kaikissa kolmessa kysymys on petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Jutussa 4 000 on mahdollisena syytenimikkeenä myös lahjonta.

Juttu 4 000 liittyy epäilyksiin, että Netanjahu suosi viestintäministerinä toimiessaan mediamoguli Shaul Elowitchia saadakseen itselleen ja vaimolleen Saralle myönteistä julkisuutta tämän omistamalla Walla-uutissivustolla.

Tämän jutun arvioidaan olevan rikosepäilyistä vakavin. Epäilyjen mukaan Netanjahu hyödytti Elowitchin liiketoimia ja olisi näin syyllistynyt lahjontaan. Ensimmäistä kertaa asia nousi julkisuuteen Haaretz-lehdessä neljä vuotta sitten.

Netanjahun itsensä mukaan hänestä on kirjoitettu sivustolla myös kielteiseen sävyyn.

Jutun 2 000 pääväite on, että Netanjahu olisi sopinut Yedioth Ahronoth -sanomalehden omistajan Arnon Mozesin kanssa itsensä kannalta myönteisistä jutuista. Vastineeksi Netanjahu olisi luvannut toimia, jotka olisivat haitanneet lehden pääkilpailijaa.

Juttu 1 000 koskee Netanjahun ja hänen vaimonsa liikemies Arnon Milchanilta saamia luksustuotteita, kuten shampanjaa ja sikareita. Kysymys on siitä, olivatko ne lahjuksia ja tekikö Netanjahu vastineeksi palveluksia Milchanille.

Mikä on Netanjahun taktiikka?

Kuulemisissa Netanjahun kahdellatoista juristilla on mahdollisuus yrittää kumota syyteluonnoksissa esitettyjä väitteitä. Vastapuolella on 20 oikeusministeriön edustajaa, jotka ovat seuranneet tutkintaa vuodesta 2016 asti.

Netanjahu ei itse osallistunut ensimmäiseen kuulemiseen tänään. Viimeinen neljästä kuulemisesta on ensi maanantaina.

Jerusalem Postin arvion mukaan Netanjahun tiimin ei odoteta vaativan syytteiden hylkäämistä kokonaan, vaan pyrkivän vesittämään niitä.

Tavoitteena olisi saada oikeuskansleri Mandelblit luopumaan kokonaan jutusta 2 000 ja saada juttu 4 000 lievennettyä lahjussyytteestä luottamusaseman väärinkäytöksi.

Mandelblit on jo aikaisemmin lieventänyt jutun 1 000 epäilyksiä lahjonnasta luottamusaseman väärinkäytöksi toisin kuin poliisi ja syyttäjät suosittivat.

Mikä on mahdollisten syytteiden vaikutus hallitukseen?

Syytteiden nostamisella olisi suuri vaikutus Israelin poliittiseen pattitilanteeseen. Mahdolliset syytteet voivat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kenestä tulee Israelin seuraava pääministeri.

Maassa järjestettiin parlamenttivaalit huhtikuussa, mutta niukan enemmistön saaneen oikeistolaisen Likud-puolueen puheenjohtaja Netanjahu ei onnistunut muodostamaan hallitusta.

Syyskuussa järjestettyjen uusien parlamenttivaalien jälkeen hallituksenmuodostajan tehtävä on jälleen Netanjahulla, vaikka hän kärsi vaaleissa tappion.

Netanjahu ja vaalit voittanut keskusta-oikeistolaisen Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz eivät päässeet neuvotteluissa tulokseen.

Hallitusneuvottelut voivat olla edelleen kesken loppuvuodesta, jolloin oikeuskansleri päättää syytteistä.

Mahdollista on sekin, että Netanjahu olisi siihen mennessä syrjäytetty Likudin johdosta, jos maassa ajaudutaan taas uusiin vaaleihin, arvioi Jerusalem Post.

Jos syytteet nostetaan, voi oikeudenkäynnin alkamiseen mennä kuukausia. Netanjahu voi myös yrittää neuvotella sopimusta oikeudenkäynnin sijaan.

Korkeimpaan oikeuteen asia menee todennäköisesti vain, jos kohdassa 4 000 nostettaisiin syyte vakavasta lahjonnasta. Jos Netanjahu olisi tuossa vaiheessa pääministeri pitäisi korkeimman oikeuden linjata miten se asiassa etenee.

Netanjahun tukijat parlamentissa ovat ilmoittaneet pyrkivänsä saamaan hänelle syytesuojan, mutta ei ole takeita onko tukijoita riittävästi.

