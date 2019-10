Tämä Kuopion koulusurman uhreista tiedetään: ukrainalaissyntyinen kuolonuhri asui Kuopiossa, loukkaantuneista liki kaikki naisia

Ylen tietojen mukaan Kuopion kouluiskun kuolonuhri on nuori ukrainalaissyntyinen nainen. Uhri asui Kuopiossa puolisonsa kanssa ja opiskeli Savon ammattiopistossa. Yle on saanut tiedoille vahvistuksen kahdesta eri lähteestä, mutta keskusrikospoliisi ei vielä vahvista uhrin henkilöllisyyttä, ikää tai syntyperää.

Kouluhyökkäyksessä Savon ammattiopiston tiloihin kauppakeskus Hermanissa eilen kuoli yksi ihminen ja kymmenen loukkaantui. Yle seuraa tapausta ja tarjoaa siitä tuoreimmat tiedot hetki hetkeltä täällä.

Seitsemän uhreista naisia

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS kertoi keskiviikkona aamulla, että kaksi vakavimmin loukkaantunutta on tehohoidossa ja heidän tilansa on vakaa. Toinen heistä on iskusta epäilty tekijä. Osastohoidossa on neljä lievemmin loukkaantunutta potilasta, joilla on leikkaushoitoa vaativia vammoja. Neljä loukkaantunutta on päässyt sairaalasta kotiin.

Kuopion yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Antti Hedmanin mukaan uhrit ovat iältään 15–50-vuotiaita. Seitsemän heistä on naisia. Keskusrikospoliisi ei vahvista loukkaantuneiden sukupuolta, ikää tai henkilöllisyyttä tässä vaiheessa.

Loukkaantuneilla on viiltohaavoja, jotka syntyivät, kun he olivat yrittäneen puolustautua tekijältä. Potilailla on viiltovammojen lisäksi murtumia.

Loukkaantuneiden joukossa on myös epäiltyä kahdesti ampunut poliisi. Useiden silminnäkijähavaintojen mukaan yksi loukkaantuneista on ammattiopiston opettaja.

Kaikki luokkahuoneessa olleet vaarassa

Iskun epäilty tekijä on vuonna 1994 syntynyt Siilinjärveltä kotoisin oleva mies. Hän on Savon ammattiopiston opiskelija. Poliisi ei vielä kommentoi, ovatko epäilty ja uhri olleet tekemisissä muutoinkin kuin opinnoissa.

Keskusrikospoliisin mukaan ammattiopiston luokassa oli läsnä "toistakymmentä" ihmistä. Väkivallanteko kookkaalla teräaseella tapahtui kokonaisuudessaan luokkahuoneessa, ja kaikki haavoittuneet olivat tekohetkellä luokassa.

Poliisin mukaan kaikki luokassa olleet olivat tilanteessa vaarassa. Luokkahuoneessa olleet liiketalouden opiskelijat olivat aloittaneet opintonsa tänä syksynä.

