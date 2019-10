Tyttöjen talojen ovet aina auki – seksuaalisen häirinnän uhreille halutaan antaa apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä

Tyttöjen talon toiminta on suunnattu 13–29-vuotiaille. Joka kolmatta kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista tyttöä on häiritty seksuaalisesti.

Tyttöjen talon toiminta on suunnattu 13–29-vuotiaille. Joka kolmatta kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista tyttöä on häiritty seksuaalisesti. Tarja Hiltunen / Yle

Tuore kouluterveyskysely (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että joka kolmas kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalainen tyttö on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Luku on samankaltainen toisen asteen opiskelijoilla. Tyttöjen kokema seksuaaliväkivalta on nimittelyä, häirintää, altistamista seksiin ja seksuaaliseen toimintaan. Sitä tapahtuu myös verkossa.

Suomen kaikissa seitsemässä Tyttöjen taloissa toimii nyt seksuaaliväkivaltatyöntekijä. Viimeisimpinä työntekijän saivat Tampere ja Turku.

– Tärkeää on saada menetetty turvallisuuden tunne takaisin, sanoo perhe- ja seksuaaliterapeutti Marjut Keskitalo.

Työ on vakauttavaa keskusteluapua. Tavoitteena on, että nuori pystyy käsittelemään ja työstämään tapahtunutta.

Saa käydä niin usein kuin haluaa

Marjut Keskitalo aloitti seksuaaliväkivaltatyöntekijänä Turun Tyttöjen talossa elokuussa.

Seksuaaliväkivaltaa kokenut tyttö saa rinnalleen kulkemaan aikuisen, jolla on aikaa pohtia tapahtunutta. Seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuminen on voinut vaikeuttaa nuoren opintoja tai työntekoa

Tyttöjen talossa ei ole rajattuja käyntikertoja. Nuori voi käydä keskustelemassa kokemastaan niin monta kertaa kuin kokee tarpeelliseksi.

– Tukeen kiinnittyminen saattaa viedä aikaa, joten sovimme usein aluksi kolmesta tai neljästä käyntikerrasta. Sen jälkeen arvioimme yhdessä avun jatkotarpeesta, sanoo Marjut Keskitalo.

Turun Tyttöjen talon ulko-ovessa on viesti, missä kehotetaan soittamaan ovikelloa uudestaan, jos ovea ei heti avata. Ovessa on valmiina talon henkilökunnan kuvat, nimet ja tittelit.

Kerrostalon hämärässä käytävässä valoa antaa lyhtyyn asennettu valoköynnös. Kynnys Tyttöjen taloon astumiseen on tehty kirjaimellisesti matalaksi.

Seksuaaliväkivaltatyö on kasvava työmuoto

Turun ja Tampereen Tyttöjen taloissa seksuaaliväkivaltatyöntekijät ovat aloittamassa työtään. Espoossa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä vakauttavaa keskusteluapua tarvitsevien määrä on alun jälkeen vakiintunut noin 50 kävijään vuodessa. Helsingissä luku on lähes 250.

Helsingin Tyttöjen talon vastaava seksuaaliväkivaltatyöntekijä Kristiina Hannila on kehittänyt Tyttöjen talojen seksuaaliväkivaltatyötä vuosien ajan. Hän näkee työn merkityksen kasvaneen.

– Tytöt ja naiset tunnistavat #metoo-liikkeen myötä paremmin soveliaisuuden rajat. Yhteistyö muiden tukitoimia tarjonneiden muun muassa Seri-tukikeskusten kanssa on tuonut Tyttöjen taloihin lisää kävijöitä, sanoo Hannila.

Seri-tukikeskus on yli 16-vuotiaille seksuaaliväkivaltaa kohdanneille tarkoitettu matalan kynnyksen yksikkö. Sinne voi hakeutua itse tai viranomaisten ohjaamana. Tukikeskuksia on Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Seri on lyhennys sanasta seksuaalirikos. Seri-tukikeskuksen palvelut ovat avoinna kaikille sukupuolille.

Tyttöjen talojen seksuaaliväkivaltatyöntekijän rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (siirryt toiseen palveluun), joka vastaa Veikkausvarojen jakamisesta. Helsingissä työntekijän palkan maksaa kaupunki.

Turun Tyttöjen talon Marjut Keskitalo uskoo #metoo-liikkeen vähentäneen uhrin häpeän tunnetta. Uhri uskoo ansaitsevansa apua kokemaansa häirintään. Tarja Hiltunen / Yle Tarja Hiltunen / Yle

Hoitoa koko perheelle

Tyttöjen talo avaa ovensa myös seksuaaliväkivaltaa kokeneen tytön läheisille.

Turun Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyöntekijän Marjut Keskitalon mukana nuori on usein huolissaan siitä, miten vanhemmat pärjäävät tiedon kanssa, että nuorta on satutettu.

– Paljon riippuu siitä, kuka on tekijä. Asian kohtaaminen voi olla todella vaikeaa.

Vanhemmille kerrotaan, miten nuorta voi tukea. Minkälaisia oireita hän mahdollisesti kokee? Samalla kannatellaan vanhempia.

– Nuoria helpottaa tietää, että myös vanhemmat voivat käydä juttelemassa jonkun kanssa, sanoo Keskitalo.

Seksuaalikasvatus aloitettava nykyistä varhaisemmin

Koulujen seksuaalikasvatus on paljolti kiinni opettajasta ja terveystiedon tunneilla käytettävästä ajasta. Yläkouluissa seksuaalikasvatusta opetetaan terveystiedon tunneilla yhdestä kolmeen tuntia vuosittain.

Toisen asteen oppilaitoksissa opetus on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan.

Lukiossa seksuaalioikeuksista puhutaan terveystiedon syventävällä te2-kurssilla, joka ei ole pakollinen kurssi. Uudessa opetussuunnitelmassa seksuaalikasvatus on palaamassa pakolliselle te1-kurssille vuonna 2021.

Seksuaalikasvatus mainitaan ammatillisen koulutuksen perusteissa, mutta käytännössä se jää pieneen rooliin. Kolmen vuoden aikana opiskelijat opiskelevat työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä kymmenen tuntia. Oppiaineeseen kuuluvat liikunta, terveystieto ja työkyky.

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat eli Liito ry:n ammatillisen toimikunnan puheenjohtaja Esa Mäki-Tulokas harmittelee vähäistä aikaa. Hänen mukaansa ammattikoululaiset ovat eriarvoisessa asemassa lukiossa opiskeleviin verrattuna.

Työkyvyn kuuluminen oppiaineeseen vähentää entisestään seksuaalikasvatukseen käytettävää aikaa.

– Lisäksi oppilaiden kanssa on luotava luottamuksellinen ilmapiiri, jossa aiheen käsittely olisi turvallista, sanoo Mäki-Tulokas.

Helsingin Tyttöjen talon vastaava seksuaaliväkivaltatyöntekijä Kristiina Hannila toivoo seksuaalisen kasvatuksen kuuluvan jo alakoulujen opetussuunnitelmaan, toki ikäkehityksen mukaan.

– Seksuaalikasvatusta pitäisi antaa kohdennetumpana. Sen pitäisi nimenomaan keskittyä häirintään.

Opetuksen pitäisi Hannilan mielestä olla tasalaatuista kautta Suomen.

– Seksuaalikasvatuksella ennaltaehkäistään seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja kaltoinkohtelua, sanoo Kristiina Hannila.

