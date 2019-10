Jo 7 vuotta sitten tiedettiin, kuinka teistä saadaan tasaisia ja turvallisia – silti vain yksi kunta on kokeillut uudenlaista asfaltointia

Vaalea höyry nousee ilmaan tietyökoneiden huristessa Kouvolan Anjalassa, kun Elimäentie saa uuden pinnan.

Kyse ei ole mistä tahansa tien päällystyksestä.

Kouvola kokeilee ensimmäisenä kuntana Suomessa uutta tietomallintamiseen pohjautuvaa tienpäällystystekniikkaa.

Silloin päällystettävä tie mitataan ja mallinnetaan laserkeilauksella eli liikkuvaan ajoneuvoon kiinnitetyllä etäisyysmittarilla. Se piirtää tarkan kuvan tien muodosta.

Näin tien geometria ja ongelmakohdat saadaan tarkasti selville. Suunnittelija pystyy mittausten perusteella päättämään, jyrsitäänkö vanhaa asfalttia pois, vai tasataanko vanhaa asfalttia tasausmassalla.

Tie päällystettiin viiden työvuoron aikana. Antro Valo / Yle

Työtapa puuttuu paikkoihin, jotka vaativat täsmäkorjausta. Tie päällystetään vasta sen jälkeen – toisin kuin perinteisesti on tehty. Perinteisen asfaltoinnin ongelma on juuri se, ettei ongelmakohtien päälle vedetty asfaltti vie epätasaisuuksia pois.

– Tiessä voi olla monttuja tai patteja tai tien reuna saattaa roikkua. Epätasaisuudet pystytään tasaamaan ennen varsinaista asfaltointityötä joko asfaltin jyrsinnällä eli poistolla, tai sitten tasausmassan levityksellä. Niin tien profiili saadaan optimaaliseen muotoon, tietomallintamisen ja koneohjauksen asiantuntija Manu Marttinen NCC Industry Oy:stä sanoo.

Mittatarkan suunnitelman pohjalta pystytään ohjaamaan asfalttityökoneita.

– Asfalttityökoneita, eli asfaltinjyrsintä ja -levittäjää pystytään ohjaamaan suunnitelman pohjalta 3D-koneohjaustekniikalla. Kuski ajaa edelleen työkonetta, mutta koneen työstöterä säätyy oikeaan korkoon ja kaltevuuteen suoraan suunnitelman pohjalta. Silloin tiestä tulee täysin suunnitelman mukainen.

Tasaisempia teitä

Käytännössä tekniikalla saadaan entistä tasaisempia teitä.

– Tiet ovat myös turvallisempia ja elinkaarikustannuksiltaan halvempia. Jos tie on hyvässä kunnossa, siinä toimii esimerkiksi kuivatus hyvin, eikä vesi pääse tien rakenteeseen. Tie on myös helpompi aurata talvella, kun siinä ei ole ylimääräisiä patteja. Kaikki lähtee kerralla pois.

Tekniikka säästää myös asfalttia ja sitä myötä luonnonvaroja.

– Kun tasaisuutta korjatessa suunnitellaan kunnolla, pystytään käyttämään enemmän tasausjyrsintää. Siinä säästyy asfalttia, materiaaleja ja luonnonvaroja.

Tietyökoneita ohjataan menetelmässä 3D-koneohjaustekniikalla. Antro Valo / Yle

Kouvolassa menetelmällä päällystetään noin 1,5 kilometrin mittainen tieosuus Anjalan kirkolta Inkeroisten sillalle. Kyseessä on pilottikohde.

Työn on määrä valmistua keskiviikkona. Sen käyttöä harkittaneen Kouvolassa myös tulevaisuudessa.

– Tekniikkaa käytettäneen tarpeen mukaan, jos ilmenee isompia tien profiilin korjausta vaativia tienpätkiä, tiemestari Pekka Ahomies Kouvolan kaupungilta sanoo.

Ahomiehen mukaan menetelmää käyttämällä säästetään rahaa, kun turhasta tasausmassan käytöstä päästään eroon. Tämä ratkaisee toisenkin ongelman.

– Pitkillä helteillä paksu päällystekerros kuumenee kuuteenkymmeneen asteeseen ja raskas liikenne uudelleen muovaa sen pintaa. Siihen tulee uria, tiemestari Pekka Ahomies kertoo.

''Suomi on edelläkävijä''

Manu Marttisen mukaan koneohjausta on käytetty jo jonkin aikaa maanrakennuksessa, jolloin maanrakennuskoneita on ohjattu 3D-koneohjauksella.

Olemassa olevan tieverkon parantamista, tasaustoimenpiteiden ja tie- ja katuverkon optimointia alettiin kuitenkin kehittää Marttisen mukaan Suomessa. ELY-keskuksen hankkeissa tekniikkaa on käytetty vuodesta 2012 lähtien. Ensimmäinen kohde oli Valtatie 6 Parikkalassa.

Menetelmässä kuski ajaa työkonetta perinteiseen tapaan, mutta koneen työstöterä säätyy oikeaan korkoon ja kaltevuuteen suoraan suunnitelman pohjalta. Antro Valo / Yle

– Vaikuttaa oleellisesti tien kestävyyteen ja elinkaareen, kun tiellä ei ole puutteita, jotka estäisivät esimerkiksi veden valumisen pois. Kun kuivatus saadaan kuntoon, tielle pystytään antamaan huomattavasti pidempi elinkaari, Manu Marttinen kertoo.

Marttisen mukaan Suomi on menetelmän osalta maailman kärkimaa. Marttinen on ollut puhumassa aiheesta esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ranskassa, Englannissa ja Ruotsissa. Ulkomailla aiheesta on oltu kiinnostuneita.

– Olen ollut puhumassa aiheesta maailmalla, eikä tämä ole mitään tavallista tekemistä siellä. Suomi on edelläkävijä. Tämä on hi-techia maailmalla.

Marttisen mukaan Suomi on saanut viime vuosina rummutettua paljon muitakin uusia maanrakentamisen huipputeknologian tekniikoita maailmalla.

– Olemme onnistuneet edistämään rakentamisen digitalisaatiota tosi paljon maailmalla. Se koskee tätä menetelmää ja monta muutakin asiaa tietomallintamisessa.