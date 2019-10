Nuori koripalloilija Raisa Räisänen katosi 20 vuotta sitten – Poliisilla on kolme eri teoriaa, mitä tapahtui: "Uskon, että syyllinen löytyy"

16-vuotiaan urheilijan katoaminen on yksi Suomen tunnetuimmista ratkaisemattomista tapauksista. Keskusrikospoliisin rikoskomisario avaa kolmea yhä jäljellä olevaa tutkintalinjaa.

Ilta alkoi lupaavasti lauantaina 16. lokakuuta vuonna 1999. Koripalloa harrastava Raisa Räisänen lähti kaverinsa luokse. Lahjakas koripalloilija oli päivällä tehnyt joukkueelleen yli 20 pistettä. Oli syytä juhlaan.

Raisa Räisänen matkusti lähiöstä kaverinsa kanssa bussilla Tampereen keskustaan.

Kaverukset saapuivat puoli kymmeneltä ravintola Casablancaan, joka sijaitsi Tampereen pääkadulla Hämeenkatu 18:ssa. 16-vuotias Räisänen pääsi ravintolaan sisään täysi-ikäisen kaverinsa papereilla. Se oli hyvin tavallista nuorten keskuudessa.

Räisäsellä oli päällään musta lyhyt hame, punainen toppi, musta bleiseri ja kymmenen sentin korot. Ilta oli kylmä, joten Räisänen laittoi bleiserin alle vielä mustan paitapuseron.

Yöllä oli vain neljä astetta lämmintä, mutta sää oli poutainen ja tyyni.

Ravintola Casablancassa Raisa Räisänen tanssi varusmiehen kanssa, mutta tämä kertoi poliisille myöhemmin lähteneensä pian toiseen ravintolaan. Myös tytöt poistuivat jo puolen tunnin päästä saapumisesta, koska heille tuli puhelu.

Pian tämän puhelun jälkeen Raisa Räisänen katosi jälkiä jättämättä.

"Uskon, että syyllinen vielä löytyy"

Räisäsen katoamisesta tulee 20 vuotta nyt lokakuussa. Hänen viimeisestä illastaan Tampereella tiedetään paljon, mutta kuitenkin liian vähän.

Poliisi tutkii katoamista nyt murhana. Keskusrikospoliisin rikoskomisario Paavo Tuominen kertoo kolmesta jäljellä olevasta tutkintalinjasta. Niissä tutkinnan kohteena on kaikissa eri henkilö, eikä ketään heistä ole vielä tavoitettu.

– Uskon, että syyllinen vielä löytyy, Tuominen sanoo.

Hän on tutkinut Räisäsen katoamista 15 vuotta, eikä aio luovuttaa.

Mitä mysteeristä nyt tiedetään?

Poliisi on pystynyt selvittämään tarkasti Raisa Räisäsen liikkeet katoamisyönä kello 22.50 asti. Sen jälkeen tiedot ovat silminnäkijöiden havaintojen varassa. Nämä tiedot ovat hyvin ristiriitaisia.

Se tiedetään, että Raisa Räisänen soitti kello 22.18 poikaystävälleen. Tämä oli kotibileissä Pirkkalassa. Räisänen toivoi itsekin pääsevänsä vielä Pirkkalaan, jos saisi jostain kyydin. Se oli hänen viimeinen puhelunsa.

Rikoskomisario Paavo Tuominen seisoo paikalla, jossa Raisa Räisänen nähtiin viimeisen kerran niin, että silminnäkijät sen todistetusti kertovat. Marko Melto / Yle

Hieman ennen yhtätoista illalla Räisäsen ystävä nousi tavaratalo Sokoksen edessä Hämeenkadulla autoon, jonka määränpäänä oli Huittisten Seurahuone. Tästä asiasta ystävän poikaystävä oli soittanut tytöille ravintolaan ja siksi nämä lähtivät sieltä pois. Pojalla oli kavereita Huittisissa. Räisänen ei mahtunut kyytiin.

– Raisa olisi ollut kuudes autossa, eikä pieneen Peugeotiin mahtunut viittä enempää, Tuominen sanoo.

Räisänen jäi Tampereelle. Ystävä ojensi Räisäselle 20 markkaa (nykyrahassa noin 4,5 euroa) ja varmisti, että tämän taskussa olevassa kännykässä on virtaa.

– Kännykässä oli tolppia jäljillä, kuten tuohon aikaan puhuttiin.

Valvontakameroista säästettiin

Raisa Räisäsen kännykkä oli malliltaan Nokia 2110i. Sitä tai vääriä henkilöllisyyspapereita ei ole koskaan löytynyt, vaikka poliisi on etsintäkuuluttanut ne.

Poliisille on toimitettu kaksi vastaavaa kännykkää, mutta tunnistetiedoista on selvinnyt, että ne eivät kuuluneet Räisäselle.

Vuonna 1999 kännykät olivat vielä harvinaisia. Niissä ei ollut kameroita, ja valokuvia on tuolta illalta todella vähän.

Tämänkaltaiset vaatteet Raisa Räisäsellä oli katoamisyönä.

Kuvat Räisäsen vaatteista tuolta illalla on tehty kuulemisten perusteella. Samanlaiset vaatteet on ostettu kaupasta kuvia varten.

Tuomisen mukaan Tampereen kaupunki säästi tuolloin valvontakameroista, eikä kameroita ollut huollettu tai niissä ei ollut videonauhaa. Tapauksen jälkeen valvontaa lisättiin.

– Silloin kaupunki ei kustantanut niin paljon valvontaa kuin tänä päivänä. Kävimme läpi lähinnä pankkien omia valvontakameroita. Se oli niukempaa aikaa, eivätkä liikkeetkään sijoittaneet kameroihin, Tuominen sanoo.

Vaikka Räisänen liikkui Tampereen keskustassa, hänen kuvansa ei tallentunut yhteenkään valvontakameraan. Poliisi luuli, että Räisänen olisi vilahtanut yhdessä valvontakamerassa ennen katoamista, mutta kuvassa ollut tyttö oli vaaleampi ja pitkätukkaisempi kuin Räisänen.

Tässä jutussa poliisi julkistaa ensimmäisen kerran valvontakamerakuvan kellonajalla. Sen perusteella poliisi pitää todennäköisenä, että Raisa Räisänen nähtiin Tampereen keskustassa vielä noin kello 23.50. Se on tunti myöhemmin kuin aiemmin luultiin viimeiseksi havainnoksi.

Ennen tätä oli ehtinyt tapahtua paljon.

Viimeinen varma havainto

Kun tiet erosivat, Raisa Räisänen ja hänen ystävänsä sopivat soittelevansa myöhemmin illalla. Ystävä näki Räisäsen kävelevän Hämeenkadun yli takaisin ravintola Casablancan puolelle.

Tätä pidettiin pitkään viimeisenä varmana havaintona Räisäsestä.

Vuonna 2009 poliisille ilmoittautui uusia todistajia. Tamperelaispariskunta oli palaamassa katoamisyönä ravintola Kaksista kasvoista Kauppakadulta kello 23.53.

Pariskunta kiinnitti huomiota kevyesti pukeutuneeseen nuoreen tyttöön, joka käveli nopein askelin. Poliisi löysi pariskunnan valvontanauhasta ja pystyi siten selvittämään havainnon tarkan ajankohdan. Räisästä ei kuvissa valitettavasti näy.

Valvontakamerat todistivat pariskunnan kulkeneen kaupungilla, kuten he kertoivat. Räisästä ei kuvissa näy. Poliisi

Kun ystävä soitti puolenyön jälkeen, Räisäsen puhelimeen ei enää vastattu. Ystävä soitti uudelleen, mutta ei tavoittanut Räisästä ja arveli tämän menneen kotiin yöbussilla.

Myös poikaystävä soitti Räisäselle puolen yön aikaan, mutta hänkään ei saanut Räisästä kiinni.

Poliisin tutkinnan mukaan kännykkä sammui joskus yöllä. Kun Raisa Räisäsen äiti yritti soittaa tyttärelleen aamulla, puhelin ei enää hälyttänyt, vaan soitto meni suoraan vastaajaan.

Seuraavana päivänä kauheus paljastui.

Kun Räisänen ei ilmestynyt seuraavana päivänä miesten peliin, äiti tiesi, että jotain vakavaa on sattunut. Raisa Räisänen oli usein toimitsijana koripallopeleissä. Hän sai siitä taskurahaa ja se oli hänelle tärkeää.

Äiti antoi haastattelun Ylelle vuonna 2006. Raisa Räisäsen äiti ja isä eivät halunneet antaa uutta haastattelua tätä juttua varten.

Kadonneet-sarjassa (2006) palataan katoamisen iltaan ja yöhön Tampereen keskustassa.

EU-huippukokouksen takia paljon poliiseja

Viimeisen varman näköhavainnon jälkeen Räisäsestä on useita silminnäkijähavaintoja.

Yö oli vilkas, sillä Tampereella järjestettiin samaan aikaan Euroopan unionin huippukokous.

Koko Suomen huomio oli kiinnittynyt Tampereelle. Turvatoimia oli kiristetty ja kaupungissa oli poliiseja kaikkialta Suomesta.

Sekaannus Seurahuoneista?

Myöhemmin on ajateltu, että Räisänen saattoi sekoittaa Seurahuoneet. Räisäsen ystävä lähti Huittisiin, mutta vain 600 metrin päässä Sokoksesta sijaitsi Tampereen Seurahuone.

Vuonna 2008 miestodistaja ilmoitti tanssineensa Tampereen Seurahuoneella Räisäsen näköisen tytön kanssa kahden kappaleen verran. Tyttö oli todistajan mukaan asiakaskuntaan nähden erittäin nuori. Hän oli kylmissään ja kädet olivat jäässä. Myöhemmin mies ei enää löytänyt tyttöä ravintolasta.

Poliisi pitää todennäköisenä, että kyseessä oli Raisa Räisänen.

Ensimmäinen tutkintalinja: Museoauto

Tätä ennen poliisin tietoon oli tullut mielenkiintoisia vihjeitä, joista uutisoitiin laajasti. Vuonna 2005 tulleen vihjeen mukaan Räisänen olisi pakotettu nousemaan mustaan limuniisinin tyyppiseen museoautoon Hämeenkadulla.

Näitä valokuvia Raisa Räisäsestä jaettiin julkisuuteen etsinnöissä. Poliisi

Museoauto nähtiin kello 23:n aikaan Sokoksen lähellä. Tutkittava kulkuneuvo oli autoja harrastavan todistajan mukaan 1950-luvun museoauto.

– Noin 30-vuotias sopusuhtainen, skandinaavin näköinen mies oli nähty ohjaamassa naista takapenkille. Nainen olisi vastustanut hieman tätä, Tuominen sanoo.

Apulannan rumpali Sipe Santapukki otti yhteyttä poliisiin (siirryt toiseen palveluun), koska hän oli ajanut Cadillacilla tuona iltana. Santapukki ei liittynyt poliisin mukaan mitenkään tapaukseen. Auto oli eri vuosikymmeneltä.

Keskusrikospoliisi on tutkinut vastaavia museoautoja ympäri Suomen, mutta ei ole löytänyt linkkejä katoamiseen. Tutkintalinja on Tuomisen mukaan kuitenkin yhä auki.

Poliisi on yrittänyt löytää tämänkaltaisen auton. Poliisi-TV

Tuhansia vinkkejä

Raisa Räisäsen tutkintaan on tullut Tuomisen arvion mukaan noin 3 000 vihjettä ja vinkkiä.

– Niitä tulee sähköpostilla noin kerran viikossa, viimeksi eilen, Tuominen kertoo haastatteluhetkellä lokakuun alussa.

Sekin vinkki tarkastettiin. Poliisi sai vinkin ulkomaalaisesta henkilöstä kantamassa raskasta taakkaa, mutta sen nimistä ihmistä ei löytynyt.

– Nimi vaikutti keksityltä.

Räisästä on etsitty Tammerkoskesta, Näsijärvestä, Pyhäjärvestä, joista ja ojista ruumiskoirien avulla ja naaraamalla. Poliisi on tarkastanut lukuisia vinkkejä.

2000-luvun alussa Aamulehti kertoi miehestä, joka oli kalassa Näsijärven Koljonselällä. Miehen mukaan uistimeen tarttui pitkiä, vaaleita hiuksia. Sukeltaja ja ruumiskoira tarkastivat vinkin, mutta poliisin mukaan kyseisestä kohdasta löytyi vain tukkeja.

Toinen tutkintalinja: Taksikuskin todistus

Kuuluisin vihjeistä on taksinkuljettajan todistus vuonna 2015. Tämä on poliisin tutkintalinja numero kaksi.

– Taksinkuljettaja ilmoitti ottaneensa kyytiin keskustasta Räisäsen tuntomerkkeihin sopivan, kylmissään olevan nuoren naisen, Tuominen kertoo.

Taksinkuljettajan mukaan mukana oli ollut turkkilaisen näköinen mies, joka oli naista lyhyempi. Kuljettaja on muistellut, että kyyti olisi ollut puolenyön maissa tai ennen yhtä.

Tyttö oli noussut taksin etupenkille, kun mies jutteli auton takana. Pelokas nainen oli sanonut: Mitenköhän minulle käy?

Kuljettaja rauhoitteli tyttöä ja tarjoutui viemään hänet kotiin. Tyttö ei kieltäytynyt, mutta ulkomaalaistaustaisen miehen tullessa autoon asiasta ei enää keskusteltu.

Asmo Raimoaho / Yle, Google Maps

Kuljettaja kertoi vieneensä kaksikon noin kymmenen kilometrin päähän keskustasta Multisillan lähiöön Multiojankatu 28:ssa sijaitsevalle kerrostaloalueelle.

Taksinkuljettajan havainnoista kerrottiin MTV:n Vinkkimiehet-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun). Sen jälkeen poliisi sai taas lukuisia vinkkejä. Multisillan kaivannoissa ei kuitenkaan löytynyt mitään, vaikka poliisi teki etsintöjä myös vesialueilla.

Poliisi selvitti pitkään myös Multiojankadulla asuneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden liikkeitä. Tuntomerkkeihin sopivaa miestä ei kuitenkaan ole löytynyt.

Poliisi on kuulustellut ainakin yhtä turkkilaista miestä, mutta tämä on kiistänyt olleensa Räisäsen kanssa tekemisissä.

Tunnustus epätodennäköistä

Poliisilla on muitakin syitä uskoa siihen, että Räisäsen murha takana on epäilty, jolla on juuret Turkissa tai sen lähialueilla. Yksi todistaja näki tuntomerkkeihin sopivan naisen kävelemässä noin 170-senttisen ulkomaalaisen miehen kanssa Hämeenpuiston suuntaan.

Kaksi erillistä todistajaa on lisäksi kertonut näihin tuntomerkkeihin sopivan naisen ja miehen keskustelleen Sokoksen nurkilla.

– Tällaista linjaa tutkittiin jo vuonna 2009. Tähän juttuun sopivaa epäiltyä ei ole saatu selville, Tuominen sanoo.

Paavo Tuomiselle on kertynyt aineistoa Raisa Räisäsen katoamisesta monta mapillista. Suurin osa aineistosta on tietokoneella. Marko Melto / Yle

Vuonna 1999 Suomessa ei ollut niin paljon ulkomaalaisia kuin nykyään. Ulkomaalaiset saattoivat sillloinkin Tuomisen mukaan oleskella epävirallisesti kavereiden nurkissa. On myös mahdollista, että epäilty on jo poistunut maasta.

Tampereen Tesoman surma ratkesi, kun tekijä tunnusti parin vuoden jälkeen. Voiko Räisäsen murhatutkinnassa käydä samoin?

– Kyllä se mahdollista on, mutta epätodennäköistä näin pitkän ajan jälkeen. Olisi luullut, että tällainen ihme olisi tapahtunut jo aiemmin, Tuominen sanoo.

Sitä hän kuitenkin toivoo.

Poliisilla on kolmaskin tutkintalinja.

Kolmas tutkintalinja: Kiljaisuja formulakisojen aikaan

Räisäsen katoamisyönä vuonna 1999 tuli Formula 1 -kisat. Niitä katseltiin myös Tampereen keskustan lähellä Armonkalliossa. Kaksikin eri ihmistä kuuli kovia kiljaisuja ulkoa kello kahden ja kolmen välillä yöllä.

Asmo Raimoaho / Yle, Google Maps

Toisen havainnon mukaan kiljaisu kuului läheiseltä Lapintieltä, toisen havainnon mukaan Haarakatu 10:n autohallista.

Räisäsen näköinen nainen oli myös nähty lähistöllä Lapintiellä kävelemässä itseään lyhyemmän, 30–50-vuotiaan naisen kanssa. Tämä nainen oli nähty aiemmin kapakoissa, mutta häntä ei ole tavoitettu etsinnöissä.

Siksi tämäkin tutkintalinja on yhä avoinna.

Useita vinkkejä tuhansista poliisille tulleista vinkeistä on pystytty sulkemaan. Tammikuussa 2017 poliisin kerrottiin salakuunnelleen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskennellyttä lääkäriä vuonna 2006.

Lääkäri oli seurustellut erään tamperelaisen naisen kanssa ja nainen huolestui lääkärin puheista. Lääkäri oli kehuskellut tietävänsä, mitä Räisäselle tapahtui ja sanonut, ettei tätä koskaan löydettäisi. Lääkärin mukaan tekoon oli osallistunut henkilöitä, joiden ei ikinä uskoisi sekaantuneen siihen.

Nainen ilmoitti poliisille epäilyistään. Lääkäri asui Armonkalliolla, ja hän oli tyttöystävänsä mukaan maanisen seksuaalinen ja viehtynyt väkivaltaan.

Poliisi sai oikeudelta luvan kuunnella kuukauden ajan lääkärin puhelimia. Poliisi päätyi kuitenkin siihen, etteivät lääkärin liikkeet sovi Räisäsen kuolemaan, eikä häntä enää epäilty. Lääkäri kuuli poliisilta salakuuntelusta vuonna 2011. Nyt hän on kuollut.

Tunnustus

Raisa Räisänen julistettiin kuolleeksi 16. lokakuuta 2004, jolloin katoamisesta oli kulunut päivälleen viisi vuotta.

Sen jälkeen tutkinta on johtanut myös ainakin yhteen tunnustukseen. Vuonna 2013 tamperelainen mies tunnusti pubin omistajalle surmanneensa Räisäsen ampumalla ja haudanneensa tämän ruumiin Pälkäneelle.

Asmo Raimoaho / Yle, Google Maps

Tämä vinkki tuli myöhemmin poliisin tietoon. Poliisi tutki miehen maita ruumiskoirien avulla Pälkäneellä. Mitään ei kuitenkaan löytynyt.

Tunnustuksen tehnyt mies on kuollut. Ampumiseen liittyvä tutkinta on lopetettu.

Poliisi piti vinkkiä alun perinkin epävarmana, koska se tuli kahden vuoden tauon viiveellä.

Kaikki uudet vinkit ovat käytännössä vuosia vanhoja, voiko niihin luottaa?

– Ihmisten tekemät havainnot ovat aina epävarmoja, koska ne ovat herkkiä ulkopuolisille vaikutuksille.

Usein havaintoja tulee median uutisoitua aiheesta. Vanhoja vinkkejä jää Tuomisen mukaan kertomatta, koska moni ajattelee, ettei hänen havainnoillaan ole merkitystä tai osa voi pitää katoamista jo selvitettynä.

– Osa vinkeistä on vääriä, mutta on meidän tehtävä tarkastella ne. Voi ihan rohkeasti laittaa sähköpostia jos tietää jotain, joka voi liittyä tähän.

Sähköpostia voi laittaa rikosvihje.krp@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Raisa Räisäsen katoamiseen liittyvä tekninen näyttö on Tuomisen mukaan vielä olematon.

– Aina kun aikaa kuluu, mahdollisuudet ovat heikompia. Jos löytyisi vainaja, että saataisiin vinkkiä. Ei voi varmaksi sanoa, että hän on kuollut, mutta se on hyvin todennäköistä.

Jos poliisi löytäisi Räisäsen kengän tai kännykän, siitä saataisiin yhdellä hipaisulla DNA.

Tuomisella on paljon muitakin tutkittavia juttuja, mutta hän ei luovuta Räisäsen löytymisen suhteen.

Tapaus olisi vanhentunut 20 vuodessa eli nyt lokakuussa, jos sitä olisi tutkittu tappona. Tutkinta vaihdettiin murhatutkinnaksi.

– On mahdollista, että teko on ollut julma tai raaka tai siinä on suunnitelmallisuutta, Tuominen perustelee murhatutkintaa.

Murha ei vanhene koskaan.

