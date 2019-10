Väärä valinta lääkärissä käynnisti vuosien piinan – Suomessa leikattu satoja steriloituja naisia outojen oireiden vuoksi

Sängyllä lepäävän kirjekuoren postileima on huhtikuulta 2017. Johanna Kortesluoma ei ole vieläkään avannut kuorta, vaikka se putosi postiluukusta yli kaksi vuotta sitten.

– En ole uskaltanut. Ajattelin, että kuitenkin tiedän mikä kirjeen sisältö on. En halunnut masentua siitä, Kortesluoma kertoo.

Kirjekuoressa on vastaus viestiin, jonka Kortesluoma kirjoitti Turun yliopistolliselle keskussairaalalle jäätyään siellä ilman hoitoa. Hän kertoo kirjoittaneensa sen muiden vastaavassa tilanteessa olevien naisten puolesta.

– Tekstini oli pitkä ja tunteikas. Sillä ei ollut tarkoitus edistää omaa asiaani, koska olin jo hakeutunut hoitoon toiseen kaupunkiin. Halusin puhtaasti antaa palautetta.

Kirjeeseen liittyvistä tapahtumista on kulunut aikaa jo vuosia, mutta Kortesluomalla ne ovat tuoreessa muistissa. Kaikki alkoi, kun hänelle tehtiin sterilisaatio vuonna 2015.

Vatsa turposi heti

Päätös sterilisaatiosta kypsyi vuonna 2014. Johanna Kortesluoman lapsiluku oli täynnä, ja ikääkin 39 vuotta.

Lääkärin vastaanotolla Kortesluoma sai valita, haluaako hän sterilisaation perinteiseen tapaan klipseillä vai uudemmalla Essure-menetelmällä. Essuressa naisen munatorviin asennetaan kohdun tähystyksessä pienet mikroimplantit.

Kortesluoma valitsi ensin klipsit.

– Asennuksessa kysyttiin, että haluanko muuttaa tätä vielä. Päädyin sittenkin Essureen, koska siinä ei tarvittu nukutusta.

Sterilisaatio tehtiin Loimaalla. Kortesluoma kertoo, että oireet alkoivat heti kun hän pääsi kotiin.

– Vatsa oli turvoksissa. Ajattelin ensin, että se kuuluu asiaan. Turvotus ei kuitenkaan alkanut laskea.

Kaikki kunnossa

Parin viikon kuluttua Kortesluomasta alkoi tuntua, että alavatsassa oli jokin tulehdus. Oli vatsakipuja, jatkuva vessahätä ja huono olo. Laboratoriokokeissa ei kuitenkaan löytynyt mitään tulehdukseen viittaavaa.

– Lääkäri sanoi jälkitarkastuksessa, ettei ole koskaan kuullut tällaisista oireista. Kaikki oli kuitenkin lääkärin mielestä kunnossa.

Sitten Kortesluoma törmäsi Ylen uutiseen, jossa kerrottiin muidenkin naisten saaneen erilaisia oireita Essuren asennuksen jälkeen.

– Sain ahaa-elämyksen ja soitin siltä istumalta Tyksiin. Taas lääkäri sanoi, että kuuli näistä oireista ensimmäistä kertaa.

Vasemmalla Johanna Kortesluoma ennen Essure-implantteja, oikealla niiden asennuksen jälkeen. Kun kasvot turposivat, hän pelkäsi näyttävänsä alkoholistilta. Johanna Kortesluoma

Essure on mikroimplantti, joka kiinnittyy munatorveen metallista valmistetulla kierteellä. Sen ideana on tukkia siittiön tie munasolun luo arpeutumalla kudokseen. Essure tuli markkinoille 2000-luvun alkuvuosina.

Julkisuuteen alkoi vuosien mittaan pulpahdella ulkomailla ja myös Suomessa uutisia, joissa Essurella steriloidut naiset kertoivat kärsivänsä erilaisista oireista. Oli alavatsakipuja, voimakasta turvotusta, runsaita kuukautisia ja mielialan vaihteluita.

Lääkeyhtiö Bayerin mukaan Essure oli turvallinen. Suuri osa lääkäreistä kiisti oireiden yhteyden Essure-implantteihin. Myöhemmin esimerkiksi Suomen gynekologiyhdistys on epäillyt, että oireilu johtuisi Essuren nitinolista, joka on nikkelin ja titaanin sekoitus.

Ylen MOT selvitti, ettei Essuren pitkäaikaisvaikutuksia oltu tutkittu kattavasti ennen sen käyttöönottoa. Tutkimukset keskittyivät implanttien ehkäisytehoon.

Essure-implantit vedettiin myynnistä Suomessa vuonna 2017. Bayer ilmoitti, että myynnin lopettamisen syynä oli vähentynyt kysyntä. Sittemmin myynti on loppunut myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa, eikä Bayer enää valmista Essurea.

Monet oireita saaneet naiset alkoivat selvittää mahdollisuutta poistattaa implantit. Johanna Kortesluoma oli yksi heistä.

Kuumeilua ja tärinäkohtauksia

Kortesluoma ei hakeutunut poistoleikkausarvioon heti, koska hänellä oli todettu jo vuosia sitten kilpirauhasen liikatoiminta. Sen hoitoon oli juuri kokeiltu radiojodia, joka voi aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintaa ja sitä kautta erilaisia oireita.

– Minulle oli selvää, että turvotus johtui Essuresta. Se alkoi heti asennuksesta ennen radiojodihoitoa, joten siinä ei tarvinnut kummoinenkaan sherlokki olla. Pelkäsin kuitenkin sitä, että lääkäri yhdistäisi oireilun kilpirauhaseen.

Vuonna 2016 turvotus paheni. Huonon olon lisäksi tuli kuumeilua ja tärinäkohtauksia. Verenpaine sahasi.

– Näytin siltä kuin olisin ollut kuudennella kuukaudella raskaana, välillä jopa viimeisilläni. Turvotus tuli ja meni, mutta vatsa ei ollut koskaan litteä.

Essure-implantti, joka on poistettu leikkauksessa. Henrik Leppälä / Yle

Kortesluoma liittyi Facebookissa ryhmään, jossa steriloidut naiset jakoivat kokemuksiaan Essureista. Jotkut heistä olivat käyneet poistattamassa implanttinsa ja kertoivat, että oireilu oli sen jälkeen loppunut.

Kortesluoma pääsi Tyksiin naisten poliklinikalle. Hän epäili, että implanteissa oleva nikkeli aiheuttaisi oireet ja halusi, että implantit poistetaan.

– Lääkäri kumartui eteenpäin ja puhui hitaasti kuin lapselle. Hän sanoi, ettei Essuressa ole nikkeliä. Se tuntui täystyrmäykseltä. Lähdin vastaanotolta tyhjin käsin.

"Tärkeintä on hoitaa potilaan vaiva"

Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kerrotaan, että useimmiten Essure-implantit ja munatorvet poistetaan, jos potilas niin haluaa. Sairaalan mukaan leikkausarvioon on hakeutunut myös joitakin naisia, joilta implantteja ei lopulta ole poistettu.

– Potilaan oireet käydään aina tarkkaan läpi ja mietitään, voivatko ne johtua Essureista vai kenties jostain muusta. Jos potilaalla on leikkausriskejä, poistoon ei välttämättä kannata lähteä, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Pia Heinonen.

Tänä vuonna poistoja on tehty kymmenkunta. Luvussa on mukana muutama kohdunpoisto, johon on päädytty lääketieteellisistä syistä. Heinonen painottaa, että tärkeintä on hoitaa potilaan vaiva.

– Jos hänellä on vuotohäiriö, sitä voi hoitaa esimerkiksi asettamalla hormonikierukka.

Johanna Kortesluoma avasi Tyksin vastauksen muistutukseensa vasta kaksi vuotta sen jälkeen, kun se oli pudonnut postiluukusta. Johanna Kortesluoma

Johanna Kortesluoma kävi ruuansulatuselimistön tutkimuksissa. Sieltä ei kuitenkaan löytynyt vikaa. Hän kertoo soittaneensa uudestaan Tyksin naistenpoliklinikalle, koska lääkäri oli luvannut miettiä jatkoa tutkimusten valmistuttua.

– Hoitajan mukaan asiani olikin kirjattu päättyneeksi. Varasin soittoajan, mutta lääkäri ei koskaan soittanut. Myöhemmin selvisi, ettei soittopyyntöä oltu edes kirjattu mihinkään.

Kortesluoma soitti Tyksin naistenpoliklinikalle useita kertoja. Hän koki, että häneen suhtauduttiin tylysti. Työterveyslääkäri oli Kortesluoman mukaan ainoa, joka ymmärsi yskän.

– Hän ei koskaan sanonut, ettei oireilu voisi johtua Essuresta vaan totesi, että kaikesta voi tulla sivuvaikutuksia.

Lääkkeet eivät auttaneet

Työterveydestä saadut kipulääkkeet eivät auttaneet lantion alueen kipuihin tarpeeksi. Kivut pahenivat ja alkoivat herättää öisin. Kortesluoman papereihin on kirjattu, että hänen vatsansa oli vastaanotolla yhtä suuri kuin synnyttämään tulevilla naisilla.

– Se oli ihan hirveää, koska se vain jatkui ja jatkui. Myös kasvoni ja silmäni turposivat ja punoittivat. Lapseni kanssa liikkuessani pelkäsin, että minua luultiin alkoholistiksi.

Facebook-ryhmästä Kortesluoma löysi monia kohtalotovereita. Hän huomasi, että monet heistä olivat matkustaneet toiseen sairaanhoitopiiriin poistattamaan Essurensa.

– Aloin tutkailla, mihin kaupunkiin lähtisin.

Suvi Talvitie, Sanna Pohjaniemi ja Kirsi Somervuori ovat ajaneet Essuren ongelmista joukkokannetta 161 naisen puolesta. Kuluttaja-asiamies päätti, ettei joukkokanteeseen ole perusteita. Henrik Leppälä / Yle

Essure on asennettu Suomessa noin 8000 naiselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tarkkoja lukuja toteutuneista poistoleikkauksista ei ole saatavilla, koska niitä on alettu eritellä vasta äskettäin.

Yle pyysi yliopistosairaaloista ja lisäksi useista keskussairaaloista tiedot viimeisten kolmen vuoden aikana tehdyistä Essure-poistoleikkauksista. Lisäksi kysyimme poistoleikkauksessa ja leikkausarviossa käyneiltä naisilta kokemuksia.

Kyselyyn vastasivat kaikki yliopistosairaalat ja lisäksi viisi keskussairaalaa.

Ainakin 250 naista leikattu

Sairaaloiden toimittamien lukujen mukaan ainakin 250 naista on poistattanut implanttinsa vuoden 2017 alusta lähtien. Todellinen luku voi olla paljon suurempi. Valvira on saanut Essuren valmistajalta, terveydenhuollon ammattilaisilta ja kansalaisilta samassa ajassa yhteensä yli 500 vaaratilanneilmoitusta.

Valvira on ohjeistanut lääkäreitä tekemään vaaratilanneilmoituksen, jos Essuret poistetaan potilaan kokemien oireiden vuoksi. Valviran mukaan myynnin lopettamisen jälkeen valtaosa ilmoituksista on koskenut implanttien poistoa.

Sairaaloissa on kuitenkin eroja sen suhteen, ketkä leikkaukseen pääsevät. Joissakin sairaanhoitopiireissä leikkauksen perusteeksi riittää se, että nainen kokee Essuren aiheuttavan heille oireita.

Esko Jämsä / AOP

Esimerkiksi Kuopiossa kaikkia halukkaita ei leikata. Kun potilas oireilee, implanttien sijainti tarkistetaan ultraäänellä. Jos ne on asennettu väärin, poistoa harkitaan.

– Jos implantit ovat oikeassa paikassa, leikkauksen hyödyt ja haitat punnitaan tarkoin. Potilasta informoidaan, ettei poisto välttämättä auta. Oireet ovat usein moninaisia ja on vaikea päätellä, mikä johtuu Essuresta, kertoo urogynekologi Kaisa Raatikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Implanttien poisto ei ole teknisesti helppoa, jos implantit ulottuvat oikeaoppisesti kohtuonteloon ja sijaitsevat osittain kohtulihaksen sisällä. Suomen gynekologiyhdistys laati kesällä 2018 suosituksen, jonka mukaan poistoleikkauksessa on varottava implantin katkeamista ja rikkoontumista.

Lisääntymiskyky ei palaudu

Synnytysten, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri Eila Suvanto Oulun yliopistollisesta sairaalasta huomauttaa, ettei pelkkiä implantteja voida poistaa. Mukana lähtevät aina munatorvet.

Implanttia ei saa vetää irti, koska sen ideana on arpeutua kudokseen ja sitä kautta estää siittiön ja munasolun kohtaaminen.

– Osalla potilaista on ollut ajatus, että munatorvi säästyy ja sterilisaatio voidaan purkaa. Kun se kerrotaan potilaalle, hän saattaa muuttaa mieltään poistoleikkauksesta, toteaa Suvanto.

Urogynekologi Kaisa Raatikainen Kuopiosta muistuttaa, että implantit saadaan varmuudella kokonaisuudessaan pois vain poistamalla kohtu. Kohdunpoistoon taas ei lähdetä koskaan kevyin perustein vaan siihen tarvitaan lääketieteellinen syy.

– Kun kohtua ei poisteta eikä kohdun cornuja eli kulmia leikata, osa Essurea voi jäädä potilaaseen, Raatikainen sanoo.

Naiset keräsivät joukkokannehakemukseen kolme mapillista aineistoa. Henrik Leppälä / Yle

Eniten Essureja on poistettu vajaan kolmen vuoden aikana Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa poistoleikkauksia on tehty yli sata.

– Potilasmäärät ovat vaihdelleet sen mukaan, mikä mediajuttu on julkaistu. Potilaat, jotka haluavat Essuret ehdottomasti pois, olemme operoineet, kertoo naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Jari Sjöberg Hyksistä.

Myös Pirkanmaalla implantteja on poistettu kymmeniltä naisilta. Tampereen yliopistollisesta sairaalasta arvioidaan, että Taysissa on käynyt poistoleikkauksessa ainakin noin 50 naista.

Heistä 5-10 on saapunut poistoon jostakin muusta sairaanhoitopiiristä. Tampereelle matkusti maaliskuussa 2017 myös Johanna Kortesluoma. Implantit poistettiin Taysissa toukokuussa 2017.

– Tampereella minuun suhtauduttiin asiallisesti ja lääkärit ja hoitajat olivat ystävällisiä. Oli iso asia, ettei alettu irvailla tai oltu vihaisia.

Samoihin aikoihin hän kirjoitti Tyksiin pitkän tekstin kohtelustaan.

– Vaikka ongelmia olisi vain osalla steriloiduista naisista, se ei saisi olla syy vähätellä oireita tai jättää hoitamatta. Vieläkin ihmetyttää, miten näin voi käydä Suomessa, Kortesluoma sanoo.

"Lääkäri vertasi minua gorillaan"

Yle haastatteli neljää poistoleikkauksessa käynyttä naista. Lisäksi kysyimme leikkaukseen halunneilta naisilta kokemuksia Suomen Essure Problems -ryhmässä Facebookissa.

Noin 70 naista kertoo, että heillä on ollut vaikeuksia päästä poisto-operaatioon. Suuri osa heistä on poistattanut implantit yksityislääkärillä tai toisessa sairaanhoitopiirissä. Jotkut naisista eivät ole päässeet leikkaukseen vieläkään.

Sanna Pohjaniemi poistatti Essure-implanttinsa jo vuonna 2015. Sitä ennen oireet veivät hänet psykiatriseen hoitoon. Sanna Pohjaniemi

Alla olevat kommentit on poimittu ryhmän keskusteluista, ja niiden julkaisuun on pyydetty lupa.

“Minulle ei annettu lähetettä leikkaukseen omasta sairaanhoitopiiristä, koska Essuret eivät lääkärin mukaan aiheuta väsymystä ja uupumusta.”

“On todella ollut hankaluuksia. Lähete torpattiin tylysti ja merkinnät tehtiin niin, että julkisella puolella ei enää ollut mitään mahdollisuuksia poistoon. Yksityisellä puolella pääsin poistoon, kun olin valmis maksamaan siitä.”

Monet naiset, joilta leikkaus on evätty, kokevat saaneensa omalla alueellaan tylyä ja vähättelevää kohtelua.

“Ensin kolme yksityislääkäriä nauroi oireilleni. Keskussairaalassa tuli kaksi täystyrmäystä. Ensimmäisellä kerralla nuori naisgynekologi huusi minulle somehysteriasta niin, että aloin itkeä.”

“Keskussairaalan lääkäri vertasi minua gorillaan vatsani muodon perusteella. Hän näytti kännykästään gorillan kuvia osoittaakseen, että vatsan turvotus on ihan normaalia.”

Vertailevaa tutkimusta ei ole

Osa Ylen kyselyyn vastanneista lääkäreistä on sitä mieltä, että keskeisin Essuren aiheuttama oire on kipu.

– Implantit eivät aiheuta painonnousua, haluttomuutta, päänsärkyä tai mielialamuutoksia. Kaikki kivutkaan eivät johdu Essuresta. Jotkut potilaat ovat asiallisia ja informaation saatuaan päätyvät pitämään implanttinsa, kertoo naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Jari Sjöberg Hyksistä.

Osa lääkäreistä on epäileväisiä sen suhteen, mitä oireilun takana todellisuudessa on.

– Joidenkin potilaiden oireet ovat alkaneet jo ennen Essure-implanttien laittoa. Uupumus, väsymys tai masennus ei riitä syyksi leikkaukseen, sanoo naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Jaana Fraser Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

– Onneksi Essure-hysteria ei ole levinnyt alueellemme, toteaa vs. ylilääkäri Liisa Tikkala Kymenlaakson keskussairaalasta.

– Oireilu on usein alkanut vasta vuosien kuluttua implanttien laitosta. Potilas on saattanut ottaa yhteyttä vasta, kun on törmännyt uutisiin aiheesta. Lisäksi ikääntymiseen voi liittyä samanlaisia oireita kuten painonnousua ja vuotohäiriöitä, huomauttaa Pia Heinonen Tyksistä.

Ongelma on, ettei sterilisaation jälkeisistä oireista ole juurikaan vertailevaa tutkimustietoa. Monet Ylen haastattelemat lääkärit toteavat, että syy-yhteyksien tutkiminen on mahdotonta.

Johanna Kortesluoman kivut loppuivat sen jälkeen, kun Essure-implantit poistettiin. Johanna Kortesluoma

Essuren jälkeen oireita saaneet naiset keräsivät kolme mapillista materiaalia nostaakseen joukkokanteen lääkeyhtiö Bayeria vastaan. Mukana joukkokannehakemuksessa oli 161 naista.

Kuluttaja-asiamies päätti tämän vuoden alussa, ettei joukkokannetta voida nostaa. Perustelujen mukaan prosessi olisi liian kallis ja liian pitkä. Vaikka naiset kertoivat kärsineensä samanlaisista oireista, kuluttaja-asiamiehen päätöksen mukaan ne eivät olleet yhdenmukaisia.

Suomen Essure Problems -ryhmän ylläpito on tehnyt oireista kärsiville naisille kyselyn, jossa selviteltiin poistoleikkauksen vaikutuksia. Kyselyyn vastasi noin 140 naista.

Kyselyn mukaan oireet ovat poistuneet leikkauksen jälkeen kokonaan yli puolella vastaajista.

Noin 10 prosenttia vastaajista koki, ettei leikkauksella ollut vaikutusta oireisiin.

Kirjeen sävy yllätti

Lopuilla vastaajista oireet olivat poistuneet osittain tai he eivät osanneet sanoa, oliko leikkauksella vaikutusta. Johanna Kortesluoman oireet loppuivat kokonaan leikkauksen jälkeen.

– Huomasin heti heräämössä, että ylävatsa oli hävinnyt johonkin. Myös kaikki kivut jäivät pois.

Kotona odotti vastaus muistutukseen, jonka Kortesluoma oli tehnyt Tyksiin. Hän siirsi avaamattoman kirjeen muiden terveyspapereidensa joukkoon ja työnsi ne kaappiin.

Syksyllä 2019 aikaa on vihdoin kulunut sen verran, että hän pystyy avaamaan kirjeen. Hän lukee kirjettä hetken hiljaa ja hiukan yllättyy. Kirjeen sävy onkin ymmärtäväinen.

– Ajattelin, että oireiden yhteys Essureen kiellettäisiin suorasanaisemmin. Toisaalta tämä on monen kohdalla pelkkää sanahelinää. Facebook-ryhmäläiset taistelevat edelleen samojen asioiden kanssa kuin minä kaksi vuotta sitten.

Jutussa on käytetty lähteinä Valviran ja THL:n tilastoja, Johanna Kortesluoman potilaskertomuksia ja hänen Tyksille tekemäänsä muistutusta. Lisäksi lähteenä on ollut Suomen gynekologiyhdistyksen hoitosuositus tilanteissa, joissa Essure-implantit ottanut nainen oireilee. Yle on myös nähnyt 161 naisen joukkokannehakemuksen liitteineen ja kuluttaja-asiamiehen päätöksen, jonka mukaan joukkokannetta ei nosteta.