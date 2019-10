Modernin runopojan asu toi voiton Vuoden nuori suunnittelija -kilpailussa

Kilpailun raadin mielestä Emma Saarnion suunnittelema asu on näyttävä ja taiteellisesti tasokas käyttövaate.

Kilpailun raadin mielestä Emma Saarnion suunnittelema asu on näyttävä ja taiteellisesti tasokas käyttövaate. Chris Vidal Tenomaa

Aalto-yliopistossa muotoilun laitoksella opiskeleva Emma Saarnio on voittanut Vuoden nuori suunnittelija 2019 -kilpailun.

Tämänvuotisessa Vuoden nuori suunnittelija -kilpailussa oli tehtävänä inspiroitua Eino Leinon runoudesta. Kilpailun voittaneeseen Emma Saarnioon teki vaikutuksen Leinon runo Nocturne.

– Leinon töissä ilmenee luonto ja suomalaisuus. Luonnossa oleminen on myös minulle suuri inspiraation ja luovan ajattelun lähde, hän sanoo.

Saarnion suunnittelemaan kokonaisuuteen kuuluu housut, kaksi paitaa, hansikkaat ja takki. Materiaalina on käytetty poronnahkaa ja silkkiä. Asu on kirjailtu luontoaiheisin brodeerauksin.

– Asua kehitellessäni pohdin, millainen Eino Leino voisi olla nuorena miehenä vuonna 2019. Mieleeni piirtyi kuva modernista runopojasta, joka rohkeasti ilmaisee ajatuksiaan ja arvojaan.

Raadin mielestä kokonaisuus on samaan aikaan maskuliininen ja herkkä. Lisäksi kyse on käyttövaatteesta, joka on myös taiteellisesti tasokas.

– Halusin, että asu perustuu käyttövaatteisiin ja että joku voisi oikeasti pukea sen ylleen. Mielestäni hyvä vaate on mukava, kaunis ja toimiva ja se tuo samalla esteettistä iloa ja mielihyvää kantajalleen, Emma Saarnio toteaa.

Hyvällä vaatteella on pitkä elinkaari

Emma Saarnio pitää tärkeänä muodin ekologisuutta, pitkää elinkaarta ja toimivuutta.

– Toivon, että ala joutuu ottamaan kestävän kehityksen entistä enemmän huomioon. Suunnittelussa ympäristönäkökohdille täytyisi antaa vielä suurempi painoarvo.

Saarnio valmistuu tänä vuonna taiteen maisteriksi. Hän työskentelee parhaillaan Pariisissa Louis Vuittonilla, yhdysvaltalaisen vaatesuunnittelija Virgil Ablohin miestenvaatetiimissä.

Kilpailun voittaja saa palkinnoksi 5000 euroa sekä osaston 18. lokakuuta Messukeskuksessa Helsingissä alkavilla I love me -messuilla.

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailu on vuosittain järjestettävä kilpailu suomalaisille vaatetussuunnittelun opiskelijoille. Se on järjestetty vuodesta 1995 alkaen.

Lue myös: Vuoden nuori muotoilija Laura Väre: "Haluaisin, että jättäisimme kertakäyttökulttuurin"