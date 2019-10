Tehosekoitin palaa kesällä keikkalavoille - luvassa mittava festivaalikiertue

Viisitoista vuotta sitten kitarat koteloon pakannut Tehosekoitin teki kesällä 2009 muutaman keikan mittaisen jäähyväiskiertueen ja julkaisi kokoelmalevyn. Sen jälkeen yhtyettä on turhaan kosiskeltu keikoille.

Nyt yhtye tekee paluun suurille lavoille aktiivivuosiensa kokoonpanolla. Tehosekoitin esiintyy kesän mittaan kymmenellä festivaalilla. Yksityiskohdista kerrotaan festivaalien omien aikataulujen valmistumisen tahtiin. Ensimmäisen kerran Tehosekoittimen paluuta todistetaan Emma-gaalassa helmikuun alussa.

Liki 30 vuotta sitten Lahdessa perustettu yhtye oli alkuvuosinaan suosittu lähinnä punkpiireissä. Sen ensimmäisen levyn, Rock’n’Roll (1994) julkaisi yhtyeen silloinen jäsen Arska Tiainen perustamassaan Levy-yhtiössä. Myös Apulantaa julkaissut yhtiö oli pakko perustaa, sillä kukaan muu ei suostunut Tehosekoittimen albumia kustantamaan.

Tehosekoittimen kakkosalbumi Köyhät syntiset (1997) avasi lopulta tien kaupalliseen menestykseen ja isojen yleisöjen eteen. Kolmentoista toimintavuotensa aikana yhtye ehti julkaista kaikkiaan kuusi studioalbumia ja nousta yhdeksi suomalaisen rockin suosituimmista nimistä.

Tunnetuimmista hiteistä useat ovat ylittäneet suoratoistopalveluissa platinarajan, niistä on tehty coverversioita ja niitä on painettu laulukirjoihin. Hetken tie on kevyt esimerkiksi kuultiin Laura Närhen esittämänä Vuosaari-elokuvan tunnuskappaleena.

Asfaltti polttaa, Maailma on sun, Pillitä Elli pillitä ja Valonkantaja ovat vuosia olleet karaokebaarien peruskauraa.

Tehosekoitin matkalla ensi kesän festareille. Tero Ahonen/Warner Music Finland

"Jalka nousee vielä saksipotkuun"

Huipputuottajana ja popsäveltäjänä Tehosekoitin-aikojensa jälkeen kunnostautunut kitaristi Matti Mikkola tekee nykyisin omaa musiikkia Saimaa-yhteensä kanssa. Se on tehnyt albumit muun muassa Pepe Willbergin ja Pyhimyksen kanssa.

Levy-yhtyeen tiedotteen mukaan Mikkola arveli ajan olevan nyt täydellinen Tehosekoittimen paluulle.

– Pääsemme paahtamaan adolesenttiä rokkia niin kuin olisimme taas 18-kesäisiä. Eikä kai sitä loputtomiin olisi voinut venatakaan: nyt vielä jalka nousee saksipotkuun, eikä eturauhanen kovin pahasti vaivaa.

Laulaja-sanoittaja Otto Grundström on kuluneina vuosina toteuttanut musiikillisia pyrintöjään muun muassa yhtyeissä God Given Ass ja Nykyaika. Lisäksi hän on julkaissut runoja ja vieraillut Pää Kii -punkbändin levyillä. Tehosekoittimen biiseihin Grundström on palannut versioimalla niitä muutaman kerran Tarinankertojat-klubeilla.

Basisti Hanski Kilkki on lahtelaisen ravintola Torven osaomistaja, ja keikkailee Vicky Rostin kanssa. Tero Sundell puolestaan on soittanut rumpuja muun muassa Stigin bändissä. Kosketinsoittaja Juha Kuoppala keikkailee parhaillaan Erja Lyytisen kanssa Euroopassa. Kuoppala on esiintynyt myös Von Herzen Brothersien ja Mikkolan Saimaan riveissä.