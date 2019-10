Kuopion kouluhyökkääjä on sulkeutunut nuori mies, joka kirjoitti kaksi laudaturia – lukiokaveri kuvaa "täysin näkymättömäksi"

Kuopion koulusurmasta epäilty mies oli sulkeutunut ja introvertti. Tällainen kuva välittyy entisten luokkatoverien ja hänet muuten tuntevien henkilöiden kertomuksista.

Yle on jutellut noin kymmenen epäillyn tunteneen ihmisen kanssa.

– Hieman syrjäänvetäytyvä, ehkä enemmän introvertti kuin ekstrovertti, yksi kuvailee.

Ylen tietojen mukaan epäilty on nyt 24-vuotias. Hän on syntynyt vuonna 1994 ja on käynyt ala- ja yläkoulunsa Siilinjärvellä, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Kuopiosta. Hän valmistui ylioppilaaksi Siilinjärven lukiosta keväällä 2014.

Ylioppilaskirjoituksissa mies kirjoitti kaksi laudaturia: äidinkielestä ja englannista. Paikallislehden kesäkuussa 2014 julkaiseman nimilistan mukaan hänet palkittiin lukion päätteeksi opettajakunnan myöntämällä stipendillä ja kirjapalkinnolla äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa menestymisestä.

– Meidän muistikuvissamme hän oli yksi muiden joukossa, ihan normaali lukiolaispoika, Siilinjärven lukion rehtori Aurora Hansen kommentoi.

Moni Siilinjärven lukiosta yhtä aikaa valmistunut nuori kuvailee epäiltyä hiljaiseksi ja rauhalliseksi. Nella Nuora / Yle

Lukiokaverit: Hiljainen poika

Savon ammattiopistossa opiskellut mies hyökkäsi tiistaina puoliltapäivin kauppakeskus Hermanissa sijaitseviin ammattiopiston tiloihin ja surmasi yhden ihmisen. Epäilty käytti sapelia, ja hänellä oli mukanaan myös ampuma-ase. Kymmenen ihmistä, mukaan lukien epäilty, loukkaantui.

Ylen poliisilähteistä saaman vahvistuksen mukaan Kuopion kouluhyökkääjä on Joel Otto Aukusti Marin. Yle julkaisee epäillyn nimen asian poikkeuksellisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Yksi lukioaikainen tuttava kuvaa henkilön olleen kouluaikoina "täysin näkymätön".

– En ainakaan silloin olisi voinut uskoa, että hän olisi voinut tehdä yhtään mitään. Rauhallinen ja fiksu, ei keksinyt mitään tyhmiä asioita, hän sanoo.

Pari muuta koulutoveria muistaa lähinnä sen, että poika oli hiljainen.

– Ihan yllätyksenä tämä tuli minulle ja kaikille muille. Mun muistikuva oli lähinnä rauhallinen kaveri. Ei mikään porukan äänekkäin, toinen kommentoi.

Kuopion kouluhyökkäyksessä kuoli yksi henkilö ja kymmenen henkilöä loukkaantui. Nella Nuora / Yle

Perheen tunteva: "Aina yksin välitunneilla"

Epäillyn molemmat vanhemmat ovat työskennelleet terveydenhuoltoalalla. Vanhemmat ovat eronneet, ja äiti on ollut epäillyn ja tämän veljen yksinhuoltaja.

Äidin naapurustosta tavoitetut henkilöt kertovat Ylelle, että epäilty vaikutti sulkeutuneelta ja yksinäiseltä. Moni sanoo olevansa uutisesta yllättynyt ja järkyttynyt.

– Hänen äitinsä on ihana ihminen, yksi sanoo kyynelehtien.

Monen mukaan poika herätti enemmänkin sääliä kuin vaikutti pahansuovalta.

Yksi perheen tunteva kertoo kiinnittäneensä jo pojan yläkoulu- ja lukioaikoina huomiota siihen, että tämä oli aina yksin muun muassa välitunneilla. Hän kuvailee poikaa säntilliseksi.

Kouluhyökkäyksestä epäilty oli kotoisin Siilinjärveltä. Nella Nuora / Yle

Sai opiskelupaikan jo 2014

Epäilty valittiin ylioppilaskeväänään Kuopiossa toimivan Savonia-ammattikorkeakoulun englanninkieliselle International Business -linjalle. Yle ei ole saanut vahvistusta sille, aloittiko hän opiskelut.

Opiskelija-asuntolaan Kuopion Särkiniemessä epäilty muutti keväällä 2015. Poliisin tietojen mukaan epäilty on aloittanut liiketalouden opinnot Savon ammattiopistossa tänä syksynä.

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kommentoi keskiviikkona, että epäillyn henkilöhistoria ei ole millään tavalla ennakoinut väkivallantekoa. Poliisin mukaan epäillyllä ei ole väkivalta- tai rikostaustaa.

– Hänen taustaansa nähden teko on erittäin yllättävä, Töyräs kommentoi.

Poliisi ampui epäiltyä kahdesti. Hän on parhaillaan tehohoidossa. Häntä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä. Teon motiivi ei ole tiedossa.

