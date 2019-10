Suomeen avataan kansainvälisesti merkittävä uusi satama jättimäisille sellulaivoille: "Aluskoko kasvaa maailmalla koko ajan"

Kotkaan avattu Itämeren sellukeskus on yksi keino, jolla HaminaKotka -satamayhtiö tavoittelee Mussalon satamasta Itämeren johtavaa sellusatamaa.

Kotkaan on valmistunut kansainvälisesti harvinainen pelkästään sellun käsittelyyn keskittynyt satama-alue. Mussalon satamassa sijaitseva Itämeren sellukeskus palvelee alkuvaiheessa metsäyhtiö UPM:n sellun vientiä meriteitse.

Harvinaisen selluterminaalista tekee HaminaKotka Satama Oy:n mukaan sinne mahtuvien laivojen koko. Niille varatulla alueella on esimerkiksi yli 200 metriä laitureita ja 20 hehtaaria käsittely- ja varastointitiloja.

– Laiturissa voidaan purkaa ja lastata yli 15 metrin syväyksen alukset, selittää toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Aluksen syväyskoko on Naskin mukaan Suomessa harvinainen. Vastaaville laivoille on tilaa Suomen satamissa Kotkan lisäksi vain Sköldvikissä, Naantalissa ja Porissa. Syväyskoko tarkoittaa käytännössä 200–300 metriä pitkiä rahtilaivoja.

– Aluskoko kasvaa maailmalla koko ajan. Haluamme varautua siihen, että myös sellua kuljetetaan jatkossa paljon nykyistä suuremmilla laivoilla, lisää Naski.

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että matkustalaivoista yli 200-metrisiä ovat esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan välillä kulkeva Tallink Silja Oy:n Megastar sekä Turun ja Tukholman välillä liikennöivä Viking Grace.

Ensimmäinen selluterminaalissa lastattava alus puolestaan on pituudeltaan runsaat 100 metriä. Alus on UPM:n omistama hollantilainen Lady Christina.

Maailmanluokan selluterminaali

Suomen Satamaliitossa Kotkan sellukeskusinvestointi nähdään merkittävänä ratkaisuna.

– Suomessa HaminaKotka ja Kokkola ovat tyypillisesti niitä satamia, joiden strategia on kehittyä teollisuussatamina. Mielestäni selluterminaali vahvistaa HaminaKotka -satamayhtiön toimintaa teollisuussatamana erinomaisella tavalla, sanoo liiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.

HaminaKotka-satamayhtiön johto kutsuu Itämeren sellukeskusta “maailmanluokan selluterminaaliksi”. Myös satamaliitossa nähdään selluterminaalin kansainvälinen merkitys. Annaleena Mäkilä toimii Euroopan satamaliiton ESPO:n varapuheenjohtajana.

– HaminaKotka on yksi Itämeren vahvoista satamista. Sen asema 20 suurimman sataman joukossa voimistuu varmasti, arvioi Mäkilä.

Keskuksen rakentamisen taustalla on metsäyhtiö UPM:n päätös keskittää Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan ja Kuusankoskella sijaitsevan Kymin sellutehtaiden meriliikenne Kotkaan. Tähän asti yhtiö on vienyt sellua myös Haminan kautta.

– Haemme tehokkuutta koko kuljetusketjuun. Selluliikennettä siirtyy Haminasta Kotkaan, kertoo UPM:n merilogistiikan johtaja Jukka Hölsä.

Itämeren johtava sellusatama

Selluterminaali on osa Mussalon sataman uusinta laajennusta, jonka hintalappu on noin 55 miljoonaa euroa. Kyseessä on satamayhtiön suurin investointi sen jälkeen, kun Haminan ja Kotkan satamat yhdistyivät tämän vuosikymmenen alussa.

Mussalon satamaan on tulossa myös lisää selluliikennettä. HaminaKotka Satama Oy on tehnyt aiesopimuksen Finnpulp Oyn kanssa. Yhtiö suunnittelee Kuopioon sellutehdasta, jonka liikenne on tarkoitus keskittää uudelle sellunkäsittelyalueelle Kotkaan.

HaminaKotka -satamayhtiön tulevaisuuden tavoitteet ovat korkealla.

– Mussalon satamasta on tarkoitus tehdä Itämeren johtava sellusatama, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Naski.