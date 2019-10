Herätys: PS kiitää kärjessä, Niinistö sai viestinsä perille Trumpin kanssa, Tehosekoitin palaa lavoille

Ylen mittaus: Perussuomalaiset kasvatti etumatkaansa ja SDP sukelsi

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on pudonnut alle 16 prosentin. Ylen mittauksessa sosiaalidemokraattien kannatus tipahti syyskuussa runsaan prosenttiyksikön. Perussuomalaiset kasvatti etumatkaansa sekä kokoomukseen että SDP:hen. Perussuomalaisia äänestäisi 20,9, kokoomusta 17,1 ja vihreitä 14,5 prosenttia kyselyyn vastanneista. Puheenjohtajaa vaihtaneen keskustan suosio nousi hieman syyskuussa ja oli 12,8 prosenttia.

Niinistö ja Trump tapasivat Washingtonissa

Presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump. Shawn Thew / AOP

Presidentti Sauli Niinistö jäi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa statistiksi, kun Donald Trump otti yhteen toimittajien kanssa Ukraina-skandaalista. Niinistö sai kuitenkin viestinsä läpi työlounaalla Trumpin kanssa. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa analyysissaan, että Niinistö esiintyi ja puhui harkitusti, mutta Washingtoniin pitäisi mennä vahvan oman viestin kanssa.

Takavuosien supersuosikki Tehosekoitin palaa keikkalavoille

Tehosekoitin matkalla ensi kesän festareille. Tero Ahonen/Warner Music Finland

Vuonna 2004 virallisesti toimintansa lopettanut suomirockin suuri nimi tekee tulevana kesänä mittavan festivaalikiertueen. Ensimmäisen kerran Tehosekoitin nousee uudelleen yleisön eteen Emma-gaalassa helmikuussa. Aktiivivuosien kokoonpano on taas koossa. Yhtye kertoo ajatuksiaan esiintymislavoille paluusta Ylen Aamu-tv:ssä kello 8:19.

Sää jatkuu koleana ja sateisena

Yle

Torstaiaamu on pohjoisessa melko selkeä ja kylmä, laajalti on pakkasta. Etelässä aamu valkenee sateisena, eikä säässä tapahdu päivän aikana suurta muutosta. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Lämpötila on suuressa osassa maata 5 asteen vaiheilla.

