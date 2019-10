Analyysi: Brexit-neuvotteluissa edistystä, mutta ei maalia

Britannian pääministerin Boris Johnsonin odotettu ehdotus brexit-sopimukseksi on saanut varovaisen vastaanoton Brysselissä. Johnsonin "viimeinen" ehdotus ei riitä ratkaisemaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskevia ongelmia.

Britannian keskiviikkona EU:lle toimittama ehdotus brexit-sopimukseksi aiheuttaa ongelmia sekä EU:lle että Irlannille.

Britannian pääministeri pitää kiinni siitä, että Pohjois-Irlanti eroaa Britannian kanssa EU:n tulliliitosta. Se tarkoittaa sitä, että Irlannin saarta halkoisi tulevaisuudessa EU:n ulkoraja, ja se tarkoittaisi tarkastuspisteitä.

Manchesterissä konservatiivien puoluekokouksen päätteeksi keskiviikkona puhunut pääministeri Boris Johnson sanoi, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei missään olosuhteissa nouse rajaa.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Johnson keskustelivat Britannian ehdotuksesta puhelimitse ja Juncker nosti esiin yhä olemassa olevat ongelmat, joista suurin on tulliraja.

Britannia lupaa, että sekä teollisuus- että maataloustuotteet voivat kulkea vapaasti rajan yli Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä. Mitään tullitarkastuspisteitä ei rajalle nousisi, vaan välttämättömät tarkastukset tehtäisiin kuljetusten määränpäässä, käytännössä yritysten pihalla tai tiloissa.

EU:n näkemyksen mukaan tullitarkastukset ovat välttämättömiä, koska teknologia ei ole vielä niin kehittynyttä, että sillä voitaisiin eliminoida fyysiset tarkastukset.

Johnsonin esityksessä EU:n pitäisi olla valmis muuttamaan tullimääräyksiä joustavammiksi niin, että pienet ja keskisuuret yritykset välttäisivät tullirasitteet. EU:n perusvaatimuksia on, että sisämarkkinat on suojattu ja rajaratkaisu on teknisesti ja oikeudellisesti mahdollinen toteuttaa.

Pohjois-Irlannin rauhan turvaaminen on toinen EU:n ehdoton vaatimus. Johnson ehdottaa, että Pohjois-Irlannin aluehallinto saisi siirtymäaikojen jälkeen neljän vuoden välein itse päättää, jääkö se osaksi EU:n sisämarkkinoita, niin kuin se nyt alkuvaiheessa jää.

Ongelmana on, että järjestely riitauttaisi Pohjois-Irlannin poliittisia osapuolia entisestään. Pohjois-Irlannin aluehallinto Stormont on ollut muutenkin jo suljettuna yli kolme vuotta, koska unionistit ja tasavaltalaiset eivät ole kyenneet yhteistoimintaan. Rauhansopimuksessa on turvalauseke, joka mahdollistaa veto-oikeuden käytön päätöksenteossa, jos osapuoli katsoo päätöksen uhkaavan sen asemaa.

Tasavaltalainen Sinn Féin -puolue on jo ilmoittanut vastustavansa Johnsonin brexit-ehdotusta.

Irlannissakaan esitys ei ole uponnut päättäjiin. Oppostio on tyrmännyt sen suoraan ja pääministeri Leo Varadkar on ilmoittanut, että esitys ei edelleenkään täytä kaikkia vaatimuksia. Niitä ovat rauhan turvaaminen Pohjois-Irlannissa, Irlannin saarta koskeva yhden talousalueen periaate ja EU:n sisämarkkinoiden turvaaminen.

Johnson sanoi Manchesterissa, että nyt annettu sopimusesitys on ainoa kompromissiesitys häneltä ja jos se ei kelpaa, niin Britannia lähtee lokakuun lopussa unionista ilman sopimusta.

EU:n varovaisuus ja jatkoneuvotteluhalu johtuu siitä, että sopimuksetonta eroa ei haluta. EU ei myöskään halua olla syypää riitaisaan eroon. Neuvottelut jatkuvatkin lähipäivinä tiiviinä. EU:n pääneuvottelija Michel Barnier on konsultoinut jäsenmaita tilanteesta ja Johnsonin esityksen laillisten ja teknisten ongelmien arviointi jatkuu.

Aika ei ole kenenkään ystävä neuvotteluissa. Johnsonin pitäisi saada sopimus läpi parlamentissa 19. lokakuuta mennessä tai laki velvoittaa hänet hakemaan neuvotteluille jatkoaikaa tammikuun loppuun.

Johnson uhmaisi sopimuksettoman eron tapauksessa lakia. Hän on sanonut makaavansa kuolleena ojassa mieluummin kuin hakevansa erolle lykkäystä. EU haluaa sopimusesityksen taas jäsenmaiden johtajien harkittavaksi lokakuun huippukokoukseen.

Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta. H-hetkeen on enää 28 päivää.

