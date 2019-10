Harvoin tarjolla – Hämeenlinnassa myydään suurta suljettua vankilarakennusta: "Myynti on erittäin haasteellista"

Kiinteistön pinta-ala on noin 17 000 bruttoneliömetriä.

Hämeenlinnan vanhaa, suljettua vankilaa Paroisilta myydään parhaillaan verkossa. Kiinteistön omistaja Senaatti-kiinteistöt myy samalla vankilan ympärillä olevaa runsaan kymmenen hehtaarin tonttia.

Vankila koostuu nimensä mukaisesti pääosin vankiselleistä, pitkistä käytävistä, vankien yhteisistä tiloista sekä vartijoiden toimitiloista ja normaaleista toimistotiloista.

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikön Asko Taskilan mukaan vankilalle on vaikea kuvitella etukäteen ostajaa. Jos ostajaa ei saada, vaihtoehtona on vanhan, suljetun vankilan purkaminen.

– Sen myynti on erittäin haasteellista. En osaa oikein sanoa, mihin tarkoitukseen se voisi jatkossa soveltua, koska se on rakennettu juuri vankilaksi, pohtii Taskila.

Vankilan yli 10 hehtaarin tontille Senaatissa uskotaan kuitenkin olevan kysyntää.

Vuonna 1972 valmistunut keltatiilinen Hämeenlinnan vankila on herättänyt jo Senaatti-kiinteistön verkkosivulla huomiota. Pari asiasta kiinnostunutta on siitä myyntipäällikälle soittanut.

Vankila on hyvin kookas rakennus, siinä on pinta-alaa 17 000 neliömetriä. Vankila on myynnissä marraskuun puoliväliin asti.

Tämän jälkeen Senaatissa katsotaan, onko harvoin tarjolla olevasta erikoisesta tilasta saatu ostotarjouksia ja mitä niille tehdään.

Vankilan maine on ikäväksi tunnettu

Hämeenlinnan vankila on aikanaan ollut maan ainoa naisvankila. Lisäksi miehiä on ollut siinä rangaistusta kärsimässä omilla osastoillaan. Varustetasoltaan heikohko vankila sai mainetta laajasti muun muassa siitä syystä, että vankilan selleistä puuttuivat wc-tilat. Sellit ovat hyvin karuja ja puutteellisia, niin sanottuja paljusellejä, joissa wc:n tilalla vangilla on ollut itse tyhjennettävä yöastia kumppaninaan.

Asiaan kiinnitti huomiota muun muassa Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea ja moitti Suomea paljuselleistä.

Hämeenlinnan vanhassa vankilassa on edelleen lämmöt ja virrat päällä. Senaatti-kiinteistöt haluaisi kovasti vanhasta eroon, mutta helppoa se ei ole.

– Ei voi varmuudella sanoa, löydetäänkö vankilalle käyttöä, vai onko se purettava, kertoo myyntipäällikkö Asko Taskila.

Hämeenlinnan vanha vankila suljettiin kokonaan alkuvuodesta huonon sisäilman takia. Parhaillaan Hämeenlinnaan rakennetaan uutta modernia naisvankilaa, joka otetaan käyttöön vuoden päästä, syksyllä 2020. Uusi vankila tulee vanhan läheisyyteen.