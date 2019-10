Vuoden ikäinen Redi on jo ehtinyt kokea asiakaskatoa ja vuokralaisten pakenemista – Kauppakeskusjohtaja näkee suurimpien tyrskyjen tyyntyneen

Pääseekö tästä metrolla länteen vai itään? Kauppakeskus Redin opasteita on moitittu puutteellisiksi ja sekaviksi.

Sekavaksi parjattu vuoden vanha Redi uusii opasteitaan, mutta auttaako se, kun koko kauppakeskus on rakennettu tutkimusmatkailijoille?

Opastekylttiä toisen perään, uutta ja vanhaa: lattialla pystyssä, kiinni seinässä ja roikkumassa katosta.

Redi on itseasiassa opasteiden viidakko, mutta tietoa niistä on vaikea löytää. Tästä keskusteltiin runsaasti vuosi sitten, kun ihmiset eivät vain löytäneet Rediin.

Lattian mustilla pahvisilla pystypyloneilla, eli karttatauluilla, testataan parin viikon kuluttua saapuvien varsinaisten opasteiden oikeita paikkoja, jotta ne olisivat juuri siellä, missä ihmisvirrat lipuvat. Kauppakeskuksessa ensi kertaa käyvälle ei kuitenkaan hahmotu, mikä missäkin sijaitsee.

Toimittajalla on tehtävälista, joka hänen pitää Redissä suorittaa: kauppakeskuksesta pitää etsiä muun muassa Kalasataman Vapaakaupungin Olohuone, kaydä apteekissa sekä löytää lastenhoitohuone.

Mutta aivan aluksi pitäisi löytää info-piste. Sinne on sovittu tapaaminen kauppakeskusjohtaja Aleksi Salmisen kanssa tietyllä kellonlyömällä.

Paikkaa ei kuitenkaan löydy 1. kerroksesta, eikä sitä löydy opasteistakaan. Soittamalla selviää, että Redissä onkin kaksi rakennusta, ja kauppakeskusjohtaja on siinä toisessa rakennuksessa, kuten info-pistekin.

– Tämä on tarkoituksella erilainen kauppakeskus. Tehdessä ideana oli, että päästään irti tietynlaisesta kauppakeskusformaatista, tavasta jolla niitä on aina rakennettu, Salminen kertoo.

Erilaisia opastemalleja on testattu Redissä kevään ja kesän aikana. Kauppakeskusjohtaja Aleksi Salmisen yläpuolella näkyvä mustapohjainen katto-opaste on yksi uusista ja paikoilleen jäävistä opasteista. Kovin montaa ei vielä ole ehditty paikoilleen sijoittaakaan. Aiemmat vaaleapohjaiset opasteet on koettu hankalina hahmottaa. Mikko Ahmajärvi / Yle

Miten menee, Redi?

Syyskuun lopussa vietettiin Redin yksivuotissyntymäpäivää.

Tuon ensimmäisen vuoden aikana matkasta on tipahtanut runsaat kymmenen liikettä, toisaalta virtaa on ollut myös toiseen suuntaan. Kauppakeskuksen pomon Aleksi Salmisen mukaan sisääntulijoita on ollut vähän vähemmän kuin poislähtijöitä, vaikkakin pari isoa vuokralaista on puolen vuoden sisään saatu taloon.

Maailmalla kauppakeskukset ovat muutoksen kourissa.

Salmisen mukaan vaatekaupat haluavat takaisin ihmisten joukkoon, suurten kaupunkien kivijalkoihin, ja kauppakeskusrakennuksista on muovautunut Outlet-paikkoja – eräänlaisia pysyviä alennusmyyntikauppoja. Näin on käymässä esimerkiksi New Yorkissa.

Suomalaiset toisaalta näyttävät tekevän vaateostoksiaan yhä enemmän ruokakauppareissuillaan. Yllämme on vaatteita ja kenkiä, jotka on hankittu enimmäkseen K- ja S-ketjujen marketeista sekä Tokmannilta.

Pääkaupunkiseudulla Stockmann kiilasi niukin naukin Prisman ohi suosituimpana vaatekauppana. Tästä Kaupan liiton tekemästä selvityksestä uutisoitiin keväällä 2019 laajasti eri medioissa (siirryt toiseen palveluun).

Kylttiviidakosta pyritään nyt eroon

Palautetta tulee paitsi opasteista, myös yleisestä viihtyvyydestä: siitä miltä kauppakeskus tuntuu ja näyttää. Aleksi Salminen kertoo, että paljon on pyydetty viherkasveja ja lisää penkkejä, joille istahtaa, jos väsähtää.

– Näihin me vastaamme vuonna 2020, kun kehitämme konseptiamme viihtyisämmäksi ja eloisammaksi.

Ja tosiaan, ne opasteet...

Erinomaisesta suuntavaistosta on apua siinä vaiheessa, kun pitää löytää takaisin esimerkiksi parkkihalliin – Redin parkkihalli muuten valittiin vastikään Euroopan parhaaksi parkkihalliksi (siirryt toiseen palveluun), muun muassa siksi, että siellä on runsaasti latauspisteitä sähköautoille, peräti 227 kappaletta – mutta opasteiden tulkintaan suuntavaistosta ei ole mitään apua.

Tämän kauppakeskuksen erikoisuus ovat hissit, joilla ei suinkaan pääse kaikkiin kerroksiin. Etualalla oleva opaste ohjaa kuitenkin hissille, jolla pääsee niin korkealle kuin kauppakeskuksessa on mahdollista päästä, aina katon viherpuutarhaan saakka, ja toisaalta myös kaikkiin maanalaisiin kerroksiin asti. Mikko Ahmajärvi / Yle

Mutta miten kutsuva on Redi?

Kohtuullisen lähelle Kalasatamaa on valmistumassa Pasilan uusi asuin- ja kauppakeskittymä Tripla, eikä Helsingin keskustakaan pitkän matkan päässä ole.

– Meillä on valttina sijaintimme Kalasatamassa, ja itse kalasatamalaiset. Tämä kaupunginosahan kasvaa ja kehittyy kaiken aikaa, ja täällä asuvat muodostavat oman vahvan yhteisönsä, kuin pienen kylän, ison kaupungin keskellä.

Rediä on verrattu italialaiseen kaupunkiin sokkeloisuudellaan – mutta kauppakeskusjohtajalla on omat vertauskuvansa.

– Olemme kalasatamalaisille kuin olohuone, ja itse ajattelen tätä enemmänkin temmellyskenttänä kuin kauppakeskuksena, Salminen naurahtaa.

Toden totta. Temmellyskenttä on osuva kuvaus, juuri tutkimusmatkailijalle sopiva. Ostoslistan kanssa suunnistavalla sen sijaan voi nousta otsalle hikikarpaloita turhautumisesta.

Aiheesta voi keskustella perjantaina 4.10. kello 21:een saakka.