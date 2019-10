Intiaanien luut palaavat Yhdysvaltoihin – Kansallismuseo luovuttaa esineitä arvokkaasta kokoelmastaan

Intiaanikansojen jäänteiden luovuttaminen Suomesta Yhdysvaltoihin tuli julki presidentti Sauli Niinistön Yhdysvaltain vierailun yhteydessä keskiviikkona.

Kansallismuseon Mesa Verde -kokoelmaan kuuluu noin 600 muinaisten pueblo-intiaanien esinettä 500-1300-luvuilta.

– Olemme neuvotelleet 22 vainajan ihmisjäänteiden, kuten luiden ja muumioiden, sekä noin kahdenkymmenen, haudasta löytyneen esineen luovuttamisesta, kertoo Ylen Oslosta työmatkalta tavoittama Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.

Jäämistöt ovat erityisen merkityksellisiä Pohjois-Amerikan intiaanikansojen jälkeläisille.

Löydöt ovat peräisin pueblo-alkuperäiskansan haudoista arviolta 1200-luvulta. Löytöpaikka Mesa Verde sijaitsee Yhdysvalloissa Coloradon osavaltiossa.

Paikka on kiinnostanut tutkijoita. Alueella on käynyt 1800-luvun lopulta lähtien useita arkelogeja. Elina Anttila kertoo, että esineistöä on vuosien saatossa kulkeutunut kokoelmiin Yhdysvalloissa sekä ulkomaille.

– Kansallismuseon kokoelman historia on todella ainutlaatuinen. Esineistö on erittäin kiinnostava ja arvokas, vaikka niitä on muidenkin kokoelmissa, Anttila sanoo.

Mesa Verde -pöytävuoren kanjoneissa sijaitsevien raunioasumuksien perusteella on pystytty hahmottamaan muinaisten intiaanien elämäntapaa. Gustav Erik Adolf Nordenskiöld / Museovirasto

Myös Siida saa saamelaisten esineitä

Etnografisen kokoelman keräsi ruotsalainen geologi Gustaf Nordenskjöld, joka vuonna 1891 tutki Mesa Verden asuinpaikkalöytöjä. Suomalainen lääkäri ja keräilijä Herman Antell osti Nordenskjöldiltä kokoelman ja testamenttasi sen Suomen valtiolle.

Elina Anttilan mukaan Suomen kansallismuseota lähestyttiin intiaanikansojen jäänteiden luovuttamisesta jo muutama vuosi sitten. Toistaiseksi varsinaista siirtoajankohtaa ei ole päätetty.

Aikaisemmin museo on tehnyt palautuspäätöksen saamelaiskulttuurien noin 2600 alkuperäisesineen siirtämisestä Inarissa sijaitsevaan saamelaismuseo Siidaan.

– Jokainen tällainen luovutusasia on erikseen harkittava. Siida on rakentamassa uutta laajennusta ja se valmistuu 2021. Esineet tulevat sinne.

Ylijohtaja Elina Anttilan mukaan keskustelu esineiden luovuttamisesta alkuperämaahan on maailmalla lisääntynyt.

– Palautuspyyntöjä tehdään huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Jokainen museo harkitsee ja tekee päätöksensä erikseen. Esimerkiksi Tanska on luovuttanut Grönlannille alkuperäisesineistöä.