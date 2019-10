"Lapset ansaitsevat samat oikeudet kuin aikuisetkin" – Skotlanti on kieltämässä lasten läimimisen ensimmäisenä Britanniassa

Yli 50 maata on jo kieltänyt lasten fyysisen kurittamisen. Ensimmäisenä sen teki Ruotsi vuonna 1979.

Yli 50 maata on jo kieltänyt lasten fyysisen kurittamisen. Ensimmäisenä sen teki Ruotsi vuonna 1979. Craig Stennett / AOP

Britanniassa lasten fyysinen kurittaminen on edelleen yleinen kasvatuskeino.

Skotlanti on kieltämässä lasten fyysisen kurittamisen ensimmäisenä Britanniassa.

Skottiparlamentti äänestää niin kutsutusta "läimimiskiellosta" istunnossaan torstaina iltapäivällä. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan vihreiden edustajan John Finnien aloite on saamassa parlamenttiedustajilta ylivoimaisen tuen.

Lakialoitteen pääviesti (siirryt toiseen palveluun) on selvä: lapset ansaitsevat samat oikeudet kuin aikuisetkin. Skotlannin laissa kaikki aikuisiin kohdistuva fyysinen väkivalta on jo kielletty.

– Fyysisellä rankaisemisella ei ole sijaa 2000-luvun Skotlannissa. Kansainvälinen näyttö sanoo, että siitä voi olla vakavaa haittaa lapsille, brittimediat kertovat Finnien sanoneen.

Tiukka "ei" kaikelle kuritukselle

Vihreän puolueen ohella Skotlannin kansallispuolue, liberaalidemokraatit ja työväenpuolue ovat jo ennen torstain istuntoa ilmaisseet kannattavansa aloitetta. Vain konservatiivit vastustavat, kertoo BBC.

Skotlannin nykylain mukaan alle 16-vuotiaita lasten "kohtuullinen" fyysinen kurittaminen on sallittua vanhempien tekemänä. Esimerkiksi kouluissa kurittaminen on kuitenkin kielletty.

BBC:n mukaan vanhemmat voivat nykyään käytännössä läpsäistä lasta vartaloon, mutta päähän kohdistuvat iskut, ravistelu ja esimerkiksi piiskan käyttäminen ovat kiellettyjä.

Finnien luotsaama lakialoite määrittelee fyysisen kurittamisen samoin (siirryt toiseen palveluun) kuin YK:n lapsen oikeuksien komitea. Se kieltäisi kaikenlaisen lyömisen, potkimisen, ravistelun, repimisen ja lapsen paikoilleen pakottamisen.

Lailla on vastustajansa

Lasten lyöminen ei ole ok! Ei läpsimiselle koko maailmassa!

Viesti on selvä Skotlannin parlamentin edustalle kerääntyneiden järjestöaktiivien kylteissä.

Vaikka myös parlamentti vaikuttaa olevan melko yksimielinen läimimiskiellon tarpeellisuudesta, aloitteella on myös vastustajansa. Mielipidemittausten mukaan vain 30 prosenttia kannattaa kieltoa, kertoi valtakunnallinen sanomalehti The Scotsman (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna.

Kieltoa vastustaa näkyvästi Be Reasonable Scotland -ryhmä (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan nykyinen laki oikein toimeenpantuna suojaa lapsia huonolta kohtelulta. Ryhmän mukaan muutokset laissa uhkaisivat vanhempien päätösvaltaa ja työllistäisivät turhaan viranomaisia.

Myös Ranskassa mielipidemittausten tulokset ovat olleet samansuuntaisia kuin Skotlannissa. Lasten fyysisen kurittamisen kieltämiseen tähtäävä laki on jo useamman kerran kaatunut ponnekkaaseen vastustukseen.

Yli 50 maata kieltänyt läpsimisen

Britanniassa lasten fyysinen kurittaminen on edelleen yleinen kasvatuskeino, vaikka asenteet ovat jo muuttumassa tuomitsevampaan suuntaan, kertoo lastenjärjestöjen julkaisema raportti vuodelta 2015 (siirryt toiseen palveluun).

Skotlannin aloitetta vastaava, fyysisen kurittamiseen kriminalisoimiseen tähtäävä hanke on meneillään myös Walesissa (siirryt toiseen palveluun). Englannissa ja Pohjois-Irlannissa kielto ei tällä hetkellä ole virallisesti suunnitteilla.

Yli 50 maata on kieltänyt lasten fyysisen kurittamisen. Ruotsi kielsi edelläkävijänä läpsimisen ja muun fyysisen kurittamisen vuonna 1979, Suomessa kielto astui voimaan viisi vuotta myöhemmin.

Viimeisimpänä lain hyväksyi Etelä-Afrikka, kertoo Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children -järjestö. (siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää:

Ranska yrittää jälleen kieltää lasten fyysisen kurittamisen – jopa 70 prosenttia kansasta vastustaa kieltoa

Lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin 30 vuotta sitten – vielä joka neljäs tukistaa

Naisten väkivalta on yhä tabu, vaikka äidit kohtelevat lapsia kaltoin useammin kuin isät – Uusi väitös osoittaa, että apua saa vertaistuesta

"Aina voi yhden tai kaksi luunappia paukuttaa" – Monet äidit ja isät eivät tunnista, mitä on väkivalta lastenkasvatuksessa