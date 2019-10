Vanhusten hoitajamitoitukselle siirtymäaika vuoteen 2023: Uusia hoitajia tarvitaan 4 000–5 000, oppositio syyttää vaalilupausten rikkomisesta

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen tärkein vaalilupaus oli toteuttaa vanhustenhoidon henkilömitoitus. Se tarkoittaa, että jokaista vanhusta kohden olisi 0,7 hoitajaa.

Nyt näyttää siltä, että laki hoitajamitoituksesta on tulossa voimaan ensi vuoden alussa. Velvoittavaksi se muuttuu kuitenkin vasta huhtikuussa 2023. Silloin sen on toteuduttava kaikissa vanhustenhoidon yksiköissä.

Jos yksikössä yli kymmenen prosenttia raskashoitoisia asiakkaita, 0,7 hoitajaa vanhusta kohden ei riitä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että hoitajia on oltava silloin enemmän.

Hoitajamitoitus ei kuitenkaan toteudu ensi vuoden alusta. Syitä on useita. Yksi tärkeimmistä on uudistuksen hinta. Hoitajamitoituksen hinnaksi on arvioitu hinnaksi on arvioitu 200 miljoonaa euroa. Uusia hoitajia tarvittaisiin 4 000–5000.

Tämä tarkoittaa, että uusia hoitajia on koulutettava lisää.

Uusien hoitajien löytäminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppoa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä haluaa selvittää mahdollisuudet lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

Tarkoitus on myös selvittää uuden teknologian käyttöönottoa ja päivittää ja työttömänä olevien hoitajien ammattitaitoa niin, että heidät saadaan takaisin työelämään.

Hoitajamitoitukseen laskettaisiin sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat. Opiskelijat voidaan laskea hoitajamitoitukseen, mikäli he ovat työsopimussuhteessa.

Sen sijaan esimerkiksi ruuanlaittoa ja pyykinpesua ei lasketa vanhustenhoidoksi. Se pitäisi hankkia esimerkiksi ostopalveluna tai uutta teknogiaa hyödyntäen.

Lue myös:

Yle seurasi hetki hetkeltä: Oppositio ryöpytti hallitusta hoitajamitoituksesta ja EU:n puheenjohtakaudesta