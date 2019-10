Raportti: Useimmat Euroopassa tapahtuneet joukkoampumiset eivät ole liittyneet terrorismiin

Useimmat Euroopassa viime vuosina tapahtuneet joukkoampumistapaukset eivät ole liittyneet terrorismiin, ilmenee belgialaisen Flaaminkielisen rauhantutkimuslaitoksen torstaina julkistamasta raportista.

Kahdessa kolmasosassa joukkoampumistapauksista ei ollut raportin mukaan mitään erityistä poliittista tai ideologista motiivia.

Raportissa huomautetaan, että vaikka joukkoampumisia on tapahtunut julkisilla paikoilla kuten tekijän koulussa tai työpaikalla, useasti tapausten pontimena on ollut kotoa lähtenyt perheriita, joka on eskaloitunut nopeasti ammuskeluksi julkisella paikalla ilman erityistä motiivia.

Raportissa kuitenkin myönnetään, että terroristien tekemien joukkoampumisten määrä näyttää lisääntyneen Euroopassa viime vuosina. Myös niissä tulleiden kuolonuhrien määrä on kasvanut.

Raportin mukaan terroristien hyökkäykset ovat olleet usein tarkoin kohdennettuja joukkomurhia. Iskuja on tehty esimerkiksi juutalaisiin kohteisiin, Charlie Hebdo-lehden toimitukseen ja poliittisen puolueen kesäleiriin Norjassa.

Tuli avattu ostoskeskuksissa, yökerhoissa tai konserttisaleissa

Raportissa selvitettiin, missä joukkoampumiset yleensä tapahtuivat. Hyvin usein joukkoampumiset tapahtuivat esimerkiksi supermarketeissa, ostoskeskuksissa, ravintoloissa, baareissa, yökerhoissa, joulumarkkinoilla tai jopa konserttisaleissa.

Joukkoampumisten takana oli yleensä vain yksi tekijä, useimmiten mies. Poikkeuksena olivat Pariisissa vuonna 2015 tehdyt terrori-iskut, joiden molempien taustalla oli rikollisryhmiä.

Tekijöiden ampuma-aseiden hankkimistapa on ollut raportin mukaan aivan erilainen ei-terroristisissa joukkoampumistapauksissa. Näissä joukkoampumistapauksissa noin puolet tekijöistä oli hankkinut aseensa laillisia teitä pitkin. Joissakin tapaukissa ampuma-aseiden laillisuuskysymys oli epäselvä, koska tekijällä tai tekijöillä saattoi olla hallussaan sekä laillisia että laittomia aseita.

Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että jotkut joukkoampumisten tekijät olivat pystyneet hankkimaan aseita siitä huolimatta, että heillä oli pitkäaikaisia mielenterveysongelmia. Aseita oli hankittu usein esimerkiksi harrastusten kuten urheiluammunnan tai metsästyksen varjolla.

Tutkimuslaitos käsitteli raportissaan kaikkiaan 23 Euroopassa vuosina 2009–2018 tapahtunutta joukkoampumista. Jokaisella joukkoampumistapauksella oli vähintään neljä kuolemaan johtanutta uhria tekijä pois lukien. Kuolonuhreja tapauksissa oli kaikkiaan 341, joista lähes puolet tulee Pariisin terrori-iskuista.

Raportissa on mukana yksi Suomessa tapahtunut joukkoampumistapaus: Espoossa kauppakeskus Sellossa vuonna 2009 uudenvuodenaattona sattunut ampumavälikohtaus, jossa kuoli kaikkiaan 6 ihmistä.