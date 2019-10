Viranomaiset keskeyttävät lastensuojelulaitos Loikalan kartanon toiminnan – nuoria riisutettu alasti ja pakotettu syömään hiljaisuudessa

Laitoksen toiminnassa on havaittu useita vakavia puutteita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pro Manors Oy:n keskeyttämään Iitin kunnassa sijaitsevan Loikalan kartanon toiminnan.

Viranomainen on havainnut laitoksen toiminnassa useita vakavia puutteita.

Avin mukaan laitoksen kasvatuskäytännöt ovat olleet epäasianmukaisia, eivätkä rajoitustoimenpiteiden käyttö ja niitä koskevat kirjaukset ole olleet lastensuojelulain mukaisia. Laitoksessa ei myöskään ole riittävästi alan ammatillista henkilökuntaa eikä henkilökunnan koulutustaso ole riittävä.

Toiminta ei Avin mukaan ole kaikilta osin luvanmukaista eikä se täytä sijaishuollon järjestämiseltä vaadittavia toimintaedellytyksiä. Aluehallintovirasto teki yllätyskäynnin laitokseen kesäkuussa.

Nyt viranomainen määrää laitoksen toiminnan keskeytettäväksi marraskuun alusta alkaen. Laitokseen sijoitetuille lapsille ja nuorille pystytään järjestämään korvaavat sijaishuoltopaikat.

Poliisitutkinta käynnissä

Aluehallintovirasto sai toukokuussa eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä pyynnön tarkistaa Loikalan kartanon luvanmukaisuus sekä toimintakäytäntöjä. Pyyntö tehtiin sen jälkeen, kun oikeusasiamiehen kanslia teki tarkastuksen laitokseen vuosi sitten.

Oikeusasiamiehen kanslian tarkastuksessa selvisi, että laitoksessa oli esimerkiksi riisutettu alasti ja eristetty nuoria. Alasti riisuttaminen ei perustu lakiin. Laitokseen sijoitetut olivat tarkastushetkellä 14–17-vuotiaita.

Kaakkois-Suomen poliisilla on käynnissä tutkinta Loikalan kartanon toimintaan liittyvistä epäkohdista. Loikalan kartanon johtoa epäillään vapaudenriistosta, pakottamisesta ja pahoinpitelystä. Rikosnimikkeet täsmentyvät tutkinnan edetessä. Poliisilla on kaksi pääepäiltyä, joista toinen on laitoksen johtaja.

Kerromme kohta lisää.