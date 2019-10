Kainuussa kiehuu: kunnilla ei ole luottamusta sote-johtajaan

Kunnat ovat tilanneet ulkopuolisen arvion Kainuun soten toiminnasta. Kunnilla on luottamuspula Kainuun soten johtaja Maire Ahopeltoon.

Kainuun kunnat pyytävät sote-hallitusta kutsumaan ylimääräisen soten yhtymävaltuuston koolle johtajan luottamuspulan vuoksi. Pyynnön taustalla on soten taloudessa, johtamisjärjestelmässä, palveluissa sekä kuntien ja soten rajapinnoissa todetut ongelmat.

Ongelmat tulivat selville kuntien vakavan taloustilanteen seurauksena tilatussa ulkopuolisessa arvioinnissa.

– Taustalla on pidempiaikainen epäluottamus sotejohdon kykyyn saada muutoksia aikaan Kainuun soten toiminnassa, mutta se on jäänyt soteuudistuksen takia taustalle, sanoo Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Kainuun kuntien taloudellinen tilanne on vakava. Tolosen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin menee nyt rahaa selvästi enemmän kuin kuntien tulopohjan kasvu on.

– Sote on keskeinen palvelu ja palvelutarve on kasvanut vuosittain, joten tarvitsemme riuskoja ja nopeita ratkaisuja. Tämä on iskenyt pahasti kuntien talouteen.

Tolonen sanoo, että Kainuun kunnissa on laaja yksimielisyys asiasta. Jokainen kunta käsittelee asiaa omien kokousaikataulujen mukaisesti. Perussopimuksen 9. pykälän mukaan ylimääräinen yhtymävaltuusto on pidettävä, jos jäsenkunta sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

– Muutostarve on johtamisessa ja taloushallinnossa emmekä usko, että nykyinen sote kykenee siihen. Tilanne on kestämätön ja siksi kunnat hakevat ratkaisua virallista reittiä.

Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ei kommentoi asiaa millään tavalla.

Kainuun kunnat ovat tuottaneet sotepalvelunsa kuntayhtymän kautta vuodesta 2005 lähtien.