Tuore selvitys: Helsingin taidemuseo Tennispalatsista Suvilahteen? – "HAM voisi tarjota sinne jotain ihan uutta"

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) asetti viisihenkisen työryhmän selvittämään Helsingin taidemuseon eli HAMin tulevaisuutta vuosi sitten. Nyt työ on valmis ja kaupunki pohtii sen pohjalta museon säätiöittämistä ja siirtämistä Tennispalatsista Suvilahden kaasukelloihin.

Uudet näyttelytilat voisivat selvityksen mukaan olla nykyisiä pienemmät. Näin ne vastaisivat kiertävien kansainvälisten näyttelyiden kokoluokkaa entistä paremmin.

HAMin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila pitää Suvilahtea kiinnostavana alueena: se kehittyy koko ajan kovasti, kulkuyhteydet ovat hyvät ja alueella järjestetään monenlaista toimintaa, mutta toisaalta HAMin kaltaista taidelaitosta ei vielä ole.

Toisin kuin Kampissa, jossa nykyiset tilat sijaitsevat. Vieressä taidemuseoyleisöä palvelevat Amos Rex ja Kiasma, eikä Ateneumiinkaan ole pitkä matka.

– Haaste [nykyisessä sijainnissa] on se, että täällä on niin monia museoita ja tarjontaa on paljon. Uskon, että siirtyessään itään HAM tarjoaisi sinne jotain ihan uutta ja houkuttelisi uutta yleisöä taidemuseon pariin, Tanninen-Mattila sanoo.

Suvilahden vanhat kaasukellot puolestaan tilana olisivat inspiroiva paikka – niin yleisölle kuin taiteilijoille.

Taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila sanoo, että Suvilahdessa HAM voisi tukea myös alueella järjestettäviä festivaaleja. Yle/ Cecilia Heikel

HAMista säätiö Korkeasaaren tapaan?

Lisäksi selvityksessä etsittiin museolle uutta organisaatiomallia. Yksi vaihtoehto on museon säätiöittäminen Korkeasaaren tavoin, jolloin säätiön hallitus tekisi itse säätiötä koskevat päätökset, mutta olisi kuitenkin kaupungin konserniohjauksen piirissä.

Nykyisellään HAM kuuluu Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan. Toinen vaihtoehto on jatkaa nykyisellä mallilla, mutta entistä suuremmalla budjetti- ja henkilöstöjoustolla. Näin toimii esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesteri.

Tanninen-Mattilan mukaan nimenomaan säätiöittäminen tekisi taidemuseon toiminnasta "ketterämpää".

– Se mahdollistaisi ylivuotisen budjetoinnin, jolloin voisimme suunnitella toimintaa useamman vuoden tähtäimellä. Tämä auttaisi kansainvälisten projektien toteuttamisessa, Tanninen-Mattila toteaa.

Uusi HAM esittelisi erityisesti julkista taidetta ympäri kaupunkia. Sekä kotimainen että kansainvälinen julkinen taide on esillä muun muassa ensi kesänä ensimmäistä kertaa järjestettävässä Helsinki Biennaalissa.

Päätökset mahdollisista muutoksista tehdään myöhemmin. Muutoksilla kaupunki pyrkii tiedotteensa mukaan varmistamaan HAMin aseman kasvavassa ja kehittyvässä museokentässä.

HAMissa vierailee vuosittain noin 200 000 kävijää. Taidemuseot kiinnostavat yhä enemmän ihmisiä, mikä on Tanninen-Mattilan mukaan näkynyt myös HAMin kävijämäärissä myönteisesti.