Herätys: Suomen toinen ilmastonielu jäämässä toiveajatteluksi, kestääkö Lappi massaturismin, kolea sää jatkuu

Saadaanko Suomen pelloista kunnon hiilinielu? Nyt se vaikuttaa toiveajattelulta

Peltomaasta on toivottu metsien rinnalle Suomen toista isoa ilmastonmuutoksen kannalta tärkeää hiilinielua. Tavoitteesta ollaan vielä kaukana, ja viime vuonna peltojen kunto ja samalla hiilipitoisuudet laskivat edelleen. Peltojen köyhtymiseen voidaan vaikuttaa, mutta käänne vaatii paljon työtä ja aikaa.

Kuopion kouluiskusta epäiltyä esitetään vangittavaksi tänään

Yle näyttää oikeudenkäynnin suorana. Nella Nuora / Yle

Poliisi esittää tänään Kuopion kouluiskusta epäiltyä vangittavaksi murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Vangitsemisvaatimus käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa kello 9. Epäilty osallistuu vangitsemisvaatimuksen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä sairaalasta. Yle näyttää oikeudenkäynnin suorana Areenassa.

Roskaa kansallispuistossa, kivikasoja tunturissa – kestääkö Lappi massaturismia?

Taukopaikat ovat välillä surullisessa kunnossa. Kari Niemeläinen / AOP

Massamatkailun haitat roskan peittämine rantoineen ovat tuttuja maailmalta, mutta samaa viestiä on nyt alkanut kuulua myös Lapin erämaista. Matkailuala pohtii nyt, miten turismia voidaan kehittää niin, ettei Lapin luonto kärsi kasvusta liikaa. Kokenut matkailuyrittäjä kaipaa luonnossa liikkumiseen nykyistä tiukempia sääntöjä ja niiden valvontaa.

Itsenäisyyskysymys hiertää Kataloniassa

Jotkut menevät mielenosoituksiin vastentahtoisesti. Handout / Lehtikuva

Kataloniassa kaikilla on mielipide itsenäisyydestä. Vuoden 2017 äänestyksessä 92 prosenttia äänesti itsenäisyyden puolesta. Sitä vastustavat eivät vaivautuneet äänestyspaikoille. Joillekin vastustus on hiljaista, pakollista mukanaoloa. Barcelonalainen Oriol kertoo, että hän on mukana mielenosoituksissa vain siksi, ettei pahoittaisi perheenjäsentensä tai työkavereidensa mieltä.

Trump puhui jo kesällä Kiinan presidentin kanssa demokraattivastustajistaan

Kiinan ja USA:n presidentit Xi Jinping ja Donald Trump Pekingissä marraskuussa 2017. Roman Pilipey / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa puhelinkeskustelun, jossa hän otti esiin demokraattivastustajansa Joe Bidenin ja Elizabeth Warrenin.

Idässä sataa, muualla poutaista mutta koleaa

Yle

Suuressa osassa maata on tänään pilvinen, poutainen ja kolea päivä. Idässä sataa. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on puuskaista. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.