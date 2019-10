Tämä Pariisin poliisipuukotuksesta tiedetään: Tekijä ja uhrit olivat työtovereita, ranskalaismedian mukaan puukottaja oli kääntynyt muslimiksi

Neljä ihmistä kuoli eilisessä hyökkäyksessä. Tapauksesta on aloitettu murhatutkinta, mutta ei toistaiseksi terrorismitutkintaa.

Pariisin pääpoliisiasemalla neljä ihmistä kuoliaaksi puukottanut mies oli ranskalaismedian tietojen mukaan perheellinen 45-vuotias, joka oli kääntynyt jokin aika sitten muslimiksi. Tekijä tunsi uhrinsa. Le Figaro -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) yksi kuolleista oli puukottajan suora esimies.

Pariisin syyttäjän Remy Heitzin mukaan tapauksesta on aloitettu murhatutkinta.

Heitz sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan olevansa "jatkuvassa yhteydessä" terrorismitutkijoiden kanssa, mutta toistaiseksi tutkinta on hänen käsissään. Heitzin mukaan miehen kotiin on tehty kotietsintä ja tämän vaimo on otettu kiinni kuulustelua varten.

Ranskalaisen BFM-kanavan lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun)kotietsinnässä ei ole löytynyt merkkejä siitä, että mies olisi radikalisoitunut. Kanavan mukaan mies oli työtoveriensa arvostama, mutta hän oli viime aikoina vaikuttanut turhautuneelta siihen, että hän ei ollut päässyt ylenemään työssään. Miehellä oli kuulovamma, ja hän oli pyytänyt viittomakielen tulkkia kuukausien ajan, BFM kirjoittaa.

Mies surmasi torstaina kolme miespoliisia ja naisassistentin, ennen kuin hänet ammuttiin kuoliaaksi. Hän puukotti myös viidettä henkilöä, joka sai vakavia vammoja ja on sairaalahoidossa. Poliisi oli määrännyt puukottajaa laskemaan aseensa, ja kun mies ei totellut, poliisi ampui häntä päähän.

Pitkä ura poliisin palveluksessa

Puukottaja oli työskennellyt poliisin IT-osastolla vuodesta 2003, ja uhrit olivat hänen työtovereitaan. Hän oli syntynyt Ranskalle kuuluvalla Martiniquen saarella Karibialla.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner on sanonut, että miehen käytöksessä ei ollut havaittu mitään ongelmallista hänen vuosia kestäneen työuransa aikana.

AFP:n ja muun muassa sanomalehti Le Figaron (siirryt toiseen palveluun) mukaan puukottaja oli kääntynyt muslimiksi noin puolitoista vuotta sitten.

– Hän oli hyvin hiljainen. Näin hänen käyvän moskeijassa, mutta hän harjoitti uskontoaan normaalisti, AFP:n haastattelema naapuri sanoi. Naapuri ei halunnut nimeään julki.

Samassa naapurustossa asuvien mukaan miehellä on 9- ja 3-vuotiaat lapset, AFP kirjoittaa.

– Napsahtiko hänellä, vai oliko syy jokin muu? On vielä liian aikaista sanoa, poliisien ammattiliiton Pariisin alueen johtaja Loic Travers sanoi BFM:lle.

Lue myös:

Neljä poliisin työntekijää kuoli veitsi-iskussa Pariisin pääpoliisiasemalla – puukottaja työskenteli pitkään rakennuksessa

Lähteet: AFP, Reuters