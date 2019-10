Lahdessa laaja ulosmarssi – henkilöstö ei sulata hyvinvointiyhtymän vähennyksiä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijät marssivat tänään iltapäivällä ulos vastalauseena säästötoimille. Kello 14 alkavaan ulosmarssiin osallistuvat ainakin Tehy ja Super.

Lähihoitajia edustavan Superin mielenilmaus jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltona, joka päättyy 11. lokakuuta kello 16.00.

Yhtymä aikoo irtisanoa 51 ihmistä, ja kaikkiaan vähennettävänä on 250 henkilötyövuotta. Yhtymän työntekijöistä puolet eli noin 3 500 lomautetaan 7–14 päiväksi tammikuun alun ja syyskuun lopun välillä ensi vuonna. Kulujen karsimisesta kerrottiin eilen yt-neuvottelujen päätteeksi.

Työntekijäjärjestöt katsovat, ettei näin laajoja vähennyksiä voi tehdä. Järjestöjen mukaan potilasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen vaarantuvat.

Kuntien omistama sote-palveluiden tuottaja on maakunnan suurin työnantaja, jolla on noin 7 000 työntekijää. Kulukuuri johtuu yhtymän surkeasta taloustilanteesta: kuluvan vuoden alijäämä on painumassa 38,5 miljoonaan. Helpotusta rahapulaan ei ole luvassa, sillä omistajakunnat kamppailevat oman taloutensa kanssa.

