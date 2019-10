Katoamistempulla julkisuutta saanut käärmeen poikanen ja se kiltimpi sisarus saivat nimet: Houdini se on!

Karkumatka teki Särkänniemen Akvaariossa asuvasta anakondakäärmeen poikasesta julkkiksen.

Särkänniemeen muutti keväällä kaksi keltaisen anakondan poikasta. Niistä villimpi aiheutti melkoisen etsintäoperaation viime kesänä. Poikanen oli kaksi viikkoa karkuteillä, kunnes se löytyi hyväkuntoisena akvaariorakennuksesta.

Salazar ja Houdini pääsevät uuteen terraarioon. Antti Eintola / Yle

Katoamismatkaa seurattiin tarkkaan julkisuudessa.

Metrin mittainen käärme ehti olla kateissa terraarion rakenteissa pari viikkoa, kunnes se päätti yllättäen pudottautua alas katosta Akvaarion sisäänkäynnin ulkopuolella.

Nimiäiset perjantaina

Sen jälkeen poikanen on viettänyt tiettävästä hiljaiseloa sisarensa kanssa. Särkänniemi järjesti perjantaina eläinten päivänä nimiäiset keltaisille anakondille. Nimiäisissä muisteltiin karkumatkaa.

Nimiksi annettiin Houdini ja Salazar. Kahlekuningas Houdini on "veijari, joka aiheutti meille harmaita hiuksia", Särkänniemestä julistettiin. Kiltimpi käärme on Salazar.

Nimi tulee Harry Potterista. Salazar Luihuinen oli yksi Tylypahkan neljästä perustajasta.

Käärmeiden terraario purettiin etsintöjen aikana. Nyt terraario on saatu valmiiksi.

Särkänniemen eläintoiminnan päällikkö Sari Järvisalo varmisti, että karannut anakondanpoikanen pääsi turvallisesti takaisin terraarioonsa. Särkänniemi

Särkänniemeen tulvi paljon nimiehdotuksia kilpailussa. Karkuteille lähteneelle käärmeelle ehdotettiin nimeksi muun muassa Houdini, kahlekuningas Harry Houdinin(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) (Wikipedia) mukaan.

Marko Melto / Yle

Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu sanoo, että tähän asti on puhuttu karkulaisesta ja siitä toisesta kiltimmästä.

– Hyvät nimet löydettiin. Nimiehdotuksia tuli valtavasti. Oli poliitikkoja, oli musiikin edustajia ja filmitähtiä.

Terraario on tehty katoamisvarmaksi

Poikasille ehdotettiin myös esimerkiksi nimiä Ana ja Konda, Pekka ja Pätkä.

Nimivalinnat tekivät akvaarion hoitajat. Terraario on nyt korjattu, eikä karkaaminen pitäisi enää olla mahdollista.

– Varmasti ollaan kaikki katsottu, joka ikinen mutka, nurkka, kuoppa ja notkelma on tutkittu. Katto on rakennettu uudelleen ja terraario pinnoitettu. Kyllä me nyt ollaan varmoja, että molemmat kaverukset pysyvät siellä.

Poikasilla ei ole Ojansivun stressin merkkejä.

– Yleensä kaikki on hyvin, kun ne syövät ja pötköttelevät rauhassa.

