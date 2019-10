Savupiipuista johtuvien palojen määrä on vähentynyt selvästi – silti suomalaiskodeissa "valitettavan paljon" ratkaisuja, joiden turvallisuus on kyseenalaista

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen varapuheenjohtaja sanoo, että suurin syy ongelmiin on virheellinen asennus.

Savupiipuista johtuvien tulipalojen määrä on vähentynyt selvästi Suomessa viime vuosina. Vuosina 2011–2016 tulisija- ja hormipaloja on kirjattu enää alle sata vuosittain.

Asiasta kertoo Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen varapuheenjohtaja Jari Hautala.

Metallisavupiippujen turvallisuus on aiheuttanut keskustelua tuoreen tutkimuksen takia. Perttu Leppänen tutki Tampereen yliopiston väitöstutkimuksessaan metallisavupiippujen paloturvallisuutta. Yle kertoi väitöksestä tällä viikolla.

Tulipaloja on syttynyt Leppäsen mukaan myös uusista CE-merkityistä metallisavupiipuista.

Perttu Leppäsen mukaan kaikista savupiipuista syttyneissä asuinrakennusten tulipaloista vuonna 2012 jopa 70 prosenttia oli tapauksia, jossa savupiippuna oli metallisavupiippu. Määrä on suuri, koska metallisavupiippujen osuus kaikista Suomen savupiipuista on vain noin kymmenen prosenttia.

Metallisavupiippujen aiheuttamia tulipaloja oli Suomessa noin 500 vuosina 2004–2009, Leppänen havaitsi jo diplomityössään.

Paloturvallisuus parantunut

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen varapuheenjohtaja Jari Hautala sanoo, että paloturvallisuus on parantunut viime vuosina merkittävästi. Tähän on useita syitä.

Tuotteiden vaatimustasot ja määräykset ovat kiristyneet. Tee se itse -tuotteiden määrä on vähentynyt.

– Valtaosa teräspiippujen valmistajista on siirtynyt käyttämään osittain tuulettuvia yläpohjan läpiviennin lisäpaloeristerakenteita. Se on tärkeää, sillä rakennuseristeiden läpivienti on Suomen ilmasto-olosuhteissa erilainen verrattuna lämpimämpiin maihin, Hautala sanoo.

Tilastoissa on mukana Hautalan mukaan myös nokipalot, jotka eivät ole aiheuttaneet varsinaista rakennukseen kohdistuvaa vauriota.

Ongelmia on vielä silti.

– Rakennuksissa on vielä valitettavan paljon vanhoja metallisavupiippuja, joiden turvallisuus on kyseenalaista, Hautala sanoo.

Yhdistys kehottaa kääntymään nuohoojan tai asiantuntijan puoleen, joilta saa tietoa vanhan tulisijan uusimisesta tai korjaustarpeesta.

Asennus pitää jättää ammattilaiselle

Suomessa tulisijoista tai savupiipuista syntyneiden vahinkojen suurin syttymissyy on yhdistyksen mukaan virheellisesti asennettu tulisija tai savupiippu tai toistensa kanssa yhteen sopimattomat tuotteet.

– Savupiipun asennuksessa on syytä käyttää ammattitaitoista asentajaa, ja savupiiput asennetaan yleensä tulisijan kanssa yhtäaikaisesti, Hautala sanoo.

Myös Leppänen totesi väitöksessä, että tutkimuksen avulla on pystytty mukaan vaikuttamaan metallisavupiippujen paloturvallisuuteen Suomessa.

– Suomessa myynnissä olevat metallisavupiiput on nykyään testattu suomalaista asennustapaa paremmin vastaavalla tavalla, mikä on parantanut niiden paloturvallisuutta selvästi, Leppänen sanoo.

Diplomi-insinööri Perttu Leppäsen väitöskirja Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland tarkastetaan Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 11. lokakuuta.

