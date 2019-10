Leijonia lemmikkeinä, poliisia pakoon junan wc:n ikkunasta – Zaida Bergroth teki elokuvan Suomen erikoisimmasta uskonnollisesta johtajasta

Elokuvaohjaaja Zaida Bergroth löysi näkökulman elokuvaansa Marian Paratiisi, joka kertoo Maria Åkerblomin tarinasta, yhdestä erikoisesta valokuvasta. Siinä Åkerblom ja suuri joukko pikkulapsia on kerääntynyt kahden arkun äärelle. Molemmissa arkuissa on kukitettu, kuollut koira.

– Kuvassa on joku outo koirien muistotilaisuus. Maria Åkerblom on kuvan keskellä ja hänen vierellään on tyttö, joka on selvästi puettu hienompiin vaatteisiin ja nostettu jotenkin erityiseksi. Halusin tehdä tarinan Marian erityiseksi nostamasta tytöstä, ja katsoa hänen silmillään koko lahkoa ja Åkerblomia.

Kun elokuvan tekijät kuuntelivat lahkossa mukana olleiden jälkeläisiä, tuli useammalta sunnalta vastaan tarina, että Åkerblomilla todella oli suosikkityttö nimeltä Salome, joka myöhemmin katosi selittämättömästi.

Saarnaajan uskomaton elämä

Maria Åkerblom syntyi köyhiin oloihin lähellä Tammisaarta. Teini-iässä hän alkoi nähdä enneunia ja saarnata maailmanlopusta – useinmiten unissaan. Hän keräsi erityisesti Kokkolan seudulla ympärilleen laajan seuraajajoukon. Åkerblomilaiset olivat valmiita jopa luopuman omaisuudestaan johtajansa hyväksi.

Monien vaiheiden jälkeen Åkerblom sai syytteen muun muassa murhayrityksestä ja kahdeksan vuoden vankeustuomion. Hän tuli aikoinaan kuuluisaksi myös useista pakoyrityksistä vankilasta. Yksi aikansa kohu-uutinen oli muun muassa se, kun Åkerblom karkasi liikkuvan junan wc:n ikkunasta, kun häntä oltiin kuljettamassa poliisivartiossa oikeuden istuntoon Kokkolaan.

Yle: Rikostarinoita historiasta: Unisaarnaaja

Leijonia lemmikkeinä

Vankilasta vapauduttuan Åkerblom asettui asumaan Helsinkiin, Toivola-nimiseen huvilaan yhdessä kannattajajoukkonsa kanssa. Hänestä tuli tunnettu rotukoirien kasvattaja ja kennelinpitäjä. Tähän elämänvaiheeseen liittyy myös kaksi leijonaa, jotka asuivat noin vuoden päivät Villa Toivolassa 1940-luvun alussa.

– Hän oli nähtävästi suvereeni kaikkien eläinten kanssa. Hänellä oli valtavan kokoisia tanskandoggeja ja hän oli ilmeisen menestyksekäs kenneltoiminnassa.

Tällä viikolla selvisi, että leijonista on olemassa myös kaitafilmi, jota ei ole koskaan esitetty julkisesti. Puoli seitsemän sai sen käyttöönsä Toivolassa asuneen perheen perilliseltä.

Ennenjulkaisematonta kuvaa unissasaarnaaja Maria Åkerblomista ja leijonista – Kaitafilmien omistaja: ”Äitini työnsi leijonia lastenvaunuissa pitkin Meilahtea”

Katso Zaida Bergrothin koko haastattelu Yle Areenassa: