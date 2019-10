Yhä useammassa vankilassa innostetaan lukemaan – omalle lapselle lukeminen on muodostunut vangeille tärkeäksi

Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmä on palkittu perjantaina Turun kirjamessuilla vankilakirjastoyhteistyöstään.

Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmä on palkittu perjantaina Turun kirjamessuilla.

Yhteistyöryhmä sai vuoden Celia-palkinnon. Palkinnon teemana oli tänä vuonna nuorten aikuisten lukeminen.

Ryhmän tarkoituksena on innostaa vankeja lukemaan esimerkiksi kohdennetulla kirjallisuudella. Lisäksi vankiloissa on järjestetty runopiirejä, tiedonhaun kursseja, Aliaksen pelaamista, videotrailereiden tekemistä ja sarjakuvapajoja. Vangit ovat saaneet myös mahdollisuuden lukea satuja lapsilleen videoiden kautta ja tästä on tullut yksi suosituimmista vankien keskuudessa.

Lukeminen tapahtuu videolle, joka tallennetaan muistitikulle. Vankila hoitaa muistitikun turvallisen toimituksen perheelle. Lapselle toimitetaan myös kuvakirja, jota vanhempi videolla lukee.

– Eräs lapsi oli ottanut muistitikun mukaan, kun lähti äidin kanssa matkalle, jotta isäkin on mukana. Toinen isä taas luki kaksi muistitikkua täyteen, ja siihen loppui lapsen vierastaminen, Turun kaupunginkirjastosta erikoiskirjastovirkailija Irmeli Malka-Kannisto kertoo Celian tiedotteessa lukemisen vaikutuksista perheiden toimintaan.

Vangit voivat lukea lapselleen jo 10 vankilassa ja muissakin Suomen vankiloissa on kiinnostus herännyt. Satujen lukemista lapsille on videoitu osassa vankiloista jo vuodesta 2017 lähtien.

Lapselle lukemista joutuu jonottamaan

Ihan nopeaa toiminta ei kuitenkaan ole. Celia kertoo tiedotteessaan, että voi mennä jopa puoli vuotta, että vanki pääsee lukemaan lapselleen. Tämä johtuu suurelta osin resursseista

– Lapselle sadun lukemisella on todella iso merkitys, koska näin pystyn olemaan edes jollain tavalla läsnä lapsen elämässä, kertoo vankilassa oleva 30-vuotias mies tiedotteessa.

Yhteistyöryhmän valtakunnallisena koordinaattorina toimii Turun kaupunginkirjasto. Muita ryhmän jäseniä ovat Tampereen, Oulun ja Kuopion kaupunginkirjastot sekä tänä vuonna liittyneet Vaasan ja Joensuun kaupunginkirjastot. Rikosseuraamuslaitos rahoittaa ryhmää. Valtakunnallinen vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmä aloitti toimintansa Celian mukaan viime vuoden alussa.

Celia-palkinto on 2 000 euron arvoinen.

Celia on asiantuntijataho, joka edistää saavutettavaa kirjallisuutta ja julkaisemisesta ja joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.

Lue lisää:

Yle mukana Turun kirjamessuilla – katso Seela Sellan haastattelu suorana Areenasta kello 11.14

Vangit lukevat lapsilleen satuja videon välityksellä – "Tämä tuo yhteyden lapseen, vaikka olen vankilassa"