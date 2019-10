Tie on jo kunnossa, seuraavaksi pitää rakentaa rajatarkastusasema – Venäjällä valmistaudutaan Parikkalan rajanylityspaikan avaamiseen

Venäjällä aletaan valmistautua Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseen.

Karjalan tasavalta hakee Venäjän liittovaltiolta rahoitusta Syväoron kansainvälisen rajanylityspaikan rakentamista varten. Asiasta kertoo uutistoimisto TASS (siirryt toiseen palveluun) (linkki ohjaa venäjän kieliseen juttuun). TASSin uutisesta kertoivat Suomessa ensin Etelä-Karjalan liitto (siirryt toiseen palveluun) sekä Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

Syväoro on Parikkalan vastainen rajatarkastusasema Venäjän Lahdenpohjassa.

Suomen hallitus päätti, että Parikkalan rajanylityspaikan avaamista kansainväliselle liikenteelle aletaan valmistella vuonna 2020. Liikenne rajanylityspaikalla alkaisi vuonna 2024.

Tällä hetkellä Parikkala-Syväoron kautta kulkee puutavaraliikennettä erikoisluvalla.

Syväoron rajanylityspaikka rakennettava kokonaan uusiksi

Syväorossa lukuisia kertoja käyneen Parikkalan kunnanhallituksen puheenjohtajan Ari Bergin mukaan rajanylityspaikalla on parakkityyppiset tarkastusrakennukset. Ne ovat aikansa eläneitä.

– Ne eivät ole korjattavissa. Rajanylityspaikka pitää rakentaa kokonaan uusiksi, Berg kuvailee. Hän on myös Parikkalan rajanylityspaikan kehittämistä edistävän seurantaryhmän puheenjohtaja.

Syväoron ja Parikkalan rajatarkastusrakennuksista on näköyhteys toisiinsa. Berg uumoilee, että rajanylityspaikoille tehtävät uudet tarkasturakennukset rakennetaan kauemmas rajasta.

Berg luottaa siihen, että Syväoron rajanylityspaikan rahoitus järjestyy Venäjällä. Rakentaminen voi lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti.

– Venäjä on ollut aloitteellinen Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämiseksi. Tämä on Karjalan tasavallan kärkihanke, jota he haluavat viedä eteenpäin.

Venäjä on jo usean vuoden ajan toivonut Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämistä. Venäjä muun muassa lähetti vuonna 2017 Suomeen asiaa koskevan nootin.

Parikkalassakin vaaditaan mittavia muutostöitä

Parikkalaan valmistui viime syksynä uusi tarkastusasema. Se toimii hyvin nykyisille liikennemäärille, mutta kansainvälistä liikennettä varten Parikkalaankin pitää rakentaa uusi tarkastusasema.

Rajavartiolaitos on arvioinut, että rajanylityspaikan rakentaminen maksaa 25 miljoonaa euroa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella on tällä hetkellä kolme kansainvälistä rajanylityspaikkaa, joiden kautta voi kulkea autolla. Lisäksi Suomen ja Venäjän välinen junaliikenne kulkee Vainikkalan rajanylityspaikan kautta. Hilppa Hyrkäs / Yle

Venäjän liikenneministeri Jevgenij Dietrich ja Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentšikov allekirjoittivat heinäkuussa 2019 toimintasuunnitelman tarkastuspisteiden kehittämisestä Venäjän ja Suomen rajalla Karjalassa.

TASSin mukaan Venäjällä odotetaan Suomen tavoin, että Parikkala-Syväoron kansainvälistäminen lisää Suomen ja Venäjän välistä matkailua sekä tuo lisätuloja molemmin puolin rajaa.

Karjalan talouskehitysministeriön mukaan rajanylityspaikkojen avaaminen vaikuttaa myönteisesti kauppaan ja matkailuun Suomen ja Venäjän raja-alueiden lisäksi laajemmin Itä-Suomessa sekä Venäjän Karjalassa, Pietarissa ja Leningradin alueella.

Venäjällä on odotettu Suomen päätöstä Parikkala-Syväoron kapasiteetin lisäämisestä vuodesta 2015 alkaen. Venäjällä on jo rakennettu Syväoroon johtava uusi tie.

