AP:n selvitys: Yhdysvalloissa sadat lasten hyväksikäytöstä syytetyt entiset papit elävät vailla valvontaa – osa opettaa tai hoitaa lapsia

Harva kirkosta erotetuista tai eronneista entisistä papeista on koskaan joutunut rikossyytteeseen.

Uutistoimisto AP:n laajan selvityksen mukaan lähes 1 700 lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyä entistä katolista pappia elää täysin tai lähes ilman valvontaa.

AP:n mukaan Yhdysvaltain roomalaiskatolinen kirkko on pitänyt näitä henkilöitä kohtaan esitettyjä syytöksiä uskottavina. Monet on erotettu kirkosta, tai he ovat lähteneet oma-aloitteisesti ja jatkaneet elämäänsä yksityisinä kansalaisina.

Suurin osa entisistä papeista ei kuitenkaan ole koskaan joutunut rikossyytteeseen. Niinpä heillä ei ole rikosrekisterimerkintöjä, jotka paljastuisivat hakiessa työtä lasten ja nuorten parissa.

AP:n selvityksessä kävi ilmi, että sadat entiset papit toimivat nykyään luottamustehtävissä, monet heistä lasten parissa. Noin 190:llä on ollut lupa työskennellä kouluissa, terveydenhuollossa tai sosiaalialalla.

Nimilistoja julkaistu vuoden sisällä

AP selvitti entisten pappien tekemisiä avoimista lähteistä hiippakuntien julkaisemien nimilistojen perusteella.

Yhdysvaltain roomalaiskatolisen kirkon hiippakunnat ovat tähän mennessä julkaisseet yli 5 100 uskottavasti lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetyn papin nimet. Näistä henkilöistä vajaat 2 000 on elossa. AP onnistui jäljittämään heistä valtaosan: 1 700:aa henkilöä ei juuri valvottu, 76:ta ei löydetty, ja loppuihin kohdistui jonkinlaista valvontaa.

Jokainen kirkon hiippakunnista määrittelee itse, millaista syytöstä pidetään uskottavana. Entisten pappien väitetyt teot vaihtelevat asiattomista keskusteluista ja ei-toivotuista halauksista raiskauksiin.

Kolme neljäsosaa AP:n selvityksessä läpikäydyistä nimistä on tullut julki vuoden sisällä.

Aiempaa suurempaan avoimuuteen on vaikuttanut etenkin Pennsylvaniassa viime vuonna julkaistu merkittävä raportti. Suuren valamiehen raportissa tarkasteltiin papiston lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä kuudessa Pennsylvanian hiippakunnassa 1940-luvun lopulta lähtien.

Raportin tekijät löysivät tuolloin vakuuttavia todisteita siitä, että yli 300 katolisen kirkon pappia olisi hyväksikäyttänyt yli tuhatta lasta vuosikymmenten aikana. Valamiehistö arvioi uhrimäärän olevan todellisuudessa tuhansia, mutta monien lasten tiedot olivat kadonneet.

Katolisen kirkon papiston lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset nousivat Yhdysvalloissa ensi kertaa laajasti julkisuuteen 2000-luvun alussa. Tuolloin piispat sopivat yhteiset pelisäännöt lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi, mutta käytännössä ohjeistus ei ollut tarpeeksi tiukka.

