Silta-sarjan luojien isoa uutuussarjaa kuvattiin Suomessa: "Tuli puheluita, että miksi kaduilla on tanskalaisia poliisiautoja"

Mussalon sataman korkeuksiin nousevat, värikkäät konttipinot Kotkassa saivat kesällä yhden päivän ajaksi roolin pohjoismaisesta rikossarjasta. Kotkalainen satama tarjosi kulissin Advokaten-sarjan toisen tuotantokauden jaksoihin.

Ensi vuonna suoratoistopalvelussa julkaistavan Viaplayn alkuperäissarjan uuden kauden jaksot on kuvattu pääosin Suomessa. Niitä kuvattiin keväällä ja kesällä eniten Helsingissä, mutta myös lyhyesti Kotkassa ja Hämeenlinnassa.

– Kuvauksia tehtiin Suomessa yli 70 päivää eli suurin osa toisesta kaudesta on kuvattu Suomessa, tuotannon viestinnästä Suomessa vastaava Nordic Entertainment Group Finlandin viestintäpäällikkö Tarja Parkkila kertoo.

Advokaten-sarja perustuu tunnetun ruotsalaisdekkaristin Jens Lapiduksen sekä käsikirjoittajien Hans Rosenfeldtin ja Michael Hjorthin alkuperäisideaan. Jälkimmäinen parivaljakko on käsikirjoittanut myös huippusuosituiksi nousseista sarjoja, kuten Silta ja Wallander.

– Myös sarjan pressikuvat esimerkiksi julisteita varten kuvattiin Helsingissä, Kaapelitehtaalla. Kaikki päätähdet olivat silloin paikalla, Parkkila kertoo.

Pyry Sarkiola / Yle

Tanskalaisia poliisiautoja

Sarja ei kuvauspaikoista huolimatta sijoitu Suomeen, vaan Kööpenhaminaan ja Malmöhön.

Kuvauksista oltiin pääasiassa hissukseen, mutta ulkokuvaukset kiinnittivät yleisön huomiota pääkaupunkiseudulla.

– Minullekin tuli puheluita, että miksi kaduilla on tanskalaisia poliisiautoja. Niitä oli naamioitu sarjaa varten. Sillä tavalla saatiin sitä paikallisväriä, Parkkila sanoo.

Sarjan tarina jatkuu siitä, mihin ensimmäinen kausi jäi. Päähenkilö eli puolustusasianajaja Frank Nordling saa syytteen murhasta, jota hän ei ole tehnyt.

Suomen suurin vientisatama sai roolin

Yksi kuvauspaikoista oli Kotkassa. Aluelle on viime vuosina pyritty houkuttelemaan erilaisia elokuva- ja tv-tuotantoja.

Advokatenin noin 70 hengen kuvausryhmä kuvasi Suomen suurimman vientisataman alueella yhden päivän ajan kesäkuussa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Kotkassa kuvattiin kansainvälistä tv-sarjaa.

Kotka valikoitui kuvauspaikaksi, koska se oli satamamiljööltään sopivin.

– Vaihtoehtoja satamakuvauksiin oli Suomessa muitakin, mutta Kotkan sataman luonne oli meidän kannaltamme paras ja se toimi kuvauksissa parhaiten, Advokatenin kuvauksista Suomessa huolehtinut tuottaja Jesse Fryckman kertoo.

Haminan–Kotkan sataman kaupallinen johtaja Eija Rossi kertoo, että satamalla itsessään oli kuvauspäivän aikana hyvin pieni rooli.

– Meidän turvallisuusosastomme oli sitä mieltä, että ei tästä mitään haittaakaan meille ollut.

Kontteja puretaan laivasta satamassa Kotkan Mussalossa. Sakari Saksa / Yle

Aiemmin Mussalon sataman alueella on kuvattu myös suomalaista Aallonmurtaja-sarjaa, joka on C More -suoratoistopalvelun alkuperäissarja.

Rossi arvelee, että näkyvyyttä kuvaukset tuovat satamalle vain vähän. Kuvauspäivä Mussalossa ei myöskään juuri näkynyt satama-alueella.

– Meillä liikkuu täällä iso määrä väkeä joka päivä. Kun yhteisiin järjestyssääntöihin sitoudutaan, niin mitään ei pääse sattumaan, Rossi sanoo.

Kotkassa kuvatun jakson ohjasi Geir Henning Hoppland, joka on aikaisemmin ohjannut norjalais-amerikkalaista Lillyhammer-sarjaa.

Suomessa Advokatenia kuvasi suomalainen tuotantoyhtiö Bronson Club. Kaikkiaan toista tuotantokautta kuvattiin 73 päivää. Helsingissä ja Hämeenlinnassa kuvauksia oli vielä syyskuussa. Lisäksi sarjaa kuvattiin muutamien päivien ajan Tanskassa ja Ruotsissa.

Nyt kuvaukset ovat jo päättyneet.

Uusi kausi merkki menestyksestä

Advokatenin uuden kauden kahdeksan jaksoa saavat ensi-iltansa ensi vuoden alkupuolella.

Ensimmäistä tuotantokautta ei kuvattu Suomessa. Tarja Parkkila arvioi, että yksi syy siihen, että tuotantoyhtiöt siirtävät tuotantojaan Suomeen on muun muassa ammattitaitoinen työvoima.

Lisäksi sarja on saanut audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen (siirryt toiseen palveluun) Suomesta, jolloin tuotantoyhtiölle hyvitetään neljäsosa Suomessa aiheutuneista kustannuksista.

Advokaten on tähän mennessä saavuttanut suurimmat katsojamääränsä Tanskassa ja Ruotsissa. Menestykseksi sen voi jo laskea.

– Nykypäivänä menestyksestä kertoo jo se, että sarjalle ylipäätään tehdään toinen kausi, tuottaja Jesse Fryckman sanoo.

Fryckman on varovainen kysyttäessä, voiko Advokatenia verrata palkittuun Silta-sarjaan.

– Se on mielipideasia. Kyseessä on molemmissa tapauksissa trillerinomainen sarja. Siinä mielessä niitä voi verrata.

Sarjan pääosissa nähdään Alexander Karim ja Malin Buska. Buska on sarjan näyttelijöistä suomalaisyleisölle kenties tutuin.

Ruotsin Ylitorniolla syntynyt Buska teki läpimurtonsa vuonna 2015 Mika Kaurismäen elokuvassa Tyttökuningas. Buska nähtiin myös kotimaisessa Armoton maa -elokuvassa vuonna 2017.