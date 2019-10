Irakissa mielenosoituksissa kuollut yli 40 ihmistä: "Tilanne näyttää olevan riistäytymässä käsistä"

Mielenosoituksissa on kuollut yli 40 ihmistä ja satoja on loukkaantunut.

Mielenosoituksissa on kuollut yli 40 ihmistä ja satoja on loukkaantunut. Ahmed Jalil / EPA

Irakissa tiistaina alkaneet hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet myös tänään perjantaina. Levottomuuksissa on jo kuollut 44 ihmistä.

Irakista viime päivinä tulleissa videokuvissa kuuluu lähes jatkuvaa tulitusta. Uutistoimistojen mukaan turvallisuusjoukot ovat ampuneet suoraan mielenosoittajia kohti. On myös esiintynyt tietoja joiden mukaan mielenosoittajien joukossa on ollut yksittäisiä aseistautuneita henkilöitä.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC on huolissaan voimankäytöstä ja uhriluvun kasvusta.

– Tuliaseita ja kovia ammuksia tulisi käyttää vain viimeisenä keinona välitöntä uhkaa vastaan. Olemme huolissamme uhrimäärän kasvusta ja on joitakin merkkejä siitä, että tilanne on riistäytymässä käsistä, sanoo Bagdadissa oleva ICRC:n tiedottaja Nagham Awada.

Suurin osa kuolleista mielenosoittajia

Mediatietojen mukaan lähes kaikki levottomuuksissa kuolleet ovat mielenosoittajia. Punainen Risti kehottaa sekä turvallisuusjoukkoja että mielenosoittajia malttiin.

Kansainvälinen Punainen Risti on myös avustanut uhrien hoidossa toimittamalla sairaalatarvikkeita bagdadilaiseen sairaalaan, jossa suurta osaa uhreista hoidetaan.

Viime päivien vastalauseet ovat keskittyneet Bagdadin lisäksi Irakissa enemmistönä olevien shiiamuslimien alueille Keski- ja Etelä-Irakissa.

Irakin pääministeri Adil Abdul-Mahdi on muodollisesti riippumaton, mutta hänellä on tausta shiialaisessa poliittisessa liikkeessä. Mielenosoitusten yhteydessä on myös kuultu Iranin vastaisia iskulauseita. Iranilla on vaikutusvaltaa Irakissa muun muassa shiiataustaisten aseellisten ryhmien kautta.

Isis lähti, köyhyys ja korruptio jäivät

Mielenosoittajien suuttumus näyttää ennen kaikkea kohdistuvan Irakissa vellovaan korruptioon (siirryt toiseen palveluun) ja talousahdinkoon.

Irakissa moni on turhautunut siihen, että talousongelmiin ei näy ratkaisua. Bagadissa monet arjen ongelmat ovat jatkuneet muuttumattomina vuosia. Tom Kankkonen / Yle

Ääriliike Isisin muodostama vaara on hiipunut viime vuosina, vaikka liike ei ole lopullisesti nujerettu. Laajojen taistelujen päättyminen on kasvattanut odotuksia paremmista ajoista, erityisesti nuorten parissa.

Samalla irakilaisten arjessa ei juurikaan näy parannuksia, vaikka maa kuuluu maailman suurimpiin öljyntuottajiin.

Irakin infrastruktuuri on heikossa kunnossa. Sähkökatkot ovat tavallisia ja puhtaasta juomavedestä on monin paikoin pulaa. Monet mielenosoittajat syyttävät ongelmista poliitikkoja, joiden väitetään varastavan maan rikkauksia omiin taskuihinsa.

Lähipäivät ratkaisevia

Irakin shiiamuslimien tärkein uskonnollinen johtaja, suurajatollah Ali al-Sistani,on vaatinut loppua väkivallalle ja kehottanut hallitusta toimiin korruptiota vastaan.

Al-Sistanin mukaan poliittisten johtajien tulisi ryhtyä käytännön tekoihin irakilaisten kärsimysten vähentämiseksi. Hän on kehottanut sekä hallitusta että mielenosoittajia rauhoittamaan tilannetta ennen kuin on liian myöhäistä.

Lähipäivinä nähdään kuuntelevatko kaduille tulleet turhautuneet ja vihaiset nuoret 89-vuotiasta uskonnollista johtajaa.

Lähteet: Reuters, AP