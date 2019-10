Kun muu Lappi tyhjenee, niin Suomen suurimman kunnan väkiluku kasvaa – näin erämaaluonto houkuttelee ihmisiä jäämään

Ismo Pekkarinen / All Over Press

Suomen suurin kunta, Inari, on viime vuosina ollut yksi harvoista Lapin kunnista, jonka asukasmäärä on kasvanut. Kunnassa on lähes määrättömästi tarjolla erämaista luontoa eri puolilla kuntaa.

Inari on tuoreen Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Lapin pääkaupungin lisäksi maakunnan toinen kunta, joka pystyy kasvattamaan asukaslukuaan.

Mikä Inariin oikein vetää?

Luonto- ja kulttuurimatkailun vahvistaminen on ollut yksi kunnan elinvoimaohjelman kärkiteemoista viime vuosina ja tuottaa tulosta.

Matkailun kasvun myötä myös Inariin on tullut uusia majoitus- ja ravintolapalveluita.

– Meidän elinkeinorakenne on sellainen, että 84 prosenttia käytännössä kunnan tuloista tulee palvelualoilta, joista matkailu on ylivoimaisesti suurin, sanoo Inarin kunnan elinkeinojohtaja Samuli Mikkola.

– Sitten kuusi prosenttia tekee teollisuus, mihin pääasiassa kuuluvat tämä autotestaustoiminta ja kylmätestaushallit.

Saariselkä on Inarin ykköskohde

Saariselkä on ollut Inarin kunnan matkailun keskus ja tulee sitä olemaan myös jatkossa. Saariselälle on noussut uusia hotelleja ja revontulihuviloihin perustuvia majoitusyksiköitä.

Myös Kaunispään etelärinteeseen on rakenteilla paljon uutta.

– Sieltä on käytännössä varattu melkeinpä kaikki kunnan omistamat tontit, joten on odotettavissa, että se alue kehittyy voimakkaasti, vakuuttaa elinkeinojohtaja Samuli Mikkola.

Matkailun nosteen myötä myös Inarin kirkonkylään on syntynyt uusia matkailupalveluita. Kylästä on kasvamassa kunnan kannalta yhä tärkeämpi keskus.

Siellä on kohteita, jotka ovat tärkeitä sekä matkailulle että paikallisille. Saamelaismuseo Siida ja Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, mutta ehkäpä kunnan väestönkasvun kannalta kaikista tärkein instituutio on Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK.

Oppilaitoksen tarjoamat opiskelumahdollisuudet houkuttelevat ja sitouttavat kuntaan paljon opiskelijoita myös muualta Suomesta.

SAKK:n opinto-ohjaajan ja erityisopettajan Tea Niemelän mukaan viime vuosina vilkastunut matkailubuumi näkyy selkeästi oppilaitoksessa.

– Matkailun myötä varsinkin ne koulutusalat, joista valmistuu matkailun ammattilaisia, ovat niitä, joihin opiskelijat tulevat muualta, mutta jäävät paikkakunnalle töihin.

Lapin ilmapiiri ja luonto koukuttavat jäämään

SAKK tarjoaa myös paikkakuntalaisille monia sellaisia opiskelumahdollisuuksia, jotka auttavat nuoria jäämään omaa kuntaan. Tällaisia ovat muun muassa saamelaiskulttuuriin liittyvät kädentaito- ja porotalouden koulutuslinjat.

Oppilaitos tarjoaa myös työpaikkoja, jotka houkuttelevat uusia asukkaita kuntaan.

Tästä hyvänä esimerkkinä on opinto-ohjaaja Tea Niemelä itse, joka on nelihenkisen perheen äiti. Samanlaisia tarinoita löytyy Niemelän lähipiiristä useita.

– Ne tarinat ovat aika lailla samanlaisia kun mitä meillä oli, että tullaan vuodeksi katsomaan. Tullaan aluksi vähäksi aikaa, mutta sitten huomataan, että vuosia on kulunut ja täällä ollaan, naurahtaa Tea Niemelä.

