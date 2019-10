Turun yliopisto valmistelee DI-koulutustensa aloittamista – opiskelupaikkoja tulossa ensi syksyyn tasan 100

Turun yliopiston uusiin diplomi-insinöörikoulutuksiin tulee ensi syksynä yhteensä sata opiskelijapaikkaa.

Sekä konetekniikan että materiaalitekniikan koulutuksen alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa otetaan opiskelemaan 40 opiskelijaa, eli yhteensä kumpaankin koulutukseen 80 opiskelijaa. Lisäksi vain ylempää korkeakoulututkintoa otetaan opiskelemaan pohjakoulutuksen omaavia opiskelijoita kumpaankin koulutukseen 10, eli yhteensä 20 opiskelijaa, kerrotaan yliopiston tiedotteessa.

Samalla yliopiston mukaan aloituspaikkamäärä nousee myös vanhoissa tekniikan koulutuksissa. Yhteensä tekniikan diplomi-insinöörikoulutuksiin otetaan ensi vuonna 273 opiskelijaa.

Turun yliopistolle myönnettiin uudet koulutusvastuut kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutuksissa tänä kesänä. Viime viikolla yliopisto kertoi, että uusien diplomi-insinöörien professuurihaku oli äärimmäisen suosittu. Hakijoita oli peräti 165 ja avoinna olevia professori- tai apulaisprofessori paikkoja 2–4.

– Hakijoiden lukumäärä on poikkeuksellisen suuri. Joukossa on sekä kotimaisia että kansainvälisiä vahvoja hakijoita. Turun yliopiston hyvällä menestyksellä kansainvälisissä arvioinneissa on varmasti vaikutusta asiaan, Teknologiakampus Turun johtaja, professori Mika Hannula sanoo tiedotteessa.

