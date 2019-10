Marko Perälä menetti Vaasan kerrostalopalossa kaiken omaisuutensa – "Eniten kirpaisee se, että meiltä kuoli kolme kissaa"

Petäjäveden poikkeuksellinen vesipula jatkuu – päiväkodissa käytetään kosteuspyyhkeitä, kuntalaisille vinkataan pihalle pissaamista: "Tämä ei ole mikään vitsi"

Pohjavesien ja järvivesien pinta on alhainen muuallakin Suomessa. Petäjävesi on tiettävästi ainoa paikkakunta, jolla veden riittävyys on kortilla.