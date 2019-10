Pop-taivaan supertähti Ariana Grande konsertoi ensimmäistä kertaa Suomessa – "Hän tekee aina kaiken isosti ja täysillä"

26-vuotiaana maailman seuratuin nainen ja toiseksi seuratuin henkilö Instagramissa, heti jalkapalloilija Cristiano Ronaldon jälkeen. Kuusi Grammy-ehdokkuutta ja yksi -palkinto parhaasta pop-albumista, ennätysmäärä kappaleiden striimauksia Spotifyssa ja katselukertoja YouTubessa.

Tätä kaikkea ja paljon muuta on Ariana Grande, upeaääninen popin supertähti, joka esiintyy ensimmäistä kertaa Suomen kamaralla tänään lauantaina. Sweetener World Tour -kiertueen konsertti Helsingin Areenalla on loppuunmyyty.

Mikä tekee tästä maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten joukkoon nimetystä nuoresta naisesta niin erityisen?

– Hän tekee aina kaiken isosti ja täysillä, tekemättä kuitenkaan itsestään suurta numeroa. Grande on täysillä parisuhteissaan, täysillä kiertueella, täysillä onnellinen ja surullinen. Hän on rehellisesti sitä mitä on, sanoo helsinkiläinen Grande-fani Sofia Mattila, 27.

Sofia Mattilalla on lippu loppuunmyydylle Ariana Granden keikalle Helsingin Areenalla. Sofia MAttila

Lauantain konserttiin kahden siskonsa kanssa suuntaava Mattila odottaa pop-tähdeltä unohtumatonta ja huolellisesti suunniteltua spektaakkelia, joka viihdyttää ja samalla herkistää alusta loppuun asti.

– Vokaalista lahjakkuutta, sulavaa esiintymistä, heittäytymistä ja täydestä sydämestään laulavaa artistia, sitä kaikkea odotan. Kylmiä väreitä ja wow-efektiä! Kiertueen aiempien keikkojen perusteella en tule pettymään.

Joel Goodman / AOP

Maailmantähteydestään huolimatta Grande onnistuu antamaan itsestään hyvin vilpittömän ja maanläheisen kuvan sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa, Mattila sanoo.

– Hän jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan impulsiivisesti ja kirjoittaa biisejä siitä, mitä elämässä sillä hetkellä tapahtuu. Grande julkaisee levyjä ja biisejä kun siltä tuntuu ja avoimesti näyttää, mitkä asiat viihdyttävät tai satuttavat häntä.

Granden kaksi viimeisintä albumia, vuonna 2018 julkaistu Sweetener ja tämän vuoden helmikuussa ilmestynyt Thank U, Next, putkahtivat markkinoille vain viiden kuukauden välein.

Manchesterin tragedia ja tiukat turvatoimet

Toukokuussa 2017 Grande, tuolloin jo kolme albumia julkaissut ja vasta 23-vuotias tähti, oli juuri päättänyt keikkansa Britannian Manchesterissa, kun konserttipaikalla räjähti.

Itsemurhaiskussa kuoli 23 ihmistä, osa heistä Granden alaikäisiä faneja.

Terroriteosta vammoitta selvinnyt, mutta syvästi järkyttynyt artisti keskeytti toviksi maailmankiertueensa. Vajaat pari viikkoa myöhemmin Grande nousi Manchesterissa uudelleen lavalle, nyt iskun uhreille järjestetyn tukikonsertin pääesiintyjänä.

Käynnissä olevan Sweetener -maailmankiertueen jokaista konserttia leimaavat tiukat turvatoimet. Tämän uskotaan olevan suoraa seurausta Manchesterin tapahtumista.

Ariana Grande aseiden vastaisessa March For Our Lives -tapahtumassa Washingtonissa 2018. Jim Lo Scalzo / EPA

Helsingin-konsertin tiedotuksesta vastaava Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Piia Lindroos toteaa, että myös Helsingin Areenalla toteutetaan artistin toiveiden mukaisia turvallisuusohjeita.

Yksi erikoisuus on se, että jokaisella konserttilipun hankkineella saa olla mukanaan vain yksi laukku tai kassi, jonka on oltava läpinäkyvää muovia. Kantamukselle on turvallisuusohjeissa määritelty myös maksimikoko.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa urheilutapahtumissa tämä on melko yleinen käytäntö, mutta Suomessa ei selvästikään kovin yleinen tapa. Eri artisteilla on erilaisia ohjeistuksia ja tässä nyt on selkeästi poikkeavampi tämä kirkkaiden laukkujen ohjeistus, Lindroos toteaa.

Hänen mukaansa konserttiin tulijoita on pyritty ohjeistamaan laukkukäytännöstä ja muista turvaohjeista aktiivisesti eri viestintäkanavien kautta. Jos kuitenkin yrittää päästä konserttipaikalle ohjeiden vastaisen laukun kera, tilanteet ratkotaan tapauskohtaisesti.

– Emme me ketään pulaan jätä. Toivomme tietysti, että kaikki noudattavat ohjeistusta, mutta Areenalla on myös olemassa rajallisella kapasiteetilla narikka, jota voi tarvittaessa käyttää, Lindroos sanoo.

