Koira-avusteinen kuntoutus houkuttelee ikäihmisiä liikkumaan – "Jos mukaan saa halvaantuneen käden, niin sekin yhtäkkiä avautuu ja tuntee"

Kun Eden pyöräyttää onnenpyörää ja ohjaa tuloksen perusteella ihmisten toimintatuokiota, niin harva jättää tehtävän väliin. Eden on kuusivuotias jackrussellinterrieri, joka on soveltuvuuskokeet läpäistyään päässyt tamperelaisen Riitta Birckin työpariksi. He käyvät säännöllisesti tamperelaisessa Kotipirtin palvelutalossa pitämässä tuokioita ikäihmisille.

Edenin tehtävänä on pyöräyttää onnenpyörää, joka kertoo kenen vuoro on suorittaa seuraava tehtävä. Anne Savin / Yle

Työparilla on tuokioissaan useita tavoitteita.

– Ensinnäkin se, että ihmiset vähän liikkuisivat huomaamattaan, ja hehän kummasti tottelevat, kun koira pyytää tekemään, Riitta Birck kertoo hymyillen.

Koiran arpomissa tehtävissä pyöritellään käsiä ja jalkoja, taivutellaan nenää polviin ja arvuutellaan ringissä kiertävän, koiran tehtävään liittyvän patukan painoa.

Ringissä kiertävän painon arviointi tuo huomaamatta harjoittelua käsilihaksille. Anne Savin / Yle

Patukka kiertää ringissä ja yksi osallistuja herätellään hellästi mukaan toimintaan.

– Sitten tietenkin läsnäolo on tärkeää. On tosi tärkeätä huomata, että ihmiset tulevat läsnäoleviksi tilanteissa, sanoo Birck.

Osallistujat seuraavat tarkasti, miten koira suoriutuu omasta tehtävästään. Pian täytyy nousta ylös, jotta Eden voi voi jatkaa temppujaan ja kiertää yhden paikalla olevan ympäri.

Jackrusselinterrieri Eden osallistuu jalkojen voimaa lisäävään harjoitukseen, ja samalla huomaamattaan kannustaa ikäihmisiä erilaisiin suorituksiin palvelukeskuksessa Tampereella.

Eläkeliitto edistää koira-avusteista toimintaa

Koira-avusteinen toiminta on viety jo pitkälle Ruotsissa Uppsalassa, ja sieltä Eläkeliitto sai innostuksen asiaan. Liitto järjesti elokuussa seminaarin, jossa kuultiin kokemuksia systemaattisesta ja ammattimaisesta koira-avusteisesta toiminnasta. Ruotsissa toiminta on osana sosiaali- ja terveyshuoltoa. Jokaisen asiakkaan tavoitteellinen kuntoutus suunnitellaan siellä erikseen.

Eläkeliitto aikoo olla aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä Suomessa.

– Meidän roolimme on kehittäjän ja koulutuksen järjestäjän rooli. Suunnittelemme ja toteutamme koulutusmoduleja, jotka syventävät sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia hyödyntää koiraa asiakastyössä, kertoo toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.

Eläimet tuttuja Kotipirtissä

Tampereella Kotipirtin palvelutalossa eläimet ovat tuttuja vieraita. Rapsuteltavia Karvakavereita käy joka toinen viikko, ja muitakin eläimiä on päässyt kylään.

Jackrussellinterrieri Eden on Pekka Kotirannan silitettävänä. Riitta Birck toivoo, että myös halvaantunut käsi avautuisi silitykseen ja tunnustelemaan koiran lämmintä selkää. Anne Savin / Yle

Nyt Eden kuitenkin suorittaa uudenlaista tehtävää, sillä sen tavoitteena on kuntouttaa asiakkaita huomaamatta. Niinpä Riitta Birck ja Eden suunnistavat Pekka Kotirannan huoneeseen. Eden pääsee pyörätuolissa istuvan Kotirannan syliin. Käsi hakee heti silittämään koiran selkää. Riitta Birck houkuttelee häntä kokeilemaan koiran turkkia myös halvaantuneella kädellä.

– Asiakas silittää koiraa hitaasti ja saa tunteen koskettamisesta. Samalla koiran lämpö tuo siihen tuntemusta ja tunnetta. Jos mukaan saa vielä halvaantuneen käden, niin sekin yhtäkkiä avautuu ja tuntee, kertoo Riitta Birck.

Hyvä lisä kuntoutukseen

Kotipirtin toiminnanjohtaja Kaija Kallinen on seurannut ilolla koira-avusteita työtä ja sen vaikutuksia asiakkaisiin.

– Se on ihan eri asia, jos joku meistä pitäisi täällä tätä tuolijumppaa. Kaikki olkapäiden liikuttelu, kumartelu, jalkojen, nilkkojen pyöritykset ja hartioitten nostot korviin tulevat kuin varkain. Ja kaiken lisäksi se on hauskaa, iloitsee Kallinen.

– Monta kertaa meidän asiakkaat ja asukkaat palvelutalossa ovat toimintakykyrajoitteisia, niin jo pienilläkin asioilla saadaan sitä toimintakykyä ylläpidettyä ja tuettua.

Toimintatuokion jälkeen jackrussellinterrieri Eden pääsee Eeva-Liisa Jaalan siliteltäväksi. Anne Savin / Yle

Eden ilahduttaa myös

Eden pyöräyttää taas onnenpyörää. Tällä kertaa on Edenin vuoro tehdä temppu.

– Haluatteko te tasapainoa vai liikettä? Riitta Birck kysyy osallistujilta, jotka haluavat tällä kertaa nähdä tasapainotempun.

Eden nousee etutassuilla puolipyörän alustan päälle, ja tehtävänä on nousta myös takajaloin toisen pallonpuoliskon päälle.

– Kyllä Eden osaa, kuuluu yleisöstä.

Eden etsii asentoa hetken, mutta suoriutuu tehtävästä. Palkakseen se saa aplodit ja pääsee vielä rapsutettavaksikin.