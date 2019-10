Kiista tuhannen työehtosopimuksen muuttamisesta – JHL syyttää Turun kaupungin Arkeaa työntekijöiden painostuksesta, toimitusjohtaja kiistää

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL katsoo turkulaisyritys Arkean uhkailevan henkilöstöään. Yhtiö on lähettänyt työntekijöilleen viestin, jossa se muistuttaa, että yhtiön asioita ei saa puida julkisuudessa.

Turun omistama Arkea tuottaa ruoka-, siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito- ja talotekniikkapalveluja. Se työllistää noin tuhat henkilöä.

Taloudellisiin vaikeuksiin päätynyt Arkea on ilmoittanut vaihtavansa työehtosopimusta, mikä heikentää työntekijöiden etuja. Yhtiön mukaan tavoitteena on säilyttää työpaikat.

Henkilöstöä muistutettu lojaliteettivelvoitteesta

Henkilöstölle lähetetyssä viestissä todetaan, että lakiin perustuva lajaliteettivelvoite edellyttää, että työntekijän tulee välttää työnantajaa vahingoittavaa menettelyä. Myös työnantajan maineen loukkaaminen ja asiakas- tai muiden sidosryhmäsuhteiden vaarantaminen on viestin mukaan kiellettyä.

JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch pitää viestiä poikkeuksellisena ulostulona kiristyneessä tilanteessa.

– Kun kyse on työntekijöiden työehdoista, on aika erikoista, että tällaista uhkailua harrastetaan. Yhtiö tietää, että henkilöstö suunnittelee jonkinlaista mielenilmausta. Pyrkimyksenä on tietysti, että työntekijät eivät reagoisi tilanteeseen millään tavalla, toteaa Karrasch.

"Epäasiallista kirjoittelua"

Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi kiistää työntekijöiden uhkailun. Hän korostaa, että JHL:n käyttämä teksti on poimittu yhtiön henkilöstölle suunnatusta tiedotteesta ja irrotettu asiayhteydestä.

– Meiltä on useaan otteeseen pyydetty tiedotetta, jossa kirkastetaan pelisääntöjä. On ollut nähtävissä epäasiallista kirjoittelua sekä yhtiötä tai joitakin nimeltä mainittuja henkilöitä kohtaan. Asiallinen ja totuudenmukainen kritiikki on toki ymmärrettävää, korostaa Rompasaari-Salmi.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine keskustelee Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen kanssa Arkean tilanteesta ensi viikon perjantaina. Sen jälkeen liitto päättää jatkotoimista – myös mahdollisista mielenilmauksista.

Lue lisää:

Turun kaupungin Arkea ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin – vaihtaa tuhannen työntekijänsä työehtosopimukset halvempiin