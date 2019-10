Etelä-Euroopan hunajantuottajilla synkkä vuosi – Syynä oudot säät ja myrkyt

Mehiläisten on nähty syövän toisiaan ravinnon puutteessa. Paikoin hunajakennot ovat sulaneet kuumuudessa ja mehiläiset ovat jääneet loukkuun.

Etelä-Euroopan hunajantuottajilla on ollut mahdollisesti historian huonoin vuosi. Mantereen kaikissa suurimmissa tuotantomaissa hunajan tuotantomäärät ovat laskeneet jyrkästi.

Romahdus on ollut pahin Italiassa, missä tuotantomäärä laski viime vuoden 23 300 tonnista lähes puoleen.

Ranskassa tuotettiin tänä kesänä hunajaa alle 9 000 tonnia, mikä on pienin sinä aikana, kun tilastoja tuotannosta on pidetty. Tämän vuoden lukema on vain neljännes 1990-luvun keskimääräisestä tuotantomäärästä.

Romaniassa tuotettiin viime vuonna eniten hunajaa koko Euroopassa, noin 30 000 tonnia. Tänä vuonna määrä jää alle 25 000 tonnin.

Espanjassa on Euroopan maista eniten mehiläispesia, mutta hunajan tuotantomäärät ovat laskeneet jatkuvasti vuodesta 2015 lähtien.

Hunajantuottajat kertovat, että tuotannon romahdukselle on monia syitä, mutta tärkein niistä lienee ilmastonmuutos.

Äärisäitä, myrskyjä ja tuholaisia

Italiassa koettiin tammi-syyskuun aikana yli tuhat sään ääri-ilmiötä, kuten raesadetta, myrskyä tai helleaaltoa, kertoo maataloustuottajien järjestö Coldiretti.

Ranskassa kevään katkaisi äkillinen kylmä aalto, jota seurasi kesäkuun lopussa kuivuus ja helle. Paikoin hunajakennot sulivat kovassa helteessä, jolloin mehiläiset jäivät ansaan pesien sisään, kertoo maan mehiläiskasvattajien järjestö UNAF.

Romaniassa viime syksyn ja talven kuivuus haittasi rypsisatoa, jolloin myös mehiläisillä oli heikot oltavat.

Sekä Ranskassa, Italiassa että Romaniassa mehiläiskasvattajat kertovat, että pakkanen, kuivuus ja kovat sateet johtivat siihen, että kukat tuottivat niukasti mettä. Mehiläiskasvattajat ovat joutuneet ruokkimaan mehiläisiä, jotta nämä eivät kuolisi nälkään.

Silti esimerkiksi Ranskassa on havaittu, että naarasmehiläiset ovat tappaneet koiraat, jotta ravintoa riittäisi. Tämä on johtanut siihen, että hedelmöitettyjä kuningattaria on ollut tavanomaista vähemmän.

Mehiläisillä on ollut muitakin riesoja. Ranskassa tehtyjen tutkimusten mukaan mehiläisiä ovat verottaneet holtiton hyönteismyrkkyjen käyttö, epidemian lailla levinnyt loinen, varroapunkki, sekä Aasiasta Eurooppaan levinnyt herhiläislaji.

Hunajantuottajien kiusana on myös Kiinasta tuotu halpahunaja.

Tuottajajärjestöjen mukaan EU:n säännöt eivät säätele, kuinka paljon EU:n ulkopuolelta tuotua hunajaa voidaan käyttää tuotteissa, joiden ilmoitetaan olevan sekoitus Euroopassa ja sen ulkopuolella tuotettua hunajaa. Sekoitus voi koostua vain yhdestä prosentista eurooppalaista hunajaa, jolloin 99 prosenttia on kiinalaishunajaa. Tämä jättää eurooppalaiset tuottajat huonoon asemaan.

Suomen Mehiläishoitajien liitto kertoi elokuussa, että Suomen sadosta on tulossa kohtalainen, vaikka paikoin kuivuus ja heinäkuun kylmät jaksot heikensivät satoa.

