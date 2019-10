Petteri Orpo Ykkösaamussa: Hallituksen hoitajalupaus on huijausta, rahaa ei ole lisähoitajiin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli hallituksen suunnittelemaa hoitajamitoitusta kovasanaisesti lauantaina TV1:n Ykkösaamussa.

– Tämä on tyhjä kirjaus, minusta tämä on huijaamista. Nyt se kirjataan tulemaan voimaan kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja eli käytännössä seuraava hallitus joutuu sen hoitamaan. Tämä on vastuutonta, Orpo lateli.

Nykyisin suositellaan, että hoitajia olisi 0,5 hoidettavaa vanhusta kohden. Hallitus aikoo nostaa määrän 0,7:ään ja kirjata luvun lakiin. 0,7:n mitoitus tarkoittaa, että hoitokodissa on vuorokauden aikana seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden.

"Hoitajia ei ole"

Hallituksen kaavaileman lain on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa. Vasta vuoden 2023 huhtikuun alkuun mennessä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tulisi olla vaaditut 0,7 työntekijää yhtä asiakasta kohden.

Henkilöstön vähimmäismitoitus toteutuu siis asteittain, useamman vuoden siirtymäkauden aikana. Sitä ennen työntekijöitä pitää olla nykyisen suosituksen mukaan 0,5 yhtä hoidettavaa kohti.

– Hallitus ei ole varannut tähän rahaa, hoitajia ei ole. Meillä eläköityy 10 000 hoitajaa näiden neljän vuoden aikana, Orpo huomautti Ykkösaamussa.

Petteri Orpo vieraili TV1:n Ykkösaamussa lauantaina. Tiina Jutila / Yle

Orpon mielestä olisi pitänyt odottaa edellisen hallituksen asettaman asiantuntijaryhmän työn tuloksia. Se nimettiin pohtimaan vanhuspalvelujen, kotipalvelujen ja omaishoidon kokonaisuutta.

– Jos tulee mitoitus pelkästään siihen ympärivuorokautiseen laitoshoitoon, niin on erittäin suuri vaara, että hoitajat ovat pois kotipalveluista tai vammaisten palveluista. Siksi olisi tärkeämpää katsoa kokonaisuutta.

Hoitajamitoitusasian on arvioitu jopa vieneen kokoomukselta vaalivoiton ja Petteri Orpolta pääministerin paikan.

Kokoomus kieltäytyi ainoana puolueena sitoutumasta 0,7:n hoitajamitoitukseen vanhustenhoidossa.

Ihminen ei ole desimaali. #kokoomus haluaa tiukentaa lakia niin, että hoitajien määrä perustuu aina yksilölliseen hoidontarpeeseen. Yksioikoinen luku laissa ei takaa laatua eikä estä laiminlyöntejä. 3/4 #hoitoisuusarviointi #vanhustenhoito #hoitajamitoitus — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 31. tammikuuta 2019

– Tämän päivän keskustelujen valossa ei harmita tai kaduta, että olin rehellinen, Orpo sanoi

– Kyselytunnilla torstaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi, että vanhusten palvelut eivät ratkea yhdellä luvulla. Se oli täsmälleen se mitä minä sanoin.