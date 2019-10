Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio nimeää elämänsä kirjaksi Kalevalan: "Ei sitä kannata pelätä, voi lukea pala palalta"

Turun kirjamessuilla vierailee perinteisesti myös paljon koululaisryhmiä. Osa nuorista saattaa näyttää siltä kuin he olisivat messuilla pakosta.

Mitä mieltä ohjelmajohtaja Jenni Haukio on – onko pakko lukea vaikka ei haluaisikaan?

– Pakko ei ole koskaan hyväksi, Haukio sanoo.

– Puhutaan mieluummin lukutaidon huononemisesta. Siinä on kyse elämässä selviytymisestä ja arjessa pärjäämisestä. Se on paljon laajempi kysymys kuin kaunokirjallinen lukeneisuus, joka sekin on tietysti kannatettavaa.

Pisa-tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 6 000 nuorta päättää peruskoulunsa vailla riittävää lukutaitoa, ja se hankaloittaa heidän elämäänsä.

Jenni Haukiolla ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mitä asialle pitäisi tehdä. Hän uskoo vahvasti esikuvallisuuden voimaan.

– Erityisesti poikien kohdalla kannattaa hyödyntää heidän maailmansa tärkeitä ihmisiä, kuten jääkiekkoilijoita.

Esimerkiksi jääkiekkoseura Rauman Lukko ja Väinö Riikilä -seura (siirryt toiseen palveluun) ovat tehneet juuri tätä pr-työtä kirjallisuuden puolesta. Väinö Riikilä tunnetaan suomalaisen nuorisokirjallisuuden klassikon, Pertsan ja Kilun, isänä.

Unohtaa ei sovi myöskään nuorten oman perhepiirin vaikutusta.

– Jos lapselle ei lueta kotona eikä ole mitään kontaktia lukemiseen ja kirjastoihin, sinne on itsekseen vaikea löytää, toteaa Jenni Haukio.

"Lue Kalevalaa osissa"

Turun Kirjamessujen ohjelmassa on useampikin osio, joissa ohjelmajohtaja Jenni Haukio kyselee julkisuuden henkilöiltä näiden elämään vaikuttaneita kirjoja. Muun muassa näyttelijä Seela Sellalta.

Mikä on Haukiolle itselleen kaikkein tärkein kirja?

– Haluan nimetä Kalevalan. Koko kulttuurimme juontaa siihen ja karenialismiin, Karjalan laulumaille.

Haukio puhuu haltioituneesti runonlaulajista, jotka eivät osanneet lukea, mutta osasivat laulaa tuntitolkulla, ulkomuistista, sukupolvelta toiselle siirtyneitä tekstejä.

– Se on arvokkainta kulttuuriperintöämme, ja siksi Kalevala on minunkin elämäni kirja.

Nykyihmiselle Kalevala voi tuntua pelottavaltakin haasteelta. Jaksaako kahlata erikoista runomittaa? Haukiolla on kuitenkin kikka Kalevala-kammoisille.

– Ei sitä kannata pelätä, voi nauttia osissa. Ei tarvitse ottaa itselleen haasteeksi lukea alusta loppuun, sivu sivulta. Voi tutustua pala palalta.

Kalevalasta on kirjoitettu myös paljon analyysejä ja tulkintoja. Niitä Haukio pitää hyvänä avaimena kansalliseepoksemme maailmaan.

– Kannattaa valita se näkökulma Kalevalaan, johon itseä kiinnostaa perehtyä.

Kirjoista kannattelevaa toivoa ilmastonmuutokseen

Turun kirjamessujen tämänkertaisena teemana on ilmastonmuutos.

– Kun luontotyypit, vuodenajat ja sää muuttuvat, on selvää, että se heijastuu jo kirjallisuuden kuvastoonkin, sanoo Jenni Haukio.

Ilmastonmuutoksesta puhuminen nostaa esiin dystooppista kuvastoa ja ahdistusta. Voisiko kirjallisuus voimaannuttaa tai peräti olla osaltaan pelastamassa maailmaa ilmastonmuutokselta?

– Taiteen tehtävä on myös kannatella ohi sen, jota emme vielä näe tai osaa ennustaa. Olisi upeaa, jos kirjallisuus voisi nostaa aktivoivaa toivon sanomaa passivoivan ahdistuksen sijasta, Haukio sanoo.

Jenni Haukio on ollut Suomen vanhimpien kirjamessujen ohjelmajohtaja vuodesta 2012. Hän on julkaissut kolme runokokoelmaa.

