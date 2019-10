WWF Suomi mainostaa ilmastonmuutoksen vastaista koulukeräyskampanjaa peukaloidulla kuvalla – Järjestö myöntää virheen ja pahoittelee

Kuvaratkaisu on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa viikonloppuna.

WWF Suomen kouluille suunnattu ilmastonmuutoksen vastainen taksvärkki-keräyskampanja on herättänyt hämmennystä.

Kampanjan kuvituksessa käytetään luontokuvaaja Steven Kazlowskin ottamaa kuvaa jääkarhusta ja jääkarhun pennusta. Kuvassa jääkarhut seilaavat pienellä jäälautalla keskellä merta.

Kuvan vieressä on teksti, jossa sanotaan, että ”sulaa hulluutta kun ilmasto lämpenee”.

Kuvaa on kuitenkin vahvasti manipuloitu. Kuvaajan alkuperäisessä kuvassa (siirryt toiseen palveluun) jääkarhut ovat keskellä laajaa jäätikköä eikä merta näy missään.

Järjestön kuvaratkaisu on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa viikonloppuna.

"Kyse mainoksesta, ei uutiskuvituksesta"

Kysyimme WWF Suomen viestintäjohtaja Anne Braxilta, että mistä on oikein kysymys.

Brax painottaa, että kyse on mainoksesta, ei uutiskuvituksesta.

– Käytämme mainoksissa yhdistelmäkuvia useinkin, kuten kaikki muutkin organisaatiot. Kollaaseja eli yhdistelmäkuvia tai muuten käsiteltyjä kuvia käytetään mainoksissa sanoman tehostamiseksi ja sekä visuaalisen näyttävyyden aikaansaamiseksi.

– Mainoksissamme jopa jääkiekkoilija, jääkarhu ja saimaannorppa ovat olleet kuvassa samalla jäätiköllä, kun on vaadittu että saisimme pitää lumiset ja jäiset talvemme, hän lisää.

Brax kertoo, että jääkarhukuvat ovat peräisin WWF:n kansainvälisestä kuvapankista ja kuvaajien kanssa on aina tehty sopimukset kuvien käytöstä.

Brax myöntää, että järjestö on tehnyt virheen olettaessaan, että mainoksessa oleva kuva ymmärretään olevan mainoskuva eikä autenttisesta tilanteesta.

– Tässä olemme tehneet virheen ja pahoittelemme syvästi asiaa.

Brax sanoo, että mainoskuvista olisi käytävä ilmi, että ne ovat käsiteltyjä.

– Pahoittelemme, että mainoksessamme käytetystä kuvasta tämä ei ole tarpeeksi selvästi käynyt itse kuvasta ilmi.

"Ei harhaanjohtava"

Brax kertoo, että WWF Suomi tulee jatkossa käyttämään vastaavissa kampanjakuvissa erillistä merkintää, että kyseessä on kuvayhdistelmä.

– Olemme jo lisänneet kyseisen kuvan digitaalisiin versioihin tämän merkinnän.

Brax korostaa, että mainoskuva ei ole harhaanjohtava, koska jääkarhu ilmastonmuutoksen ja arktisen alueen ahdingon symbolina on hyvin yleisesti käytetty.

Nykyään on paljon ihmisiä, jotka suhtautuvat ilmastonmuutokseen skeptisesti tai jopa väittävät, että koko ilmiö on huijausta. Kannattaako aihetta käsitellä kuvamanipulaatiolla, kun on lyödä kunnon faktoja tiskiin aiheesta?

– Lyömme jatkuvasti faktoja tiskiin varsinaisessa uutisviestinnässämme – kuten vaikkapa IPCC-raporttien viestintämme yhteydessä. Olemme vuosia tehneet tätä valistustyötä. Koululaisetkin löytävät faktoja verkkosivuiltamme ja vastaamme somessamme jatkuvasti ihmisten kysymyksiin ilmastonmuutoksesta. Jääkarhumainoksella haluamme johtavan ihmisiä etsimään faktoja sivuiltamme ja muista relevanteista lähteistä, Brax sanoo.

WWF Suomen kuvamanipulaatiosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).